Na nowy samochód musisz odłożyć 29 pensji. Zmiana prawa od 1 stycznia 2026

Sprzedaż samochodów w Polsce wystrzeliła. Od początku roku zarejestrowano niemal 480 000 aut osobowych i dostawczych. Rynek idzie w górę zarówno w segmencie modeli popularnych, jak i premium. Średnia cena nowego auta sprzedanego w Polsce to 186 500 zł – wynika z wyliczeń instytutu Samar. Z kolei średnie wynagrodzenie wg. GUS wynosi 6308 zł netto. To oznacza, że na zakup nowego samochodu trzeba przeznaczyć 29 miesięcznych pensji. Dużo. Mimo to we wrześniu odnotowano rekordową sprzedaż – najlepszą w historii, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie rejestracje osobówek. Skąd ten wzmożony ruch w salonach?

Wygląda na to, że Polacy rzucili się na zakupy w obawie przed zaostrzeniem przepisów podatkowych. Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem. Prawo dotknie osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również jednoosobową.

Emisja CO2 zdecyduje o limicie. Nowe przepisy to cios w samochody spalinowe

W życie wejdą trzy limity odpisów amortyzacyjnych. Najmocniej ucierpią samochody, których emisja CO 2 jest równa lub większa niż 50 g/km. Tak wyglądają nowe stawki:

225 000 zł – to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych BEV oraz aut z ogniwami wodorowymi;

150 000 zł – przysługuje posiadaczom samochodów ze średnią emisją CO 2 poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup aut z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka, np. Toyota C-HR PHEV, Lexus NX 450h+, Skoda Kodiaq PHEV czy Superb PHEV);

poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup aut z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka, np. Toyota C-HR PHEV, Lexus NX 450h+, Skoda Kodiaq PHEV czy Superb PHEV); 100 000 zł – nowy i obniżony o 50 000 zł limit obowiązujący w przypadku klasycznych samochodów spalinowych (z emisją CO 2 równą lub większa niż 50 g/km). Do tej kategorii zaliczają się także klasyczne hybrydy (m.in. Skoda Octavia, Toyota Corolla czy Hyundai Tucson).

Do urzędu skarbowego oddasz nawet 11 000 zł. Kiedy kupić samochód?

To ile stracą kierowcy? Eksperci wyliczają, że samochód za 161 000 zł brutto i dziś mieści się limicie umożliwiającym odliczenie 100 proc. wydatków. Jednak od 1 stycznia 2026 roku możliwe będzie odliczenie jedynie 69 proc. Na dzisiejszych warunkach w ramach 5-letniego leasingu można zaoszczędzić blisko 34 900 zł. Po zmianie od stycznia 2026 roku kwota oszczędności spadnie do 23 900 zł. Czyli suma oszczędności na podatku dochodowym oraz składce zdrowotnych, zmniejszy się o ponad 11 000 zł.

Zakup samochodu spalinowego czy hybrydowego do końca 2025 roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych, korzystniejszych limitów (150 000 zł w przypadku samochodów spalinowych z silnikiem Diesla lub benzynowym; 225 000 zł dla aut elektrycznych). Polacy czują pismo nosem i widać to w statystykach rejestracji. Stąd na zakupowym szale chcą skorzystać producenci.

Skoda sprzedaje 274 auta dziennie i ostro obniża ceny. To cios z chińskie marki

Skoda ze sprzedażą na poziomie ponad 45,5 tys. aut jest drugą najpopularniejszą marką w Polsce. Tylko we wrześniu dziennie rejestrowano 274 auta tego producenta. Teraz czeska marka ogłosiła wielką wyprzedaż swoich najpopularniejszych modeli w wersji Edition 130 –w ten sposób chce utrzeć nosa Chińczykom.Na co mogą liczyć kierowcy podczas urodzinowej imprezy firmy, którą 130 lat temu założyli mechanik Vaclav Laurin i księgowy Vaclav Klement?

Skoda Fabia Edition 130 jest najtańsza. Ile kosztuje?

Skoda Fabia to najtańszy model czeskiej marki w Polsce – w bazowej wersji kosztuje od 68 450 zł. Korzystniej jednak wypada jubileuszowa odmiana Edition 130 – w tym wariancie oprócz standardowego wyposażenia producent oferuje przednie czujniki parkowania, kamerę cofania oraz system dostępu Kessy Full, który pozwala na wygodne otwieranie i uruchamianie auta bez wyjmowania kluczyka z kieszeni czy torebki. Standardem są 15-calowe felgi aluminiowe Rotare.

Najtańsza Skoda Fabia Edition 130 ze sprawdzonym silnikiem 1.0/80 KM kosztuje od 74 700 zł (to nawet 9200 zł taniej). Bazowa jednostka może nie jest demonem przyspieszeń, ale potrafi być oszczędna - zużywa ok. 5 l benzyny na 100 km. Mocniejszy model z jednostką 1.0 TSI/95 KM tanieje do 76 200 zł. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,9 l/100 km.

Suma korzyści dla wersji 1.0 MPI 80 KM Edition 130 to 9200 zł. Dla pozostałych wersji Fabii Edition 130 cena może być niższa o 11 200 zł.

Skoda Scala Edition 130 tanieje o 13 100 zł

Skoda Scala w wersja Edition 130 stawia na bezpieczeństwo i wygodę. Czeski kompakt zyskał pakiet Convenience Basic, który zapewnia alarm, system Safe, kamerę cofania, systemem Kessy Full oraz przednie czujniki parkowania. W zależności od wybranego trybu układu Driving Mode Select reakcje na gaz mogą być łagodne lub żwawe. Komfort w zimniejszych miesiącach zapewni pakiet Winter Premium, obejmujący podgrzewane przednie fotele, ogrzewaną kierownicę, elektrycznie podgrzewaną przednią szybę oraz wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy. Łączna suma korzyści przy zakupie to nawet 13 100 zł.

Skoda Scala Edition 130 z silnikiem 1.0 TSI/95 KM kosztuje od 89 550 zł. To 10 000 zł wobec regularnego cennika.

Skoda Kamiq Edition 130 - rodzinny SUV w dobrej cenie

Jubileuszowa Skoda Kamiq Edition 130 również została doposażona w rozwiązania podnoszące wygodę codziennego użytkowania. Zimą idealnie sprawdzi się pakiet Winter Premium z podgrzewanymi przednimi fotelami oraz ogrzewaną szybą przednią, która szybko usuwa lód i parę. Z kolei pakiet Light & View Basic dodaje praktyczne udogodnienia: asystenta świateł w deszczu, automatyczne światła LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz tylne lampy LED. Przy takiej konfiguracji w kieszeni zostaje 13 100 zł.

Najtańsza Skoda Kamiq Edition 130 kosztuje o 11 000 zł taniej czyli od 93 600 zł. To model z silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM i z 5-biegową skrzynią manualną.

Skoda Octavia Edition 130 tanieje o 24 500 zł

Skoda Octavia to najchętniej wybierany model czeskiej marki – najlepiej z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG. W wydziałach komunikacji we wrześniu zgłaszano dziennie 274 auta tego producenta. Teraz może być jeszcze więcej. Octavia w wersji Edition 130 Essence ofeuje dodatkowo:

kamerę cofania,

animowane tylne światła LED,

przednie czujniki parkowania,

dodatkowe schowki w bagażniku,

rozbudowany pakiet Fleet, a w nim m.in. przedni podłokietnik, dodatkowe gniazda USB-C, zamykany schowek w konsoli centralnej oraz bezprzewodowe połączenie telefonu SmartLink.

Zdaniem Skody suma korzyści w przypadki Octavii Edition 130 Essence wynosi 17 400 zł. Oferta dotyczy samochodów z silnikami benzynowymi 1.5 TSI o mocy 115 KM lub 150 KM oraz z silnikiem Diesla 2.0 TDI o mocy 115 KM, wyposażonych w manualną skrzynię biegów. W przypadku modeli z silnikiem 1.5 TSI o mocy 115 KM ze skrzynią DSG oraz dla wersji 1.5 TSI/150 KM można oszczędzić 21 400 zł.

Jeszcze większe korzyści oferuje Octavia Edition 130 Selection. W tej wersji standard podnoszą reflektory LED Matrix z funkcją Corner, a także system spryskiwaczy reflektorów wraz z czujnikiem poziomu płynu. Skoda dodaje jeszcze przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz adaptacyjny tempomat. W przypadku nadwozia Combi dochodzą specjalne zagłówki tylne z pakietem "sen".

W przypadku wersji Edition 130 Selection suma korzyści także zależy od konfiguracji silnika i skrzyni biegów. Dla wariantów z manualną przekładnią – 1.5 TSI 115 KM, 1.5 TSI 150 KM oraz 2.0 TDI 115 KM – to 17 500 zł. Zestawienie z automatyczną skrzynią DSG i 1.5 TSI 115 KM oraz 1.5 TSI 150 KM pozwoli oszczędzić 21 500 zł. W przypadku wersji 2.0 TDI 150 KM DSG w kieszeni zostanie 24 500 zł. Wersja z napędem 4x4, automatyczną skrzynią DSG napędzana dwulitrową jednostką benzynową o mocy 204 KM może liczyć na 17 500 zł w kieszeni. Jak oferta wygląda w praktyce?

Najtańsza Skoda Octavia Edition 130 kosztuje od 109 000 zł

Skoda Octavia Edition 130 Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 102 500 zł – to jedynie 700 zł więcej od bazowego wariantu (kombi od 106 600 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 108 700 zł. Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 111 200 zł (kombi od 115 300 zł). Octavia Essence 1.5 TSI/150 KM m-HEV to kosztuje od 115 300 zł.

Skoda Octavia Edition 130 Essence z bazowym silnikiem Diesla 2.0 TDI/115 KM wymaga przynajmniej 117 900 zł (kombi – 122 000 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w jubileuszowej wersji wyposażeniowej kosztuje od 127 300 zł (kombi od 131 400 zł).

Skoda Octavia Edition 130 Selection 1.5 TSI/115 KM kosztuje o 800 zł więcej od regularnego modelu, czyli od 119 900 zł (kombi od 123 300 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 128 600 zł (kombi od 132 000 zł).

Skoda Karoq Edition 130 najlepiej z silnikiem 1.5 TSI. SUV tanieje o 16 500 zł

Skoda Karoq Edition 130 to 4,4-metrowy kompaktowy SUV. Standard jubileuszowej wersji obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją wspomagania manewrowania, kamerę cofania oraz reflektory Full LED Matrix. W przypadku tego modelu można oszczędzić teraz nawet 16 500 zł.

Najtańsza Skoda Karoq Edition 130 kosztuje od 118 500 zł – to model z silnikiem 1.0 TSI/115 KM. Dlatego warto spojrzeć wyżej i wybrać jednostkę 1.5 TSI o mocy 150 KM - ten turbobenzynowiec ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu w szerokim zakresie obrotów. Do tego okazuje się bardzo oszczędny. Po obniżce mocniejszy Karoq Edition 130 wymaga 128 400 zł.

Skoda Kodiaq Edition 130 tanieje o 21 950 zł. Ile kosztuje największy SUV?

Skoda Kodiaq Edition 130 jest doposażona w pakiet Assisted Drive, obejmujący adaptacyjny tempomat działający do prędkości 210 km/h, asystenta pasa ruchu Lane Assist oraz funkcje Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Standard to także pakiet Light & View Basic z reflektorami Top LED Matrix, tylnymi światłami LED z animowanymi kierunkowskazami i efektowną czerwoną listwą świetlną. Czeska marka wylicza, że dzięki upustom kierowca może zyskać do 21 350 zł.

Skoda Kodiaq Edition 130 z silnikiem 1.5 TSI mHEV/150 KM kosztuje od 166 350 zł. To 18 500 zł taniej wobec regularnego cennika.

Skoda Superb Edition 130 liftback czy kombi? Teraz kosztuje 23 000 zł taniej

Skoda Superb Edition 130 jest doposażona w reflektory Full LED Matrix oraz pakiet Assisted Drive Basic, czyli zestaw systemów wspierających kierowcę: adaptacyjny tempomat, Adaptive Lane Assist, Emergency Assist i Traffic Jam Assist. W przypadku tego auta korzyść wynosi do 23 050 zł.

Skoda Superb Edition 130 kosztuje od 162 550 zł, czyli 16 500 zł taniej - to cena za wersję liftback ze 150-konnym silnikiem 1.5 TSI mHEV. Rodzinne kombi wymaga kwoty od 165 650 zł.

Skoda od 20 października organizuje dni otwarte. Kierowcy mają 5 dni

Co wybrać? Od 20 do 25 października Skoda organizuje w salonach dni otwarte, można pójść, przejechać się i zdecydować, który model z serii Edition 130 pasuje najbardziej.