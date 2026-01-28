Gdzie kupić opony – porównanie największych sklepów z oponami w Polsce

W polskim internecie można znaleźć spory wybór sklepów online oferujących opony, jednak jako trzy największe należy wskazać: Oponeo, SklepOpon oraz Inter Cars. Każdy z nich zdecydowanie przewyższa rozpoznawalnością pozostałe platformy e-commerce oferujące opony odbiorcom detalicznym. Który z wymienionych sklepów może pochwalić się szerokim wyborem oraz korzystnymi cenami?skl

Reklama

1. SklepOpon

SklepOpon to jeden z najczęściej wybieranych sklepów z oponami online w Polsce w 2026 roku, który oferuje szeroki wybór marek opon.Oferta SklepOpon.com obejmuje wszystkich czołowych producentów klasy premium oraz klasy średniej, a także ogromną ilość marek opon klasy budżetowej. W porównaniu cen opon dwukrotnie oferował najniższą cenę, w ostatnim przypadku był jednak nieco droższy. Mimo to uzyskał najniższą średnią cenę opony.

2. Oponeo

Ten sklep również zapewnia szeroki wybór marek z każdej klasy jakościowej i ma w swojej ofercie wszystkich producentów klasy premium oraz klasy średniej – klasyfikacja niektórych marek jest tu nieco inna niż na SklepOpon. Pod względem cen porównywanych modeli opon w dwóch przypadkach sklep Oponeo okazał się najdroższy, a w jednym najtańszy. W efekcie średnia cena opony była na tej platformie mniej korzystna na tle pozostałych sklepów.

3. Inter Cars

Reklama

Cenowo plasuje się idealnie pośrodku – nie jest ani najdroższy, ani też najtańszy. Oferuje przy tym mniejszy wybór producentów opon. Na liście można znaleźć wszystkie marki premium, ale zabrakło bardzo popularnego producenta opon klasy średniej – Falken. Ponadto wybór producentów klasy ekonomicznej jest znacznie mniejszy, niż w SklepOpon czy Oponeo – wśród opon budżetowych nie ma marek takich jak np. Goodride czy Austone, które cieszą się opinią dobrych i tanich.

Jak powstało zestawienie?

Zestawienie trzech sklepów internetowych z oponami w Polsce powstało w oparciu o dwa czynniki: ofertę oraz poziom cen.

Ofertę oceniono na podstawie ilości marek klasy premium oraz klasy średniej każdego sklepu. W trakcie oceny uwzględniono bogaty wybór producentów klasy ekonomicznej.

Liczba dostępnych producentów opon:

SklepOpon: >100

Oponeo: >100

Inter Cars: 40

Zarówno oferta SklepOpon, jak i Oponeo obejmuje ponad 100 marek opon. Na liście marek dostępnych w Inter Cars udało się zliczyć 40 producentów.

Poziom cen oceniono na podstawie:

modelu zimowego klasy ekonomicznej

modelu całorocznego klasy premium

modelu letniego klasy średniej

O wybór każdego z modeli poproszono sztuczną inteligencję. Ceny każdej opony oceniono w odniesieniu do najpopularniejszego rozmiaru 205/55 R16 o identycznych indeksach wytrzymałości. Wszystkie opony w każdej z ofert zostały wyprodukowane w 2025 roku.

Ceny modeli opon – stan na dzień 25 stycznia 2026 r.

Dębica Frigo 2 205/55 R16 91 T

SklepOpon: 247,16 zł | Oponeo: 245 zł | Inter Cars: 245,42 zł

Michelin CrossClimate 3 205/55 R16 91 V

SklepOpon: 392,81 zł | Oponeo: 403 zł | Inter Cars: 392,84 zł

Uniroyal Rainsport 5 205/55 R16 91 V

SklepOpon: 280,16 zł | Oponeo: 289 zł | Inter Cars: 286 zł

Średnia cena analizowanych modeli

SklepOpon: 306,71 zł | Oponeo: 312,34 zł | Inter Cars: 308,09 zł

Źródła cen:SklepOpon, Oponeo, Inter Cars