Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:11
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
To tankowanie zaboli kieszeń. Od 21 maja za litr popularnej benzyny 95 zapłacimy o 14 groszy więcej niż tydzień temu/Tomasz Sewastianowicz
Od czwartku, 21 maja, kierowców czeka zimny prysznic. Analitycy e-petrol.pl ostrzegają: benzyna 95 notuje solidną podwyżkę i na stacjach paliw zobaczymy nowe, wyższe ceny. Skąd ten niekorzystny zwrot akcji? Ile kosztują LPG i diesel?

Wczorajsze raporty już w koszu. Nowa fala podwyżek uderza w stacje

Zapomnij o wczorajszych raportach cenowych – właśnie trafiły do kosza. Na stacje paliw w Polsce dotarła fala podwyżek, których powodem są rosnące ceny w hurtowniach. Efekt?

Benzyna 95 wyraźnie zdrożała. Z najnowszego raportu e-petrol.pl wynika, że popularna "95" kosztuje aż o 14 groszy więcej niż w połowie maja – czyli 6,42 zł/l. Kierowcy nawet nie zdążyli nacieszyć się tańszym tankowaniem.

Od 21 maja drastycznie drożej za benzynę 95. Ile kosztuje diesel?

Więcej szczęścia mają użytkownicy samochodów z silnikiem Diesla. Drastyczna podwyżka ominęła olej napędowy, którego litr kosztuje o grosz więcej niż przed tygodniem – na stacjach trzeba zapłacić średnio 6,82 zł za litr.

Zwrot akcji dla właścicieli aut z LPG. Tyle kosztuje gaz

Powody do świętowania wreszcie mają osoby, które zainwestowały w instalację LPG do samochodu. Ich ulubione paliwo potaniało. W efekcie dziś za litr gazu płaci się o 4 grosze mniej niż w połowie maja – cena spadła do 3,68 zł/l.

W tych województwach paliwo jest najtańsze. Sprawdź swój region

Rodzaj paliwa

Gdzie najtaniej?

Gdzie najdrożej?

Benzyna 95

Lubelszczyzna - 6,34 zł/l

Podlasie i woj. łódzkie - 6,41 zł/l

Diesel (ON)

Lubelszczyzna - 6,78 zł/l

Podkarpacie - 6,87 zł/l

Gaz LPG

Lubelszczyzna - 3,57 zł/l

Dolny Śląsk, Opolszczyzna, woj. kujawsko-pomorskie - 3,75 zł/l

Analitycy e-petrol.pl wskazują, że najniższe ceny benzyny 95, diesla i LPG są obecnie na Lubelszczyźnie. Wynoszą one tam odpowiednio: 6,34; 6,78 i 3,57 zł/l.

Tankowanie benzyny 95 jest najdroższe w województwach łódzkim i podlaskim, w których jej litr kosztuje przeciętnie 6,41 zł. Najwięcej za olej napędowy płaci się na Podkarpaciu – aż 6,87 zł. Najdroższy gaz LPG – po 3,75 zł – sprzedają stacje na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w województwie kujawsko-pomorskim.

22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie "czarny piątek" dla kierowców

Ropa na stałe powyżej 100 dolarów. Dlaczego taniej już nie będzie?

Dlaczego taniej już nie będzie? Analitycy banku PKO BP stawiają sprawę jasno: konflikt na Bliskim Wschodzie utrzyma ceny ropy na wysokim poziomie, a surowca na rynku po prostu jest za mało. Biuro Reflex zauważa, że brak przełomu w rozmowach USA z Iranem przekłada się na wycenę długotrwałej blokady Cieśniny Ormuz. W efekcie ceny ropy Brent na stałe przebiły barierę 100 dolarów za baryłkę. Notowania benzyn na rynku europejskim osiągnęły właśnie najwyższy poziom od wybuchu wojny w Iranie.

Minister wprowadza nowy limit na stacjach. 21 maja zmiany na stacjach

Buforem, który ma chronić kierowców przed podwyżkami, ma być rządowy limit cen maksymalnych. Ten jednak także zależy od światowych notowań ropy naftowej i globalnej sytuacji.

Z nowego obwieszczenia ministra energii wynika, że w czwartek, 21 maja, benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,50 zł za litr. Szlachetniejsza "98-ka" to wydatek na poziomie 7,06 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla za litr oleju napędowego zapłacą z kolei 6,97 zł.

Decyzja rządu w ostatniej chwili

Na finał – ważny bezpiecznik dla kierowców. Minister finansów Andrzej Domański przedłużył program "Ceny Paliw Niżej" do 31 maja. Dzięki temu, nawet jeśli sytuacja na świecie mocno tąpnie, obniżony VAT i akcyza zamortyzują uderzenie.

Koniec takich badań technicznych w 2026. Będzie drożej, oto nowe kwoty
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
