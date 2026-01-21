Volvo EX60 - premiera

Nowe Volvo EX60 ma być hitem na miarę spalinowego XC60. SUV średniej wielkości wjeżdża na rynek, a Szwedzi chwalą się imponującymi parametrami i osiągami. Choć nie jest to największy model, z miejsca przejmuje rolę flagowca w gamie. Doświadczenia zebrane przy okazji EX30 i EX90 mają procentować i sprawić, że EX60 przekona nawet tych, którzy do elektryfikacji podchodzili dotąd z nieufnością.

Reklama

Trzeba przy tym zauważyć, że przed Volvo niełatwe zadanie - ubiegłoroczna sprzedaż skurczyła się o 7 procent rok do roku i trudno nie ulec wrażeniu, że nowe modele... rodzą się w bólach. Marka musiała zrewidować plany na rozwój elektrycznej gamy i przeprosić się z silnikami spalinowymi. Stąd bestsellery doczekają się nowych, napędzanych konwencjonalnie generacji. W rozmowie z dziennik.pl Akhil Krishnan, szef projektu EX60 potwierdził, że EX60 stanowi uzupełnienie gamy i będzie oferowana równolegle ze spalinowym XC60.

Tak wygląda nowy hit Volvo

Reklama

Nowa strategia zakłada wybór - i bardzo dobrze. Wiele wskazuje bowiem na to, że EX60 ma szansę skusić tych, którzy do tej pory nie wyobrażali sobie przesiadki do samochodu na prąd. Osiągi, zasięg i moc ładowania to ekstraklasa. Widać, że EX60 celuje m.in. w nowe BMW iX3 i Audi Q6 e-tron.

EX60 pozostaje wierne stylistycznym założeniom, które znamy z EX30 i EX90. Wzornictwo wykorzystuje to, co w szwedzkiej marce najlepsze - proste linie, charakterystyczne reflektory, duże koła i bardzo znajomo wyglądająca linia szyb, niemal przeszczepiona z XC60. W porównaniu do spalinowego poprzednika, EX60 jest jednak wyraźnie większe. Rozstaw osi urósł do 2970 mm. Nowość jest dłuższa, szersza a przy tym nieco niższa. Przednie reflektory matrycowe należą do standardowego wyposażenia, a na liście opcji znalazły się pikselowe LED-y o rozdzielczości 25 600 pikseli. Kształt tylnych świateł LED-owych wygląda znajomo - tył prezentuje się bardzo podobnie do tego z EX90. Na próżno szukać tu tradycyjnych klamek - nowe uchwyty zostały zaprojektowane tak, aby poszycie drzwi były niemal całkowicie płaskie. Gdy kierowca lub pasażer zbliża się do samochodu, oświetlenie zewnętrzne uruchamia sekwencję powitalną, subtelnie oświetlając obszar klamek, aby ułatwić dostęp.

Wnętrze? Tu sprawa wygląda nieco inaczej niż do tej pory - kokpit EX60 zrywa z dotychczasowym stylem marki i po raz pierwszy od lat proponuje poziomo umieszczony ekran. Kierownica jest dwuramienna, przed kierowcą umieszczony został niewielki ekran cyfrowych zegarów, a na desce rozdzielczej uwagę zwraca głośnik opcjonalnego nagłośnienia Bowers Wilkins - jeden z 28, które zastosowano w tym systemie. Standardem jest nagłośnienie Bose. Deska rozdzielcza wykończona jest dopasowaną tkaniną z materiałów pochodzących z recyklingu, choć w opcji, w EX60 znajdziemy skórzaną tapicerkę Nappa. Bagażnik ma pojemność 523 l, a frunk oferuje dodatkowe 58 lub 85 litrów, w zależności od wersji napędowej.

Volvo EX60 - nowa platforma, architektura 800V

EX60 zostało opracowane na platformie SPA3. Volvo jak mantrę powtarza "efektywność" i odmienia to słowo przez wszystkie przypadki. EX60 ma być prostsze i tańsze w produkcji, co finalnie przekłada się na cenę i zdolności produkcyjne. Z zastosowania nowej płyty podłogowej płyną też inne zalety - 800-woltowa architektura, lepsza izolacja akustyczna kabiny, sprawniejsze działanie systemów wsparcia kierowcy (Volvo korzysta z rozwiązania Nvidia Orin X) i technologia cell-to-body, czyli integracja baterii z konstrukcją nadwozia, co ma gwarantować niższą masę i lepszą sztywność nadwozia. Ile waży nowy SUV Volvo? W danych technicznych czytamy, że masa własna wynosi 2115 - 2330 kg, a to już poziom zbliżony do spalinowego Volvo XC60 - doskonały wynik.

Istotne nowości pojawiły się również w zakresie bezpieczeństwa. Model EX60 wprowadza na rynek pierwsze na świecie wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa. System wykorzystuje dane z czujników wewnętrznych, zewnętrznych i zderzeniowych, aby w ułamku sekundy dopasować poziom ochrony do konkretnej osoby i sytuacji. Analizuje przy tym m.in. wzrost, wagę, budowę ciała, pozycję siedzenia oraz charakter kolizji, a pasy precyzyjnie regulują siłę napięcia, gwarantując lepszą ochronę przy poważnych zderzeniach i delikatniejsze działanie w razie lżejszych kolizji. Nowa generacja systemu oferuje aż 11 profili działania, zamiast dotychczasowych trzech, a rozwiązanie będzie aktualizowane over-the-air. 800-woltowa platforma oznacza też nowinki w kwestii napędu, w tym znacznie krótsze czasy ładowania. Jakie wersje silnikowe Volvo przygotowało na początek? Oto baterie, dane techniczne i szczegóły dotyczące osiągów.

Nowe Volvo EX60 - silniki

Gama silników w nowym Volvo to trzy opcje - P6 Electric, P10 AWD Electric i P12 AWD Electric. Bazowy wariant ma baterię o pojemności 83 kWh, a silnik umieszczony na tylnej osi generuje 374 KM. Setka pojawia się na liczniku po 5,9 s, a zasięg WLTP w cyklu mieszanym to 620 km (średnie zużycie energii 14,7 kWh/100 km). Maksymalna moc ładowania wynosi 320 kW.

P10 AWD to wersja o mocy 510 KM. Napęd na 4 koła gwarantuje też lepsze osiągi - setka w 4,6 sekund i lepsza elastyczność. Bateria o pojemności 95 kWh brutto gwarantuje zasięg na poziomie 660 km. Ten wariant ładuje się najszybciej, bo choć moc wynosi 370 kW (tyle co w topowej wersji), mniejsza pojemność akumulatora pozwala na ładowanie od 10 do 80 procent w 18 minut. Średnie zużycie energii P10 AWD to 15,7 kWh/100 km

Topowe Volvo EX60 P12 AWD ma 680 KM, przyspiesza do 100 km/h w 3,9 s, a zasięg to aż 810 km w cyklu mieszanym. Potężna bateria o pojemności 117 kWh ładuje się w 19 minut, a po 10 minutach uzupełniania energii z pełną mocą zyskujemy 340 km dodatkowego zasięgu. Najmocniejszy wariant zużywa 16,0 kWh/100 km.

Oto nowe Volvo EX60 - wyposażenie

Na start, w ofercie dostępne będą dwie wersje wyposażenia - Plus i Ultra. Podstawowy wariant będzie oferował m.in. podgrzewane fotele, 3-strefową klimatyzację, system bezkluczykowy, nagłośnienie Bose, pokładową ładowarkę AC o mocy 22 kW, pompę ciepła, elektrycznie sterowane fotele z przodu, panoramiczny dach, ambientowe oświetlenie wnętrza i elektrycznie ustawianą kolumnę kierownicy. W wersji Ultra dopłacać nie trzeba za nagłośnienie Bowers & Wilkins, zaawansowane reflektory pikselowe, kamerę 360 stopni i laminowane szyby boczne.

W gamie lakierów dostępnych będzie 9 kolorów, a większość z nich występuje już m.in. w XC60. Podstawowa tapicerka wykonana jest z tkaniny. Wełniane obszycia będzie można zamienić na roślinną tapicerkę Nordico, a za dopłatą na skórę Nappa w trzech wariantach kolorystycznych. Felgi podstawowej konfiguracji mają 20 cali. Opcjonalne rozmiary to 21, a nawet 22 cale.

Kiedy Volvo EX60 wjedzie na rynek? Na oficjalną datę premiery musimy jeszcze poczekać, podobnie jak na ceny. Przedstawiciele szwedzkiej marki w rozmowach kładą jednak nacisk na przystępną ofertę, a także doskonały stosunek jakości, wymiarów i osiągów do ceny. EX60 za kilka lat ma też być znacznie lepsze za sprawą aktualizacji over-the-air, które sięgają głębiej niż kiedykolwiek. Wszystko wskazuje więc na to, że chcą podgryźć niemiecką konkurencję nie tylko produktem, ale i ofertą...