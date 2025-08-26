Skoda Octavia trzęsie rynkiem. Czesi świętują sukces

Skoda pierwszy raz w swojej 130-letniej historii została trzecią najpopularniejszą marką w Europie. To efekt rekordowej sprzedaży. Czeski producent rośnie szybciej niż cały europejski przemysł motoryzacyjny. Do sukcesu przyczyniła się ogromny popyt na samochody elektryczne i hybrydy plug-in. Sprzedało się ich odpowiednio 72 000 egz. i 21 400 szt., co stanowi 23 proc. dostaw. Jednocześnie Skoda zebrała 120 000 zamówień na bateryjne modele Enyaq i Elroq.

W Polsce Skoda również sprzedaje się bardzo dobrze. Od stycznia do końca lipca na drogi wyjechało ponad 35 tys. samochodów tej marki. Koniem pociągowym biznesu jest Octavia – Polacy kupili ponad 11 500 szt. tego modelu. Czesi są świadomi, że dobra passa nie będzie trwać wiecznie, stąd przygotowali następcę swojego hitu. Kierowców czeka rewolucja stylistyczna i techniczna. Ale po kolei…

Nowa Skoda Octavia Combi w stylu Modern Solid

Nowa Skoda Octavia Combi kryje się pod nazwą modelu Skoda Vision O. Samochód stworzony w zgodzie z językiem stylistycznym Modern Solid zyska spłaszczony grill Tech-Deck Face oraz wąskie reflektory. Zmieni proporcje i wygląd. Projektanci zdradzają, że znacząco zredukowali elementy dekoracyjne i opracowali nowy kształt słupka B, który wtopi się w bryłę nadwozia. Głęboko przetłoczona maska, mocno pochylona szyba czołowa czy ostre krawędzie karoserii dodadzą szlachetności.

Opadająca linia dachu niczym w coupe jest zakończona dzielonym spojlerem. Tylne lampy w kształcie litery T nawiązują do charakterystycznego dla marki motywu "czterech oczu". Na elektrycznie sterowanej klapie bagażnika jest napis SKODA zamiast znaczka z uskrzydloną strzałą. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość.

Jounggeen Kim, projektant nowego kombi, podkreśla że chciał stworzyć maksymalnie uniwersalne auto, stąd inspirował się modelami Yeti i Roomster. – Prosty i celowy design samochodu w dużej mierze czerpie z pierwszej i drugiej generacji Octavii. Wracamy do korzeni, modeli które stawiają przede wszystkim na funkcjonalność – stwierdził Daniel Edr, menadżer odpowiedzialny za projekt.

Nowa Skoda Octavia to prosty i funkcjonalny styl. Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Czesi liczą, że lekko podniesione auto o długości ponad 4,7 m i przypominające proporcjami crossovera stanie się hitem przynajmmniej takim jak aktualna Octavia. Stąd duży nacisk na przestronne i przemyślane wnętrze. W kabinie Skoda stawia na materiały z recyklingu oraz minimalistyczny styl z prostymi liniami. Wiadomo, że kokpit utworzą czytelne cyfrowe interfejsy, a jego układ – z wirtualnymi zegarami i dużą stacją multimedialną – wprowadzi nową ergonomię miejsca kierowcy. Drukowane w technologii 3D zagłówki o lekkiej i ażurowej formie nie tylko wyglądają atrakcyjnie, ale także podnoszą komfort. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Obecna Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności od 640 do 1091 litrów, to rekord w klasie i nie ma powodów by następca był pod tym względem gorszy.

Nowa Skoda Octavia kombi to nowa platforma SSP. Pod maską rewolucja

Napęd? Nowa Skoda Octavia będzie pierwszym elektrycznym kombi w gamie marki. I jako pierwsza z Grupy VW powstanie na najnowocześniejszej platformie SSP (Scalable Systems Platform), która zastąpi stosowaną dziś architekturę MEB.

Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że nowa Skoda Octavia Combi zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa. Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowa Skoda Octavia kombi ma być w cenie spalinowego odpowiednika.

Nowa Skoda Octavia już we wrześniu. Tania Skoda Epiq wjeżdża do produkcji

Skoda Vision O, czyli Skoda Octavia kombi zadebiutuje na początku września podczas salonu samochodowego w Monachium. Na tej samej wystawie pojawi się 4,1-metrowy model Epiq w wersji gotowej do produkcji. Ten B-SUV wjedzie do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq. Stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd. Kabina stanowi ponad 70 proc. nadwozia. Rozplanowaniem części pasażerskiej Epiq dowodzi swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z wyższej klasy. Producent zapowiada mnóstwo miejsca dla pięciu osób.

Nowa Skoda to będzie hit większy niż Fabia

Wnętrze nowej Skody Epiq wita symetrycznym układem minimalistycznego kokpitu i zupełnie nową koncepcją urządzeń pokładowych. Tu wszystko zaskakuje prostotą obsługi. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca – jakby projektanci czytali w myślach przyszłych użytkowników. Mamy dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik.

Nowa Skoda Epiq bardziej praktyczna niż Volkswagen Golf. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Epiq zapewni bagażnik o pojemności 490 litrów. To wynik o 110 litrów lepszy niż w autach kompaktowych (Golf jest dłuży o 20 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l). Pomysłowości czeskiej marki dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem, haczyki mocujące i ukryty pod podłogą schowek.

Nowa Skoda Epiq z dużym zasięgiem i mocnym silnikiem

Napęd? Skoda Epiq to samochód elektryczny, którego akumulator ma zapewnić 400 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można będzie uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Samochód zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń. Osiągi? Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Skoda Epiq jedzie na rynek. Ile kosztuje?

Nowy SUV od 2025 roku będzie produkowany w hiszpańskim zakładzie Grupy Volkswagen w Pampelunie na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Skoda Epiq ma kosztować ok. 25 000 euro (107 000 zł). Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 67 000 zł. Rewelacja!