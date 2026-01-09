Oto nowy Peugeot 408

Choć Peugeot ma w ofercie nieco większe 5008, to 408 jest pozycjonowane jako model flagowym. Styl modelu po liftingu jest wyrazisty, a detale nawiązują do historii marki. Co zmieniło się w kompaktowym crossoverze made in France?

To pierwszy Peugeot, w którym zastosowano podświetlane logo z tyłu. Nowy 408 ma też trzy charakterystyczne „pazury” sygnatury świetlnej, które widzieliśmy już w modelu 308 po liftingu. Podświetlany centralny emblemat jest standardem w wersjach GT i GT Exclusive. Nowością jest też lakier Flare Green i nowe wzory felg. W standardzie, 408 wyjeżdża z salonu na 17-calowych obręczach, a w topowych odmianach są to felgi 19-calowe i 20-calowe, opracowane rzecz jasna z myślą o aerodynamice.

Peugeot 408 - wymiary

Nowości nie brakuje, ale obszerny lifting nie zmienił wymiarów auta - rozstaw osi 2,79 m, długość całkowita około 4,68 m i wysokość 1,48 m oznaczają, że 408 nie jest typowym kompaktowym SUV-em. Nisko poprowadzona linia dachu i długie nadwozie pozwalają porównywać go z większymi modelami. Bagażnik w wersji benzynowej ma pojemność 536 l przy standardowych ustawieniu oparć kanapy (dzielone w stosunku 60:40) oraz 1611 l po ich rozłożeniu. W odmianach hybrydowych plug-in z uwagi na umieszczenie pod podłogą baterii do dyspozycji jest nieco mniejsza przestrzeń ładunkowa – odpowiednio 471 i 1545 l.

Wnętrze oferuje całkiem przestronną tylną kanapę i wygodne przednie fotele z certyfikatem AGR. Kokpit nie przeszedł istotnych zmian - Peugeot trzyma się swojego stylu i koncepcji i-Cockpit z niewielką kierownicą i zestawem wskaźników umieszczonych wyżej niż w innych markach.

Oto nowy Peugeot 408. Teraz silnik 1.6 jest mocniejszy

Crossover Peugeota nadal dostępny jest w wariancie hybrydowym, hybrydowym typu plug-in oraz elektrycznym. Moc i osiągi pozostały niezmienione, z wyjątkiem wersji PHEV. Oparta o benzynową jednostkę 1.6 hybryda plug-in ma teraz 240 KM. To o 15 KM więcej niż przed modernizacją.

Bazowa wersja Peugeota 408 łączy silnik benzynowy o mocy 145 KM (107 kW) z 6-biegową, zelektryfikowaną automatyczną skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem. Akumulator trakcyjny ładuje się automatycznie podczas jazdy, a dodatkowy silnik elektryczny zapewnia dodatkowy moment obrotowy umożliwiający wyjątkowo dynamiczne przyspieszanie przy jednocześnie niskim zużyciu paliwa (5,0 l/100 km w cyklu mieszanym WLTP). Podczas jazdy po mieście, PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6 może pracować w 100% elektrycznym, bezemisyjnym trybie nawet przez 50% czasu jazdy.

Nowa hybryda plug-in, zarezerwowana tylko dla tego modelu ma 240 KM, 7-stopniową skrzynię biegów, i zasięg do 85 km w trybie 100% elektrycznym. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 14,6 kWh można w pełni naładować w zaledwie 2 godziny i 5 minut, korzystając z ładowarki typu wallbox o mocy 7,4 kW (32 A) lub opcjonalnej jednofazowej ładowarki pokładowej o mocy 7,4 kW.

Peuegot E-408 - dane techniczne, zasięg

Wariant elektryczny oferuje moc 213 KM (157 kW) oraz imponujący moment obrotowy 343 Nm. Aerodynamika nadwozia pozwoliła osiągnąć niski współczynnik oporu powietrza (SCx: 0,66), a to przekłada się z kolei na niski pobór energii - 14,7 kWh/100 km w cyklu mieszanym. Bateria NMC ma pojemność 58,2 kWh, co przekłada się na zasięg do 456 km w cyklu mieszanym WLTP. Nie jest on rekordowy, ale akumulator ma stosunkowo niewielką pojemność, a co za tym idzie jest mniejszy i lżejszy.

Nowy Peugeot 408 - wyposażenie

Crossover made in France zyskał garść nowości w wyposażeniu. To m.in. tapicerka foteli oraz elementy wykończenia wnętrza z nowych materiałów tapicerskich. W wyższych wersjach wyposażenia zastosowano m.in. prawdziwe aluminium, Alcantarę oraz skórę Nappa (opcja w wersji wyposażenia GT Exclusive).

Za nagłośnienie nadal odpowiada Focal - renomowana marka dostarcza 10-głośnikowy system z opatentowanymi technologiami i wzmacniaczem o mocy 690 W. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa kierowcy, nowy PEUGEOT 408 jest teraz standardowo wyposażony w kamerę monitorującą kierowcę, która analizuje jego zachowanie w czasie rzeczywistym oraz jego poziom koncentracji. W przypadku wykrycia oznak zmęczenia lub innego nieprawidłowego zachowania, system emituje wizualny i dźwiękowe ostrzeżenie.

Standardem w wersji GT Exclusive jest system jakości powietrza AQS (Air Quality System) oraz system uzdatniania powietrza Clean Cabin, tóry usuwa z powietrza zanieczyszczenia i cząstki stałe, a aktualna jakość powietrza jest wyświetlana na centralnym ekranie dotykowym. Komfort termiczny i akustyczny dodatkowo wzmacnia zastosowanie zaawansowanej technologii szyb. Szyby przednie i tylne są grubsze niż przeciętne (3,85 mm), natomiast boczne szyby przednie w wersjach GT i GT Exclusive są laminowane (3,96 mm), co zapewnia lepszą izolację akustyczną i zwiększa bezpieczeństwo. Dostępny jako opcja otwierany szklany dach panoramiczny pozwala dodatkowo doświetlić wnętrze kabiny.

Peugeot 408 po liftingu - cena

Produkowany w Miluzie Peugeot 408 wjedzie na rynek w pierwszej połowie 2026 roku. Modele po modernizacji wkrótce zaczną zjeżdżać z taśmy europejskiej fabryki. Na tę chwilę, cena pozostaje zagadką. Importer nie opublikował jeszcze cenników.

Obecna w salonach wersja 408 wyceniona jest na minimum 150 450 zł. Hybryda plug-in kosztuje minimum 184 600 zł, a najtańszy E-408 to wydatek 195 450 zł. W przypadku Peugeota 308, ceny po liftingu są... niższe niż w wersji sprzed modernizacji. Pozostaje trzymać kciuki, że Francuzi zdecydują się na ten ruch również w przypadku modelu 408.