Leapmotor B03X - premiera

Marka Leapmotor jest dziś częścią koncernu Stellantis, ale młoda firma z Hangzhou projektuje samochody według własnego pomysłu. Efekt? W 2025 roku aż 1640 aut dziennie trafiało w ręce klientów. Leapmotor, za sprawą partnerstwa ze Stellantisem dynamicznie prowadzi ekspansję na czterech kontynentach. Marka jest już obecna na ponad 40 rynkach, a jej globalna sieć obejmuje blisko 1 700 punktów sprzedaży i serwisu. W Polsce działa obecnie 20 stacji dealerskich i autoryzowanych serwisów.

Biznes na dobre ruszył po tym, jak koncern Stellantis za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w młodej chińskiej firmie Leapmotor. Następnie powstała spółka joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. i decydujący głos ma europejsko-amerykański gigant.

Rok 2025 był dla marki rekordowy - sprzedaż wyniosła prawie 600 000 samochodów, co zapewniło marce pozycję lidera wśród chińskich start-upów z sektora pojazdów nowej energii (NEV). Leapmotor chce poprawić te liczby w 2026 roku, a szansą na jeszcze większą sprzedaż ma być B03X - miejski SUV o długości 4,2 m, który dzieli część podzespołów i wiele zalet z większym modelem B10.

Tak wygląda nowy Leapmotor

Chińska marka chwali się, że B03X to pierwszy model opracowany na całkowicie nowej, globalnej platformie. Oprócz wspomnianej już długości nieco ponad 4200 mm, nowy Leapmotor ma 1800 mm szerokości i 1600 mm wysokości. To oznacza, że o klienta powalczy w wolumenowym, szybko rosnącym segmencie B-SUV.

Nowość z Hangzhou ma dwubryłową sylwetkę, narysowaną prostymi liniami, zaobloną i aerodynamiczną przednią część (współczynnik oporu powietrza ok. Cx 0,26) i mnóstwo stylistycznych smaczków. Najbardziej widocznym jest wzór LED-owych lamp z tyłu, które... uśmiechają się do innych kierowców. Boczna listwa tuż przy progu optycznie obniża z kolei nadwozie. Klamki są gładko zlicowane z nadwoziem - wszystko w trosce o jak najniższy opór powietrza.

Leapmotor B03X - wnętrze

Kabina nowego Leapmotora nie została jeszcze zaprezentowana, ale będzie to dobrze znany projekt z typowym dla chińskich producentów układem. Oznacza to duży ekran na środku deski rozdzielczej (nie ma co liczyć na fizyczne przyciski i przełączniki) i dbałość o szczegóły. Materiały wykończeniowe mają być miękkie, a montaż - wzorowy. Zwłaszcza spasowanie kabiny jest mocną stroną dotychczasowych modeli producenta.

2,6-metrowy rozstaw osi oznacza, że Leapmotor B03X może zaproponować pasażerom przestronność rodem z auta o segment większego. Pojemność bagażnika pozostaje na razie tajemnicą, ale w B03X dostępny ma być również frunk - niewielki kufer umieszczony z przodu pod maską.

Nowy Leapmotor B03X. Jakie silniki, zasięg, dane techniczne?

Pod podłogą nowego Leapmotora kryje się akumulator LFP (o chemii litowo-żelazowo-fosforanowej), który doskonale pasuje do miejskiego auta. Powody są proste - taki typ baterii jest odporny na ładowanie do 100% i wolniej ulega degradacji. Technologia LFP oznacza też niższe koszty produkcji i mniejsze obciążenia dla środowiska.

Leapmotor B03X korzysta z rozwiązań większego B10, dlatego można spodziewać się napędu na tylne koła i silnika o mocy przekraczającej 200 KM. Producent obiecuje nawet 550 km zasięgu i ładowanie od 30 do 80 proc. w 16 minut (przybywa prądu na 250 km jazdy). To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden producent z Europy.

Nowy SUV Leapmotor - premiera, cena

Leapmotor pokazał swoją nowość podczas salonu samochodowego Brussels Motor Show 2026. Model B03X to jeden z dwóch modeli, które na rynek wjadą w pierwszej połowie roku - wśród nowości jest też hatchback B05.

Leapmotor B03X jako model A10 w Chinach kosztuje od 80 000 juanów, czyli ok. 41 000 zł. W Polsce jego rywalem będzie BYD Atto, który wyceniony jest na minimum 129 900 zł. Większy Leapmotor B10 z akumulatorem PRO 57,2 kWh to wydatek od 119 900 zł, co każe przypuszczać, że cena B03X będzie nieco niższa - około 100 000 zł.

Auto trafi do salonów w pierwszej połowie roku. Leapmotor oferuje gwarancję na 4 lata z limitem 100 000 km na całe auto, a do tego 8-letnią gwarancja na akumulator trakcyjny (z limitem 160 000 km).