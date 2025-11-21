Jaki mandat za złe parkowanie?

Nieprzepisowe parkowanie to jedno z najbardziej powszechnych wykroczeń na polskich drogach. Kierowcy często stawiają auta w niedozwolonych miejscach i... równie często unikają kar za nieprzepisowy postój. Mandaty, oprócz tego, że nie są wystawiane zbyt często, nie budzą też takiej grozy jak kary za przekroczenia prędkości lub nieudzielanie pierwszeństwa pieszym - w zależności od okoliczności i tego, jaki przepis zostanie naruszony, taryfikator przewiduje bowiem grzywny w przedziale od 100 do 1200 zł. Są jednak sytuacje, w których kara może być nieco wyższa. Jeden z popularnych manewrów może skutkować 1500-złotowym mandatem.

Właśnie taką karę przewidziano dla kierowców, którzy złamią przepisy zabraniające jazdy po chodniku lub przejściu na pieszych. Jak pokazuje drogowa praktyka, kierujący regularnie ignorują zapisy ustawy Prawa o ruchu drogowego. Artykuł 26. - obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych, stawia sprawę jasno. Jazda wzdłuż po chodniku może skończyć się mandatem. Co jazda po chodniku ma wspólnego z parkowaniem?

Taryfikator mandatów. Jaka kara za parkowanie?

Choć pozornie mówimy o dwóch zupełnie różnych wykroczeniach, jazdę po chodniku najczęściej na sumieniu mają kierowcy, którzy nielegalnie parkują na części drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Parkowanie "w drugiej linii" lub dojazd pod same drzwi budynku to typowe sytuacje, w których oprócz mandatu za postój w niewłaściwym miejscu, kierowca może zostać ukarany drugim, wyższym mandatem za poruszanie się po chodniku. Manewr, za który grozi kara w wysokości 1500 zł często wykonywany jest również przez kurierów, dostawców i innych kierowców, którzy w pracy poruszają się po mieście samochodem.

Przepisy zawarte w Art. 26. ustawy Prawo o ruchu drogowym mają na celu ochronę pieszych. Jak dowodzą publikowane przez policję statystyki, każdego roku dochodzi bowiem do setek potrąceń pieszych… na chodnikach. Choć w większości przypadków zdarzenia te nie skutkują odniesieniem obrażeń, zdarzają się też wypadki śmiertelne, szczególnie wtedy, gdy kierujący pojazdem podczas cofania nie zauważy, że najeżdża na pieszego. Ofiarami takich zdarzeń padają zazwyczaj m.in. dzieci lub osoby starsze, a więc uczestnicy ruchu, którzy z uwagi na wiek, wzrost lub sprawność fizyczną mają mniejsze szanse na uniknięcie kolizji. Jazda po chodniku wiąże się ze szczególnym niebezpieczeństwem również jesienią i zimą - krótki dzień i szybko zapadający zmrok dodatkowo ograniczają widoczność.

Kara 1500 zł. Jazda po chodniku

Kierowca może zostać ukarany mandatem nie tylko wtedy, gdy policjant przyłapie go na gorącym uczynku. Pokazuje to przykład 42-latka z Łodzi, który został wezwany na komendę w związku z nagraniem wideo, które trafiło na skrzynkę mailową Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym. Funkcjonariusz prowadzący postępowanie w tej sprawie zapoznał się dokładnie z materiałem, na którym widać było, jak kierujący dostawczym Nissanem dwukrotnie porusza się po chodniku, który jest przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszych.

Mundurowy ustalił właściciela pojazdu, podczas przesłuchania przedstawił nagranie i za popełnione wykroczenia ukarał kierowcę mandatami karnymi w łącznej kwocie 3000 złotych. Nagranie z ulicy Pabianickiej pokazało bowiem, że 42-latek jechał po chodniku dwa razy - o godzinie 11:15 oraz pół godziny później, o 11:45. Kierowca nie widział w swoich manewrach nic złego, ale przyjął mandaty. Gdyby odmówił, a sprawa trafiłaby na wokandę, grzywna mogłaby wynieść nawet 30 000 zł. Sąd mógłby oprócz tego zdecydować także o zatrzymaniu prawa jazdy.

Parkowanie - taryfikator mandatów 2025

Jakie jeszcze kary za nieprawidłowy postój przewiduje taryfikator? W przepisach wyszczególniony jest cały wachlarz przewinień! Zgodnie z Art. 49. zabrania się postoju:

w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,

w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,

przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,

w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Legalny postój nie również jest możliwy, gdy przy drodze stoi znak B-35 „zakaz postoju”. Warto przypomnieć różnicę między postojem, a zatrzymaniem. "Parkowanie" to potoczna nazwa na ten pierwszy. Zatrzymanie (którego zabrania znak B-36 "zakaz zatrzymywania się") to unieruchomienie samochodu niewynikające z warunków jazdy, trwające mniej niż jedną minutę.

Oto wykroczenia związane z parkowaniem i mandaty, które taryfikator przewiduje za ich popełnienie w 2025 roku:

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu - mandat 100-300 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej - mandat 100 zł

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym - mandat 150-300 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku - mandat 100 zł

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego - mandat 100 zł

Niestosowanie się do znaku B-35 "zakaz postoju" - mandat 100 zł

Niestosowanie się do znaku B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni…" - mandat 100 zł

Niestosowanie się do znaku P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - mandat 800 zł

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone - mandat 100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd - mandat 100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu - mandat 100 zł

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską - mandat 100 zł

Mandaty za parkowanie wzrosną?

O potrzebie zwiększenia kar za nieprawidłowy postój głośno było pod koniec 2024 roku. W piśmie adresowanym do MSWiA, Paulina Matysiak, Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski zauważyli, że taryfikator mandatów w części dotyczącej wykroczeń związanych z postojem pojazdów nie był nowelizowany od ponad 20 lat i w tej kwestii potrzebne są zmiany. Do sprawy odniósł się wówczas Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedstawiciel resortu przyznał rację parlamentarzystom, choć od tego czasu w życie nie weszły przepisy, które podnosiłyby kwoty za nielegalny postój.

– Należy uznać za słuszną argumentację państwa posłów w zakresie potrzeby dokonania stosownej korekty rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń w obszarze zatrzymania i postoju – ogłosił Mroczek.