Ford Mustang Mach-E Rally - test

Na rynku nie ma drugiego takiego elektryka. Ford Mustang Mach-E Rally wyróżnia się na tle usportowionych modeli i bezpośrednio nawiązuje do samochodów rajdowych. Zamiast obniżonego zawieszenia - większy prześwit. W miejsce opon sportowych - wielosezonówki o nieco bardziej agresywnej rzeźbie bieżnika. Do tego białe felgi wzorowane na rajdowych obręczach i kilka dodatków aero - wszystko to sprawia, że Mach-E w takiej specyfikacji zwraca na siebie uwagę. Czy za wyjątkowym stylem idą właściwości jezdne?

Sprawdziliśmy najmocniejszą i najciekawszą wersję dostępną w gamie. Cena? Ponad 300 tys. złotych. Oto, co składa się na pokaźną sumę w cenniku.

Ford Mustang Mach-E Rally - moc i osiągi

Mustangowi ze zdjęć oczywiście daleko do prawdziwej rajdówki. Rally oznacza tu pakiet przede wszystkim stylistyczny, choć pewne zmiany mechaniczne również dodają samochodowi charakteru. Mach-E Rally bazuje też na Mustangu Mach-E GT, a więc najmocniejszej cywilnej odmianie. Moc 487 KM w połączeniu z momentem obrotowym 950 Nm to wartości, które katapultują samochód do setki w 3,5 s. Trzeba przyznać, że auto rzeczywiście jest bardzo szybkie, choć należy dopisać tu małą "gwiazdkę", że w porównaniu do innych elektryków różnice w mocy są dość mocno zależne od stanu naładowania akumulatora i jego temperatury, co pokazał listopadowy atak zimy w czasie naszego testu.

Akumulator umieszczony między osiami (rozstawionymi aż 2987 mm od siebie) ma pojemność 91 kWh i pozwala na pokonanie do 515 km na jednym ładowaniu. To oczywiście dane dla cyklu mieszanego WLTP. W praktyce, Mach-E Rally jest dość prądożerny - po pierwsze za sprawą dodatków i zastosowanych opon, a po drugie - przez to, że chce się korzystać z jego mocy. Ford chwali się, że szybkie ładowanie na stacjach DC o dużej mocy pozwala uzyskać 114 kilometrów zasięgu w 10 minut. Maksymalna moc ładowania to 150 kW, co jak na baterię o takiej pojemności jest raczej przeciętnym wynikiem.

Oto rajdowa specyfikacja

Ford nie poszedł na łatwiznę. Czym dokładnie testowana wersja Rally różni się od pozostałych odmian? Lista zmian jest całkiem długa - lekko przestylizowany przedni zderzak i tylny spojler, specjalne, 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze Gloss White są widoczne już na pierwszy rzut oka. Grill z emblematem Mustanga występuje tu w matowym, czarnym kolorze, a osłony nadkoli lakierowane są w kolorze Carbonized Grey. Samochód wyróżniają też naklejane pasy na masce oraz częściowo tylnej klapie, jak i boczne naklejki z oznaczeniem Mach-E Rally.

Wewnątrz - aluminiowe nakładki na pedały oraz kierownicę z białymi wstawkami nawiązującą do obręczy kół. Fotele, podobnie jak w odmianie GT, to kubełki Ford Performance z wykończeniem w kolorze SilverCity. Wystarczy też poszperać w ustawieniach i trybach jazdy, by znaleźć nowinkę opracowaną specjalnie dla wariantu Rally - tryb jazdy RallySport, który optymalizuje trakcję czy reakcję na gaz, umożliwiając dynamiczną jazdę np. na szutrowych nawierzchniach.

Tak jeździ Ford Mustang Mach-E Rally

Sposób jego działania jest specyficzny - wygładza on charakterystykę pedału przyspieszenia, a przy tym częściowo usypia układ kontroli trakcji. ESP pozostaje jednak w pogotowiu i nie pozwala zupełnie swobodnie prowadzić auta poślizgiem - potwierdziliśmy to na zaśnieżonych drogach, na których Mustang Mach-E Rally pozwalał co prawda nieco poszaleć, ale trzymał moment obrotowy na smyczy. Brakuje tu jeszcze więcej tylnonapędowego charakteru! Na nieodśnieżonych drogach zdarzało się, że to przednia oś wyraźnie górowała, doprowadzając do poślizgu podsterownego jeszcze nim zaczęła się zabawa w "boki".

Odmiana Rally to nie tylko styl - istotną zmianą mechaniczną jest specjalna kalibracja zawieszenia MagneRide. Aktywny układ o dynamicznej charakterystyce pracy został podwyższony o 20 milimetrów względem wersji GT. Bezpieczeństwo na nieutwardzonych drogach zapewnia dodatkowa osłona podwozia i silnika elektrycznego z przodu. Poza tym, pakiet Rally wciąż skrywa dobrze znanego i naprawdę szybkiego Mustanga Mach-E GT.

Ford Mustang Mach-E Rally - wnętrze

Elektryczny Mustang dość dobrze nadaje się na tzw. daily - samochód do jazdy na co dzień. Wnętrze jest przestronne, ma bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, spore uchwyty na kubki i parę praktycznych schowków. Mocowania isofix? Tylko z tyłu. Kabina byłaby jeszcze wygodniejsza, gdyby nie kubełkowe fotele, których grubość nieco ogranicza przestrzeń na nogi. Bagażnik ma tylko 402 l pojemności, ale przedni frunk proponuje prawie 100 l dodatkowej przestrzeni.

System multimedialny wyświetlany na dużym, pionowym ekranie jest przejrzysty, ale lubi się zamyślić, szczególnie przez pierwsze kilka minut od uruchomienia auta. Przełączanie poszczególnych menu trwa dość długo, a wyświetlane na ekranie przyciski do obsługi klimatyzacji czy podgrzewanych foteli, choć są cały czas na widoku, na komendy reagują z wyraźnym opóźnieniem.

Ford Mustang Mach-E z pakietem GT Rally - cena

Ford Mustang Mach-E z pakietem GT Rally to seria limitowana. Cena takiego samochodu startuje z poziomu 321 100 zł. Wyposażenie jest w zasadzie kompletne - elektrycznie i bezdotykowo otwierane/zamykane drzwi bagażnika, układ hamulcowy Brembo z lakierowanymi zaciskami, system nagłośnienia B&O z 9 głośnikami i subwooferem czy tapicerka Miko Suede połączona ze skórą ekologiczną Sensico nie wymagają dopłaty. W cenie pakietu GT Rally objęty jest także specjalny lakier Grabber Yellow, dostępny wyłącznie dla Mustanga Mach-E w wersji GT. Poza nim, dla tej konfiguracji samochodu dostępne są jeszcze kolory Star White, Glacier Grey, Absolute Black, Eruption Green oraz Grabber Blue.

Podobnie jak wszystkie inne wersje elektrycznego SUV-a Forda, także w tej konfiguracji samochód dostępny jest z pakietem korzyści, który obejmuje 8 lat ochrony Ford Protect (gwarancja i serwis do 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów), a także ładowarkę Wallbox 22 kW w cenie samochodu.

Spora kwota na metce woła o pasjonata, który doceni rajdowe dziedzictwo. Mach-E Rally proponuje nieco więcej zabawy za kółkiem, wygląda rewelacyjnie, ale nie jest wcale pozbawiony wad, które dokuczają Mustangowi Mach-E w pozostałych odmianach. Cena bazowego wariantu auta wynosi 209 250 zł - różnica jest więc spora, a zakup samochodu w tańszej odmianie sprawia, że łapie się on na dopłatę w ramach programu NaszEauto. Jak to w przypadku Mustanga bywa, wybór musi więc być podyktowany nie tylko rozumem ale i głosem serca...