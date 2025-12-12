Nowa Toyota Urban Cruiser wjeżdża na rynek

Nowa Toyota Urban Cruiser wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. To nie tylko jedna z najważniejszych premier japońskiej marki w 2025 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich lat.

Na dzień dobry przekonuje do siebie praktycznością, możliwościami napędu i będzie rozsądnie wyceniona. Przy czym to tylko część argumentów, które mają stanowić o jej przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Urban Cruiser zaskakuje nie tylko wyglądem

Toyota Urban Cruiser została opracowana wspólnie z Suzuki i powstała na nowej platformie stworzonej właśnie z myślą o tym projekcie. Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola i podcięte po bokach zderzaki sprawiają, że nie wyprze się trenowych korzeni. Boczna listwa skutecznie maskuje 1,9 t masy własnej, optycznie obniża nadwozie i daje ciekawy akcent. Samochód stoi pewnie na drodze w każdej chwili gotów wbić się w zakręt. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Urban Cruiser z 4,3-metrowym nadwoziem jest 10,5 cm dłuższy od Toyoty Yaris Cross. Mimo podobnych gabarytów ma proporcje niespotykane dotąd w samochodach japońskiej firmy. Do tego jest aż 2,7-metrowy rozstaw osi, czyli niemal identyczny jak w RAV4. Dlatego w kabinie oferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach segmentu D – odległość między rzędami siedzeń to aż 85 cm!

Toyota Urban Cruiser czy Toyota Yaris Cross? Jakie różnice?

Wymiary (mm) Toyota Urban Cruiser +/- vs. Yaris Cross Długość 4285 +105 Szerokość 1800 +35 Wysokość 1635 +40 Rozstaw osi 2700 +140

Nowa ergonomia kokpitu kierowcy. Wnętrze to rewolucja

Od progu Urban Cruiser robi też wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Materiały – w dużej mierze z recyklingu – są dobrze spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwupoziomowy kokpit tworzą czytelne cyfrowe interfejsy, a jego układ – z wirtualnymi zegarami o przekątnej 10,25 cala i 10,1-calową stacją multimedialną oraz umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Za sterowanie klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane klasyczne przełączniki. Takie same przyciski są na spłaszczonej kierownicy w zasięgu palców prowadzącego.

System multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu – układ dotykowych widżetów można konfigurować niczym w telefonie. Nawigacja wykorzystuje dane z chmury i przekazuje na bieżąco informacje o ruchu drogowym. W praktyce jednak lepiej korzystać z własnych aplikacji nawigacyjnych udostępnionych ze smartfonu. Pod konsolą środkową jest pojemny schowek z podświetleniem i dwoma portami USB.

Ile masz wzrostu? W kabinie miejsca nie zabraknie

Kierowca o wzroście 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Na tylnej kanapie naprawdę ciężko uwierzyć, że w tak kompaktowym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 15 cm luzu. W obu rzędach podróżuje się wygodnie. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym. Duży rozstaw osi oraz ustawienie kół na rogach karoserii pozwoliło zaprojektować szeroki otwór tylnych drzwi, dzięki temu jest wygodniej wsiadać i wysiadać. Docenią to także rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na kanapie. Urban Cruiser z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Pojemność bagażnika jest regulowana. Kanapa przesuwa się w zakresie 16 cm

Tylne siedzenia są przesuwane w zakresie 16 cm, składane i dzielone w proporcji 40:20:40. Zależnie od ustawienia bagażnik zapewni od 244 l do 310 l pojemności. Wymiary regularnie ukształtowanej komory to 675 mm głębokości (maksymalnie do 1455 mm), 1020 mm szerokości i 659 mm wysokości. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pomysłowości dopełniają haczyki na torby czy lampka LED. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie.

Nowa Toyota Urban Cruiser - jaki napęd, silniki i moc?

Wreszcie napęd. Gama obejmuje dwie pojemności baterii litowo-żelazowo-fosforanowych i trzy poziomy mocy. Podstawowy akumulator 49 kWh jest połączony z silnikiem elektrycznym 144 KM (193 Nm) – taka Toyota Urban Cruiser jest przednionapędowa i gwarantuje około 344 km zasięgu na jednym ładowaniu. Przyspieszenie od 0 do 100 km potrwa 9,8 s. Przyzwoite osiągi, które sprawdzą się w codziennej eksploatacji.

Większą przyjemność z jazdy i lepszy zasięg zapewni nowa Toyota wyposażona w długodystansową baterię o pojemności 61 kWh, silnik 174 KM i napęd na przednie koła. W tej konfiguracji japoński SUV do "setki" przyspieszy w 8,7 s. Zasięg na poziomie 426 km.

Urban Cruiser z napędem na przód ma cztery tryby jazdy – Eco, Normal, Sport oraz Pedal. Ten ostatni umożliwia jazdę z minimalnym użyciem pedału hamulca, wykorzystując system odzyskiwania energii (rekuperacji), pracujący na trzech poziomach czułości.

Toyota Urban Cruiser Napęd FWD AWD Bateria 49 kWh 61 kWh 61 kWh Zasięg WLTP) 344 km 426 km 395 km Maks. moc systemowa 144 KM 174 KM 184 KM Moment obrotowy 193 Nm 193 Nm 307 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h 9,6 s 8,7 s 7,4 s

184 KM i napęd 4x4. Nowy Urban Cruiser to szybka Toyota

Prawdziwą bombą jest najmocniejsza i najszybsza Toyota Urban Cruiser z dodatkowym silnikiem o mocy 65 KM przy tylnej osi – w tej konfiguracji kierowca dostaje moc systemową na poziomie 184 KM (307 Nm) i elektryczny napęd 4x4. Auto wyposażono w dwie niezależne e-osie. System ten zapewnia nie tylko wysoką sprawność, lecz także pozwala na precyzyjną kontrolę i doskonałą reakcję na pedał przyspieszenia. Na papierze wszystko wygląda dobrze, ale jak jest na drodze?

Jak jeździ nowa Toyota Urban Cruiser? Jest oszczędna i zwinna

184-konna Toyota Urban Cruiser chętnie nabiera prędkości. Zryw od zera od 100 km/h zajmuje ledwie 7,4 sekundy. Przy czym żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia w 1,9 sekundy ze świateł do 40 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. W zależności od wybranego trybu pracy napędu reakcje na "gaz" mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne. Podczas jazd testowych komputer wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 14,6 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 390 km wydaje się realny. Dodatkowo przez ekran środkowy można ustawić jeden z trzech poziomów rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Podgrzewanie wstępne akumulatora także podnosi uniwersalność nowego SUV-a japońskiej marki.

W czasie jazdy Toyota Urban Cruiser uzbrojona w napęd 4x4 i mnóstwo wzbudzających zaufanie swoim działaniem systemów wsparcia, stawia głównie na komfort. Jest porządnie wyciszona – od wiatru oraz szumów toczenia – i łagodnie pokonuje nierówności, nawet na bardziej podniszczonych fragmentach asfaltu do kabiny nie wpadają niepożądane odgłosy z okolicy kół. Na ruchy kierownicą reaguje żywiołowo, prowadzi się zwinnie i stabilnie. To ogromna zasługa wielowahaczowego zawieszenia z tyłu. No i ta zwrotność! Jeden manewr wystarczy, by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ok. 10 m.

Nowa Toyota Urban Cruiser z napędem 4x4

Urban Cruiser z elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Na mokrej nawierzchni startuje pewnie i szybko. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit to kombinacja, która przekłada się na dobre zdolności poza asfaltem. Kierowca może też wybrać tryb Trail, który przydaje się na głębszych wertepach. W razie utraty przyczepności jednego z kół następuje jego błyskawiczne wyhamowanie, a następnie moment obrotowy jest przekierowany na inne koła stykające się z podłożem. Nie ma co się bać o akumulator – zabezpieczono go w szczelnej kapsule, ma też specjalny obwód nagrzewnia i chłodzenia.

Ładowanie baterii od 10 do 80 proc. z wykorzystaniem stacji z prądem stałym powinno zająć do 45 minut. Samochód jest też wyposażony w trójfazową ładowarkę pokładową AC o mocy 11 kW, która umożliwi uzupełnienie energii w 6 godzin.

Ile kosztuje nowa Toyota Urban Cruiser? Taniej o 40 000 zł

Toyota Urban Cruiser w Polsce trafi do przedsprzedaży w lutym 2026 roku. Pierwsze auta pojawią się w salonach na przełomie maja i czerwca. Cena? Kia EV3 kosztuje od 146 900 zł, tańsza Skoda Elroq to wydatek od 141 900 zł.

Japończycy ze swoim autem muszą ustawić się na podobnym poziomie cenowym - ok. 145 000-150 000 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena Urban Cruisera spadnie maksymalnie o 40 000 zł, czyli nawet do 105 000-110 000 zł. Za taką kwotę dziś można kupić bazowego Yarisa Cross ze 116-konną hybrydą 1.5. Poza tym Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii, że zaoferuje program przedłużonej gwarancji na akumulator trakcyjny do 10 lat lub do 1 miliona kilometrów (warunkiem jest wykonanie corocznej kontroli stanu baterii). Japońska zapewniają, że bateria zachowa co najmniej 70 proc. swojej pojemności do 10 lat użytkowania.

Toyota daje gwarancję na 1 milion kilometrów. Będzie hit

Będzie hit? Na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Miejski model japońskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie i jednocześnie świetnie wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną i finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego, najtańsza elektryczna Toyota może okazać się bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie.

Nowa Toyota Urban Cruiser - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi