Nowe przepisy stały się faktem. Kierowcy czekali na te zmiany od 8 lat

Rejestracja samochodu wymaga dziś wyprawy do urzędu, wypełniania stosów dokumentów i oczekiwania w kolejce do okienka wydziału komunikacji. Jednak już niebawem zarejestrowanie auta czy innego pojazdu będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.

Wszystko zmienia nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym podpisana przez prezydenta. Nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć formalności, przyspieszą załatwianie spraw i zwiększą bezpieczeństwo przy rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy. Na co mogą liczyć zmotoryzowani?

Samochód zarejestrujesz z domu, bez wychodzenia do urzędu

Rejestracja samochodu bez wizyty w wydziale komunikacji – o tym rozwiązaniu marzyli kierowcy, od kiedy w październiku 2017 roku ruszyła aplikacja mObywatel. Teraz ich oczekiwanie dobiega końca. Z podpisanej przez prezydenta noweli przepisów wynika, że składanie wniosku o rejestrację pojazdu będzie możliwe online za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tym samym zniknie konieczność zbierania i archiwizowania papierowych wniosków przez urzędy.

Wydział komunikacji sprawdzi historię i przebieg auta

Kupno używanego samochodu to ciągle wysokie ryzyko. Oszuści sięgają po perfidne metody, a jedną z najgorszych jest fałszowanie numeru VIN (numer identyfikacyjny pojazdu). Szczególnie, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie można wymieniać danych o pojazdach z innymi państwami UE w związku z rejestracją aut sprowadzanych do Polski.

Stąd kolejną ważną zmianą zatwierdzoną prezydenckim podpisem jest wprowadzenie tzw. usługi AVI (Actual Vehicle Information), czyli narzędzia umożliwiającego elektroniczną wymianę danych o pojazdach przed ich rejestracją. Usługa AVI umożliwi polskim urzędom rejestrującym pobieranie danych o aucie sprowadzonym z państwa członkowskiego UE, zgromadzonych w ewidencji tego państwa, za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Z kolei urzędy z innych państw uzyskają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wymiana informacji będzie się odbywać przez system EUCARIS, który łączy bazy danych państw członkowskich UE.

To oznacza także koniec z kręceniem liczników i oszukiwaniem na przebiegu auta. Nieuczciwi handlarze dostaną tym samym po łapach. Nic się nie ukryje.

Koniec odkręcania tablic rejestracyjnych

Trzecia zmiana podpisana przez prezydenta to wielkie ułatwienie dla osób kupujących samochód używany. Nowe zasady likwidują obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych w przypadku rejestracji pojazdu z wnioskiem o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W praktyce to oznacza, że właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do wydziału komunikacji. Zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone.

– Starosta, dokonując w takim przypadku rejestracji pojazdu, będzie wydawał decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, natomiast właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację będzie załączał oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony. Jeżeli do wniosku nie zostanie dołączone oświadczenie albo posiadane tablice (tablica) rejestracyjne nie będą zgodne z przepisami organ rejestrujący wyda zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym – wyjaśnia resort. Nowe przepisy pozwolą także uzyskać pozwolenie czasowe w przypadku pozostawiania dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Rejestracja auta bez zaświadczenia o badaniu technicznym

Obecnie dane o wykonanych badaniach technicznych w czasie rzeczywistym są przesyłane przez diagnostów do CEPiK. Mimo to kierowca składając w wydziale komunikacji wniosek o rejestrację auta i tak musi załączyć papierowe zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów o pozytywnym wyniku przeglądu. To absurdalne, stąd trzecia zmiana – przy rejestracji pojazdu nie będzie już wymagane przedłożenie kwitu z SKP (jeżeli potwierdzenie widnieje w bazie CEP) – urzędnik sprawdzi to w systemie.

– Nowe przepisy pozwolą na zniesienie obowiązku przedstawiania w wydziale komunikacji papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli jego wynik, wprowadzony przez diagnostę w Stacji Kontroli Pojazdów, widnieje już w Centralnej Ewidencji Pojazdów – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

Samochód z hakiem już bez dodatkowego przeglądu. Znika absurd

Piąta zmiana dotyczy samochodów z hakiem holowniczym. Dzięki nowym zasadom będzie można uzyskać bez dodatkowych badań technicznych potwierdzenie w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, jeżeli informacja o tym jest zawarta w dokumentach homologacyjnych pojazdu.

Masz 60 dni na rejestrację samochodu

Szósta zmiana to wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku. Z nowelizacji wynika również, że: w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin (…) biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przepisy określą także dzień od którego liczony jest termin na złożenie wniosku w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu. Nowelizacja doprecyzuje również przewidziane w ustawie przypadki, w których obowiązek rejestracji pojazdu zostanie wyłączony. Dotyczyć to ma m.in. sytuacji, kiedy sprowadzony zza granicy samochód czy motocykl zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu na złożenie wniosku.

Łatwiej o czasową rejestrację pojazdu

Znowelizowane prawo przewiduje rozszerzenie możliwości czasowego zarejestrowania pojazdu. Z kolei obowiązek rejestracji nie będzie już działał w sytuacji kradzieży pojazdu lub udokumentowanej trwałej i zupełnej utrata jego posiadania "bez zmiany w zakresie prawa własności".

Prosty zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych

Prostsze będą także procedury dotyczącej czasowej rejestracji zakupionego pojazdu w celu wywozu za granicę. Nowy właściciel auta niemający miejsca stałego zamieszkania w Polsce, będzie mógł czasowo zarejestrować je w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu. Kolejna zmiana zniesie obowiązek okazywania przy rejestracji auta dowodu rejestracyjnego w przypadku, kiedy wnioskuje o to Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, które przejęły prawo własności pojazdu.

Nowe przepisy ułatwią zwrot tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie okresu czasowej rejestracji pojazdu. Chodzi o przejazd auta z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd szybciej zdobędzie dane kierowcy i samochodu

Nowe przepisy ułatwią również sądom pobieranie danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (CEPiK). Minister Sprawiedliwości będzie mógł występować z jednym wnioskiem o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w imieniu wszystkich sądów – obecnie poszczególne sądy składają setki indywidualnych wniosków. Zmiana uprości postępowania sądowe i przyspieszy proces podłączania sądów do bazy CEPiK. – Usprawnienie tego procesu przyczyni się do zwiększenia efektywności postępowań sądowych w sprawach wykroczeń i przestępstw drogowych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wyjaśniają pomysłodawcy.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Szybciej niż myślisz

Ustawa wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy dotyczące m.in. udostępniania sądom danych z CEPiK-u, które wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy oraz przepisy dotyczące systemów teleinformatycznych rejestracji pojazdów oraz systemu obsługującego centralną ewidencję pojazdów, które mają wejść w życie 18 stycznia 2027 r.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2025 roku?

Obecnie rejestracja samochodu kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju.

Komplet tablic rejestracyjnych aktualnie kosztuje 80 zł;

Do tego trzeba doliczyć 12,50 zł opłaty za zestaw trzech naklejek legalizacyjnych (dwa hologramy są naklejane na tablice rejestracyjne, jeden trafia do dowodu rejestracyjnego);

54,50 zł kosztuje wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego;

73,50 zł trzeba wydać na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego;

1000 zł kosztują tablice rejestracyjne indywidualne do samochodu (500 zł w przypadku motocykla).

Podwyżki opłat komunikacyjnych. Kierowcy zapłacą drożej

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało również nowe przepisy, które podniosą stawki opłat komunikacyjnych. Wynika z nich, że już w pierwszej połowie 2026 roku kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.

– Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. Z kolei opłaty za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń – zauważa resort.

Wyższe opłaty za prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tablice. Podali nowe kwoty

O ile zdrożeją opłaty komunikacyjne? Ministerstwo podało kwoty. Nowe stawki to odpowiednio:

Wydanie prawa jazdy – 115,50 zł zamiast obecnych 100 zł,

zamiast obecnych 100 zł, Prawo jazdy międzynarodowe – nowa opłata 40,50 zł (zamiast 35 zł)

Dowód rejestracyjny – 62,50 zł zamiast 54 zł

zamiast 54 zł Pozwolenie czasowe – 16 zł zamiast 13,50 zł

Wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych – 92,50 zł (dziś 80 zł)

Tablica motocyklowa – 46,50 zł zamiast 40 zł

Tablica motorowerowa – 35 zł zamiast 30 zł

Znak legalizacyjny (3 naklejki) – 14,50 zł zamiast 12,50 zł

Indywidulane tablice rejestracyjne zdrożeją z 1000 zł do 3000 zł

Wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej – 100 proc. opłaty za każdą tablicę zamiast 50 proc. ceny.

Zmiana przepisów sprawi, że rejestracja samochodu już w pierwszym kwartale 2026 roku będzie kosztować nawet 190 zł. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.