Renault zaszalało. Nowa hybryda robi różnicę

Renault idzie pod prąd. Pod maskę kompaktowego SUV-a powędrował większy silnik - jednostkę 1.6 zastąpił nowy silnik 1.8, a układ jest nie tylko bardziej dynamiczny, ale i zużywa mniej paliwo. Skromny apetyt na benzynę to zasługa szeregu zmian technicznych, które Francuzi wprowadzili do modelu Symbioz. Aktualizacji doczekał się także Espace. Największy SUV w gamie również ma teraz zaktualizowaną hybrydę, która zapewnia lepsze wrażenia z jazdy. Co zmieniło się w hybrydach Renault?

Udział hybryd Renault w miksie sprzedaży systematycznie rośnie, a obecna na rynku technologia full hybrid E-Tech cieszy się uznaniem wśród klientów marki. Pod względem sprzedaży hybryd w Europie, Renault zajmuje obecnie wysokie, drugie miejsce, a w najbliższych tygodniach sprzedaż przekroczy symboliczny próg miliona sztuk napędzanych silnikami full hybrid E-Tech. Są one dostępne w różnych modelach - od miejskiego Clio, przez kompaktowe crossovery pokroju Symbioza i Captura aż po topowy 5- lub 7-miejscowy segment D w przypadku Espace.

Hybryda po francusku. Tak działa full hybrid E-Tech

Francuskie podejście do hybrydy radykalnie różni się od japońskiego. Specyficzna konstrukcja zespołów napędowych full hybrid E-Tech stanowi połączenie silnika spalinowego, dwóch silników elektrycznych, odpowiednio dopasowanego akumulatora trakcyjnego i inteligentnej, wielotrybowej skrzyni biegów ze sprzęgłem kłowym. Brzmi jak skomplikowany układ, ale efekty jego pracy mówią same za siebie.

Renault chwali się bowiem, że zmodernizowana hybryda w modelu Symbioz zużywa średnio 4,3 l/100 km i gwarantuje znacznie lepsze osiągi. Pierwsza setka pojawi się na liczniku już po 9,1 s (to przepaść względem poprzednika - wcześniej było to 10,6 sekundy). W znacznie większym, 7-miejscowym Espace, spalanie wynosi niewiele więcej, bo 4,8 l/100 km. Z czego wynika skuteczność napędu opracowanego przez Horse Powertrain, spółkę joint venture utworzoną przez Grupę Renault, Geely i Aramco?

Hybryda Renault po aktualizacji. Mniej pali i jest bardziej dynamiczna

Największe zmiany pojawiły się w hybrydzie, która trafia do Captura a od teraz również Symbioza. Układ full hybrid E-Tech ma teraz silnik o pojemności 1,8 litra i o 15 KM większą moc systemową 160 KM. Zmiany objęły m.in. zastosowanie nowego, wzmocnionego silnika benzynowego oraz nowej przekładni. Skrzynia biegów to mechanizm z wieloma trybami pracy oraz sprzęgłem kłowym. Niezmiennie, w skład hybrydy wchodzą również dwa silniki elektryczne - jeden o mocy 36 kW/50 KM i momencie obrotowym 205 Nm służący do napędzania kół i doładowywania akumulatora w fazach hamowania i zwalniania oraz rozrusznik-alternator typu HSG (High-Voltage Starter Generator) o mocy 15 kW/20 KM do obsługi zmiany biegów.

Czterocylindrowy silnik benzynowy zwiększył swoją pojemność z 1,6 do 1,8 litra, co pozwoliło na wzrost mocy do 109 KM (80 kW) wobec wcześniejszych 94 KM (69 kW). Moment obrotowy poprawił się o 25% – do poziomu 172 Nm (+22 Nm). Dzięki uzyskaniu maksymalnego momentu obrotowego już przy około 2000 obr./min, samochód ma zapewniać lepszą reakcję na gaz i pewniej przyspieszać zarówno przy ruszaniu, jak i podczas jazdy z większymi prędkościami. Zmienił się także uciąg - teraz Symbioz może holować przyczepy o masie 1000 kg (wcześniej było to 750 kg).

Jednostka spalinowa została wyposażona w rozwiązania zwiększające jej sprawność energetyczną. Należy do nich nowoczesny układ bezpośredniego wtrysku paliwa pod wysokim ciśnieniem (350 barów), zapewniający dokładniejsze dawkowanie paliwa oraz efektywniejsze spalanie, co pozytywnie wpływa na osiągi, emisję CO2 i ekonomikę jazdy. Silnik pracuje w zoptymalizowanym cyklu Atkinsona, który obniża spalanie przez wydłużenie fazy otwarcia zaworów ssących, skracając jednocześnie fazę sprężania w stosunku do fazy rozprężania. Dodatkowo silnik posiada filtr cząstek stałych GPF, dostosowany do przyszłych, rygorystycznych norm emisji Euro 7.

Renault Espace z oszczędną hybrydą. Tyle pali największe Renault

Hybrydowy układ pod maską Espace to system, który wykorzystuje mniejszy, ale turbodoładowany silnik benzynowy. W przypadku nowszej hybrydy zmieniło się przede wszystkim oprogramowanie. Ulepszone sterowanie automatyczną skrzynią biegów ze sprzęgłem kłowym zapewnia krótsze czasy reakcji i eliminuje wszelkie wrażenie bezwładności, zwłaszcza przy wymuszonej redukcji biegów (kickdown pedału gazu) lub przy przyspieszaniu na wyższych biegach. Renault chwali się, że dzięki temu prowadzenie auta staje się płynniejsze, bardziej dynamiczne i przyjemne, zwłaszcza podczas przyspieszania od 40 do 80 km/h.

Zespół napędowy, który występuje w modelach Austral, Rafale i Espace wykorzystuje następujące komponenty:

spalinowy, trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy 1,2 l o mocy 130 KM (96 kW) i momencie obrotowym 205 Nm

Główny silnik elektryczny, o mocy 50 kW (70 KM) i momencie obrotowym 205 Nm, zasilany z akumulatora litowo-jonowego 2 kWh/400 V

Dodatkowy silnik elektryczny, czyli tzw. wysokonapięciowy rozrusznik-alternator (HSG – High voltage Starter Generator) o mocy 25 KM i momencie obrotowym 50 Nm, który odpowiada za rozruch silnika spalinowego i obsługę zmiany biegów.

Średnie spalanie w tym modelu wynosi 4,8 l/100 km. Platforma CMF-CD oferuje najlepsze rozwiązania technologiczne Renault, takie jak: wielowahaczowe tylne zawieszenie sprzężone z systemem czterech kół skrętnych 4Control advanced, zapewniające większą stabilność przy dużych prędkościach i zwrotność podczas wolniejszej jazdy, matrycowe reflektory LED Vision gwarantujące maksymalne oświetlenie drogi, wyświetlacz przezierny rzucający obraz bezpośrednio na przednią szybę, 32 systemy wspomagania prowadzenia, w tym jazda autonomiczna poziomu 2 i umożliwiający spersonalizowane powitanie unikalny system rozpoznawania kierowcy.

Tyle kosztują Renault Symbioz i Espace. Cena

Ile trzeba zapłacić za hybrydowe SUV-y francuskiej marki? Renault wycenia je następująco:

Renault Symbioz evolution full hybrid E-Tech 160: od 130 900 zł

Renault Espace techno full hybrid E-Tech 200: od 183 900 zł

W obu modelach wyposażenie podstawowe obejmuje m.in. system multimedialny openR link, kamerę cofania, cyfrowy zestaw wskaźników, LED-owe reflektory i komplet systemów bezpieczeństwa wymaganych przez unijne przepisy. To m.in. system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, układ zapobiegający kolizjom czy system odczytywania znaków drogowych z funkcją ostrzegania o przekroczeniu prędkości.