Mitsubishi Grandis - premiera

Kompaktowy SUV Mitsubishi ma oferować przestronne wnętrze, oszczędną hybrydę i zaawansowane technologie z wbudowanymi aplikacjami Google. Większość zapewnień japońskiej marki możemy zweryfikować bez konieczności oględzin na żywo - nowe Mitsubishi Grandis bazuje bowiem na dobrze znanym modelu innej marki.

Nowy Grandis dzieli podzespoły, panele nadwozia oraz wnętrze z Renault Symbioz. Japończycy sięgnęli po nazwę nawiązującą do rodzinnego minivana firmy Mitsubishi Motors z początku XXI wieku, a tym razem świeżo odkurzony emblemat powędrował na tylną klapę SUV-a z pogranicza segmentu B i C. Choć wymiary zewnętrzne są typowe dla większego auta, Grandis (podobnie jak Symbioz) bazuje na modelu ASX (znanym również jako Renault Captur).

Nowy SUV Mitsubishi wjeżdża na rynek

Projekt nadwozia mocno przypomina mniejszego SUV-a, czyli ASX. Front z grillem "Dynamic Shield" ma za zadanie odróżnić model japońskiej marki od francuskiego bliźniaka. Inne są również felgi i tylne lampy, które akurat w tym modelu zyskały indywidualny wzór.

We wnętrzu lista zmian względem Renault ogranicza się do innego logo na kierownicy oraz nowym wybieraku automatycznej skrzyni biegów. Projekt deski rozdzielczej, ekran systemu multimedialnego, cyfrowe zegary, fotele, boczki drzwi czy ergonomia - wszystko to zostało przejęte z Symbioza. Nie jest to wada - kokpit jest solidny, 10,4-calowy dotykowy ekran daje dostęp do szybkiego systemu multimedialnego, a cyfrowe zegary z wyświetlaczem o przekątnej 10 cali potrafią wyświetlać trasę fabrycznej nawigacji, za którą odpowiadają Mapy Google. Za większy zestaw wskaźników trzeba jednak dopłacić, bo standardem jest tu 7-calowy ekran.

Usług cyfrowego giganta jest zresztą więcej, z asystentem głosowym na czele. Multimedia dają również dostęp do sklepu Google Play i pobierania nowych aplikacji. Obficie prezentuje się również lista systemów wsparcia kierowcy - od MI-PILOT, który odciąża kierowcę na długich trasach, po system automatycznego hamowania awaryjnego podczas cofania, który wykrywa potencjalne ryzyko kolizji podczas wolniejszych, trudniejszych manewrów. Nowy Grandis może być też wyposażony w systemy, które stale obserwują otoczenie kompaktowego SUV-a w oparciu o sygnały płynące z kompletu czujników, w tym czterech kamer oraz radaru przedniego.

Mitsubishi Grandis - jakie silniki?

Opracowany z myślą o europejskich klientach SUV może być napędzany układem HEV lub MHEV. Jakie osiągi i parametry proponują te jednostki?

Podstawowym wyborem będzie jednostka 1.3 MHEV o mocy 140 KM. System mild hybrid oznacza w tym przypadku obecność napędzanego paskiem wielorowkowym rozrusznika-alternatora, połączonego z akumulatorem litowo-jonowym o napięciu znamionowym 12 V. Miękka hybryda daje tu lekki zastrzyk momentu obrotowego. Sercem systemu jest 1,3-litrowy silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem oraz sześciobiegowa manualna skrzynia biegów lub siedmiobiegowa dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów (7DCT).

Pełna hybryda (HEV) to również układ znany z Renault. W pełni hybrydowy układ napędowy o łącznej mocy 156 KM (115 kW) łączy w sobie sześć komponentów, które pomagają zmaksymalizować sprawność i osiągi: wolnossącą, czterocylindrową jednostkę benzynową o pojemności 1,8 litra, która wytwarza 109 KM ( 80 kW) mocy, główny silnik elektryczny o mocy 49 KM (36kW), silnik pomocniczy o mocy 20 KM (15 kW), litowo-jonowy akumulator trakcyjny o pojemności 1,4 kWh, oraz automatyczną przekładnię z kilkoma trybami pracy. Producent chwali się, że w środowisku miejskim taki układ napędowy może pokonać do 80% dystansu w trybie w pełni elektrycznym. Pierwsza setka pojawi się na liczniku po 10,5 sekundy, a zużycie paliwa ma być nawet o 40% niższe niż w wariancie spalinowym.

Charakter pracy układu napędowego można ustawić za pomocą systemu Multi-Sense. Korzystając z systemu multimedialnego, kierowca może przełączać między czterema różnymi trybami: całkowicie spersonalizować konfigurację za pomocą trybu PERSO, zminimalizować wpływ na środowisko dzięki trybowi ECO, zrównoważyć ustawienia w trybie COMFORT, lub usztywnić pracę układu kierowniczego oraz podkręcić szybkość reakcji napędu dzięki trybowi SPORT.

SUV dla rodziny? Wymiary

Co różni zatem Grandisa od ASX-a? Przy długości 4410 mm, szerokości 2000 mm i wysokości 1580 mm Mitsubishi Grandis proponuje całkiem przestronne wnętrze. W zależności od wybranego wariantu wykończenia - INFORM i INVITE, INTENSE lub INSTYLE - fotele mogą być podgrzewane, a do ich wykończenia używana jest tapicerka z tkanin w różnych wzorach i konfiguracjach. Standardem jest z kolei przesuwna tylna kanapa, która pozwala wybierać między pojemnością bagażnika, a wygodą dla pasażerów drugiego rzędu. Można ją przesunąć o 160 mm do przodu, by zapewnić większą przestrzeń bagażową. W warunkach wakacyjnego wyjazdu z dziećmi takie rozwiązanie powinno się sprawdzić doskonale. Miłym, ale dodatkowo płatnym dodatkiem jest pełnowymiarowy szklany dach o ustawianym stopniu przejrzystości. Za pomocą przycisku można regulować, ile światła dostaje się do wnętrza Mitsubishi.

Po przesunięciu tylnej kanapy maksymalnie do przodu, samochód oferuje od 624 l przestrzeni bagażowej. Po złożeniu tylnej kanapy bagażnik osiąga maksymalną objętość wynoszącą 1681 l. Dostęp do bagażnika jest łatwy i nie chodzi tu jedynie o niski próg załadunku. W przypadku wyposażenia w zdalnie sterowane drzwi bagażnika, można je otworzyć na cztery sposoby: za pomocą przełącznika znajdującego się po lewej stronie kierownicy, bez użycia rąk za pomocą czujnika pod zderzakiem, naciskając przycisk elektryczny na drzwiach bagażnika (gdy samochód jest zamknięty) lub za pomocą przycisku na kluczyku.

Mitsubishi ma asa w rękawie

Wzorem innych nowych modeli, Mitsubishi Grandis wiernie odwzorowuje francuskiego krewniaka, a zmiany względem Renault Symbioz są raczej kosmetyczne. W czym tkwi zatem przewaga? Mitsubishi ma asa w rękawie, a są nim warunki gwarancji.

Podobnie jak wszystkie pojazdy Mitsubishi sprzedawane w Europie, nowy Grandis jest objęty Zobowiązaniem Serwisowym Mitsubishi, które zawiera:

8-letnią ochronę (5-letnią gwarancją fabryczną na 100 000 km plus dodatkowe trzy lata rozszerzonej ochrony warunkowej, łącznie do 8 lat/160 000 km)

12 lat gwarancji antykorozyjnej.

8 lat/160 000 km gwarancji na akumulator trakcyjny.

8-letnią pomoc drogową (pakiet Mitsubishi Assistance), podlegającą w trzech końcowych latach podobnym warunkom jak przedłużona gwarancja – odnawiana co roku w czasie lat obowiązywania przedłużenia.

Bezpłatną kontrolę stanu pojazdu.

Nowy model wjedzie do salonów jeszcze w tym roku. Bliżej daty rynkowej premiery poznamy oficjalne, polskie ceny Grandisa w nowym wydaniu.