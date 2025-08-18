Lexus RZ 550e debiutuje na polskim rynku. To pierwszy z 3 nowych modeli

Lexus RZ 550e to pierwszy z trzech nowych modeli, które japońska marka wprowadzi na rynek do marca 2026 roku. Z długością ponad 4,8 m ląduje między krótszym o 14,5 cm NX i dłuższym o 8,5 cm RX. Jednak rozstawem osi (2850 mm) przerasta oba modele. Czego można się po nim spodziewać?

RZ 550e wjeżdża na szczyt gamy jako najlepiej wyposażony, najmocniejszy i najszybszy obecnie dostępny Lexus. Wszystko robi lepiej od dotychczasowego wcielenia RZ, który pozostanie w ofercie jako bazowy model. Debiutant już od progu imponuje technologią…

Nowy Lexus z wolantem zamiast kierownicy. Jak działa One Motion Grip?

Wstępu do środka RZ 550e broni nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym jak w NX, RX i najmniejszym LBX. Wystarczy położyć palec na sensorze, a drzwi delikatnie odskoczą. We wnętrzu jedną z najważniejszych nowych technologii jest pierwszy na świecie układ kierowniczy steer-by-wire z wolantem. Swój wynalazek Japończycy nazwali One Motion Grip. Nie ma tu mechanicznego połączenia kół z kierownicą ani kolumny kierowniczej. Zamiast tego kabel zasilający i elektronika odpowiadają za zgodność życzeń kierowcy z kierunkiem jazdy.

Wystarczy obrócić wolant o 200 stopni od położenia neutralnego do pełnego skrętu w lewo lub prawo, bez potrzeby przekładania rąk. Taki wirtualny układ kierowniczy na żywo pracuje bardzo realistycznie – delikatny ruch już na postoju, a reakcja kół jest natychmiastowa. W tradycyjnym układzie kierowniczym do pełnego skrętu trzeba wykonać nawet dwa obroty kierownicy i odrywając ręce.

Wolant bez połączenia z kołami, czy to jest bezpieczne?

Na drodze elektroniczny system z wolantem nie jest bezduszny. Wśród informacji zwrotnych ze styku kół z jezdnią czuć np. mniejsze drgania wywołane nierównościami. Do tego jest stabilny tor jazdy i lepsza korekta przy bocznym wietrze, a także większa precyzja w trakcie jazdy na wprost po pochyłej nawierzchni. Czy to bezpieczne? RZ ma specjalne zabezpieczenia awaryjne procesorów sterujących One Motion Grip, a także dodatkowy obwód prądu na wypadek utraty głównego źródła zasilania systemu. Jeśli to jeszcze kogoś nie przekonuje, to zawsze może zaoszczędzić pieniądze i zostać przy tradycyjnej kierownicy. Sam wolant ma 360 mm szerokości, 197 mm wysokości i świetnie leży w dłoniach. Zgrupowane na nim przyciski, kursory czy dwa suwaki do sterowania światłami i wycieraczkami są w zasięgu kciuków. Wyświetlacz head-up stanowi lustrzane odbicie funkcjonalności powierzonych wolantowi.

Wystarczy dotknąć któregoś z klawiszy, a jego odpowiednik podświetlony na zielono pojawi się na szybie. To dla bezpieczeństwa – kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi w poszukiwaniu właściwego guzika. Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca i nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 16-17 cm luzu.

Lexus RZ i jaka jest pojemność bagażnika?

Lexus RX pod elektrycznie sterowaną klapą skrywa bagażnik o pojemności 522 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy maksymalna pojemność do sufitu wynosi 1451 litrów. Pod roletą mieszczą się dwie walizki – 110-litrowa i 97-litrowa. Dodatkowo pod podłogą bagażnika jest schowek o pojemności 58 litrów, w którym można przechowywać kable do ładowania auta.

Automat Lexusa RZ działa jak manualna skrzynia biegów. Samochód brzmi jak V8 i to jest świetne

Kolejna innowacja to układ Interactive Manual Drive, który jest standardem wersji RZ 550e. Rozwiązanie umożliwia zmianę 8 wirtualnych przełożeń łopatkami przy kierownicy niczym w samochodzie z manualną skrzynią biegów. Wirtualny moment obrotowy jest obliczany na podstawie położenia pedału przyspieszenia i prędkości, a następnie mnożony przez współczynnik wybranego wirtualnego biegu. W trakcie jazdy RZ odtwarza dźwięki silnika V8. Do tego redukcji biegów towarzyszy "przygazówka" jak w prawdziwym sportowym aucie, a jej intensywność różni się od miejsca zajmowanego w aucie (z tyłu brzmi jakbyśmy siedzieli niedaleko wydechu charczącego resztkami paliwa). Samochód pokazuje wykres udawanych obrotów, trzyma zadane przełożenie i faktycznie pozwala odczuć zmianę biegów charakterystycznym szarpnięciem. Ktoś powie, że to gadżet, ale za to jak fantastyczny w czasach coraz nudniejszych aut. To naprawdę jest coś, czym można cieszyć się na co dzień. Moc? Tej nie zabraknie…

Trzy napędy do wyboru. Nowy Lexus RZ 500e z układem 4x4

Nowy Lexus RZ jest przewidziany w trzech wersjach napędowych. Bazowy RZ 350e o mocy 224 KM zastąpi dotychczasowy wariant RZ 300e. Środkowy RZ 500e to już 380 KM i ten model wypiera RZ 450e.

Jak jeździ Lexus RZ 550e? Osiągi motocyklowe. Trzeba dobrze trzymać wolant

Na szczycie stoi najmocniejszy RZ 550e, w którym ogromne wrażenie robi przyspieszanie. Wszystko dlatego, że samochód skrywa dwa silniki elektryczne (napędzają przednią i tylną oś). 408 KM zapewnia świetne osiągi, a 4,4 s od zera do 100 km/h wydają się jak najbardziej możliwe. Dociśnięcie "gazu" wbija plecy w fotel i trzyma dopóki nie odpuścimy. Elastyczność? Manewry przypominają jazdę motocyklem. Trzeba dobrze trzymać wolant. Jednak możliwości na prostej to dopiero połowa frajdy. Ukryty w podłodze większy akumulator litwo-jonowy 77 kWh (przybyło 6 jednostek) wydaje się działać jak magnes przyciągający auto do drogi. Napęd na cztery koła DIRECT4 sprawia, że SUV Lexusa stabilnie wchodzi i wychodzi z zakrętów. Takie talenty niejednemu mogą zaimponować. Fakt, swoje waży (2180 kg), ale wcale się tego nie czuje, bo zwinnie pokonuje łuki. W tym zakresie Japończycy doskonale rozprawia się ze stereotypami. Komputer w ciągu milisekund decyduje o przeniesieniu momentu obrotowego między przód i tył. Żaden system mechaniczny nie jest aż tak sprawny. Przy ruszaniu i przyspieszaniu na wprost napęd rozkłada się od 60:40 do nawet 0:100, by zmniejszyć przechyły nadwozia i poprawić płynność w trakcie rozpędzania auta.

W zakręcie w zależności od prędkości i promienia skrętu kierownicy proporcje wynoszą od 80:20 do 0:100. Gdy RZ wejdzie w zakręt dla płynności manewru więcej Nm trafia na przód. Na wyjściu z łuku moment obrotowy przekazywany jest zgodnie z obciążeniem każdego z kół. Sztywność nadwozia zwiększa poprawione mocowanie chłodnicy i tylna rozpórka. Dzięki temu auto jeszcze lepiej skręca. Nowe są także ustawienia amortyzatorów i sprężyn.

Lexus RZ 550e to nowy SUV z gwarancją na 1 mln kilometrów

Funkcja przygotowania baterii do ładowania skróci czas uzupełniania energii zwłaszcza w niższych temperaturach. Naładowanie prądem 150 kW do poziomu 80 proc. potrwa 30 minut. Doszła też pokładowa ładowarka o mocy 22 kW. Lexus jest tak pewien zastosowanych technologii, że na akumulator udziela gwarancji na 10 lat lub 1 milion kilometrów. Zdaniem Japończyków po dekadzie eksploatacji bateria utrzyma 90 proc. pierwotnej pojemności, a pomoże w tym m.in. aktywne zarządzanie termiczne z pompą ciepła i chłodzeniem cieczą czy proces produkcyjny zabezpieczony tak, by żadne obce ciała nie dostały się do baterii.

Nowy SUV Lexusa zaskakuje poziomem wyciszenia kabiny

Wreszcie na uznanie zasługuje wyciszenie auta. Nowe materiały wygłuszające pod tylną kanapą oraz w kilku innych zakamarkach kabiny zadbają o komfort akustyczny. Żeby zmniejszyć hałas dochodzący z zewnątrz wyciszono dodatkowo pokrywę bagażnika, tylne drzwi oraz bagażnik. Udało się także zredukować nieprzyjemne wibracje.

Jakie wyposażenie? Najtańszy Lexus RZ jest wypchany pod sufit

Bazowa wersja Prestige jest dostępna dla przednionapędowego Lexusa RZ 350e oraz Lexusa RZ 500e z napędem na cztery koła. Ten wariant oferuje:

18-calowe koła,

reflektory LED z pojedynczym modułem,

jednokolorowe oświetlenie ambientowe wnętrza,

system kamer z widokiem panoramicznym 360 stopni wokół samochodu,

tapicerkę ze skóry syntetycznej,

elektrycznie regulowane i podgrzewane przednie fotele,

systemem multimedialny Lexus Link z 14-calowym ekranem,

pokładową ładowarkę o mocy 22 kW,

pakiet systemów bezpieczeństwa i asystentów kierowcy Lexus Safety System+.

Tak wygląda Lexus RZ w wersji Omotenashi i RZ 550e F Sport

W wersji Omotenashi RZ 350e jest lepsza o 20-calowe felgi aluminiowe, detale stylistyczne nadwozia w kolorze fortepianowej czerni, cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlacz przezierny na przedniej szybie HUD oraz funkcję pamięci ustawień foteli przednich. W przypadku odmiany RZ 500e Omotenashi dodatkowo zastosowano światła doświetlające zakręty, wielokolorowe oświetlenie ambientowe kabiny, tapicerkę Ultrasuede oraz podgrzewane tylne siedzenia.

Lexus RZ 550e F Sport to już 20-calowe felgi F Sport, dodatkowy tylny spojler, układ kierowniczy steer-by-wire, funkcja Interactive Manual Drive, aktywna kontrola dźwięku (Active Sound Control), zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (Vehicle Dynamics Integrated Management), fotele F Sport. Do tego sportowe elementy wnętrza i listwy progowe z oznaczeniem F Sport, aluminiowe pedały sportowe oraz tapicerka Ultrasuede z niebieskimi przeszyciami.

Ile kosztuje nowy Lexus RZ? Tańszy niż HYBRYDOWY Lexus NX 350h

Nowy Lexus RZ 350e ma kosztować ok. 210 000 zł. Po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto SUV stanieje do 170 000 zł. To świetna cena za auto tej klasy (za podobną kwotę można mieć miejskiego LBX-a z hybrydką 1.5). Dla porównania hybrydowy Lexus NX 350h to wydatek od 237 900 zł.

