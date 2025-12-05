Test opon zimowych w rozmiarze 225/40 R18

Tylko 6 z 31 modeli otrzymało ocenę "dobrą" w tegorocznym teście zimówek. Tym razem eksperci z ADAC chwalili raczej oszczędnie, za to bezlitośnie ganili produkty aż 11 marek. W gronie producentów, których produkty uzyskały ledwie przeciętne noty znalazło się kilka zaskakujących, znanych i kojarzonych z jakością nazw. Oto zaskoczenia, wygrani i przegrani testu zimówek w popularnym rozmiarze 225/40 R18. Które opony warto wybrać, a których unikać jak lodu?

Reklama

Tegoroczne próby zaowocowały największym zimowym testem opon w historii ADAC. Kierowcy sprawdzili 31 modeli w rozmiarze, który montowany jest m.in. w kompaktach i autach średniej. Opony 225/40 R18 trafiają m.in. do aut takich jak Audi A3, BMW serii 1 i 2, Škoda Octavia, Toyota Corolla czy VW Golf, który (już tradycyjnie) był autem testowym. Tajemnicą poliszynela jest, że Golf wybierany jest przez testujących tak chętnie z uwagi na swój neutralny, wręcz nudny charakter, połączony z przejrzystym i "solidnym" prowadzeniem. To po prostu jeden z najzwyklejszych i najbardziej reprezentatywnych samochodów na rynku.

Które opony zimowe warto wybrać? Test ADAC

Reklama

Wróćmy jednak do opon. Tegoroczne próby przyniosły raczej mało optymistyczne wnioski. Eksperci zauważyli, że z tak licznego grona tylko 6 modeli otrzymało ocenę „dobrą” i pełną rekomendację. 12 opon oceniono jako „zadowalające” czyli z ograniczoną rekomendacją. To wciąż terytorium solidnych produktów, które warto kupić - zwłaszcza w korzystnej cenie. 4 testowane modele dostały ocenę „wystarczającą”, za to aż 11 opon zaliczono do najsłabszej kategorii „niewystarczająca” - to opony, których ADAC wprost nie poleca ze względów bezpieczeństwa.

Jak co roku, ogumienie sprawdzano na torach testowych w kilku krajach Europy. Próby na suchej nawierzchni odbywały się we Włoszech, testy na mokrym asfalcie i lodzie - w ośrodku pod Hanowerem, natomiast próby na śniegu odbyły się w północnej Finlandii. Struktura ocen jest dość bezlitosna 70% końcowej noty to bezpieczeństwo jazdy (sucha nawierzchnia – 30%, mokra – 40%, zimowa (śnieg/lód) – 30%;). Pozostałe 30% to tzw. czynnik środowiskowy, na który składają się przewidywany przebieg, ścieranie bieżnika, opory toczenia (zużycie paliwa/energii), hałas i elementy zrównoważonego rozwoju.

Te opony warto kupić - ranking ADAC 2026

ADAC zaakcentował, że tylko sześć modeli zasłużyło na ocenę „dobrą”, a więc faktycznie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa we wszystkich warunkach zimowych. Na podium stanęły Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5 oraz Bridgestone Blizzak 6, tuż za nimi uplasowały się Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter i*cept evo³ W330 i Continental WinterContact TS 870 P.

Najnowszy Goodyear okazał się najbardziej zrównoważoną oponą w całej stawce. Doskonałe wyniki na mokrej nawierzchni, bardzo dobre rezultaty na śniegu i lodzie, a jednocześnie wyjątkowo niskie prognozowane zużycie bieżnika i rekordowa trwałość przekraczająca 76 tys. km. Zapewniły temu modelowi zwycięstwo. Michelin, choć nieco słabszy w ochronie przed aquaplaningiem poprzecznym, imponował krótką drogą hamowania i stabilnością na zakrętach. Bridgestone, Dunlop, Hankook i Continental również nie zanotowały większych wpadek: każdy z tych modeli oferował wysoki poziom bezpieczeństwa, jedynie z drobnymi wahaniami w precyzji prowadzenia na suchym czy w odporności na aquaplaning. Razem tworzą grupę opon, które eksperci ADAC określają mianem „bezproblemowego wyboru” - kierowcy mogą je kupować bez obaw, choć warto dodać, że żadna z opon nie otrzymała topowej oceny Sehr gut. W tegorocznym teście skończyło się na notach "dobrych"...

Opony zimowe ze średniej półki. Test ADAC

Tuż za najlepszą szóstką znajduje się liczna grupa modeli ocenionych jako „zadowalające”. To w praktyce średnia półka tegorocznego zestawienia, czyli opony, które poradzą sobie zimą, ale jednocześnie wykazują dość wyraźne słabości. W tej części tabeli pojawiają się marki dobrze znane kierowcom (Nokian, Kleber, Fulda, Uniroyal, Semperit), jak i producenci mniej popularni, tacy jak Momo, Matador czy GT Radial.

Wspólnym mianownikiem opon tej grupy jest poprawne prowadzenie na śniegu. W wielu przypadkach ogumienie radzi sobie naprawdę dobrze i w codziennej jeździe miejskiej nie sprawia większych kłopotów. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy ambicje kierowcy rosną - dynamiczna jazda w deszczu, nagłe hamowanie lub próby ominięcia przeszkody. To właśnie testy na mokrej nawierzchni ukazują bolączki opon ze środka stawki. Często brakuje im stabilności, rośnie podatność na aquaplaning, a droga hamowania wydłuża się na tyle, że w sytuacji awaryjnej różnica może już mieć znaczenie.

Tych opon unikaj. Eksperci ostrzegają

Kolejne lokaty zajęły Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6, Apollo Aspire XP Winter i Point S Winter S. Te cztery modele ADAC ocenił w tym roku jako „wystarczające”, co należy tłumaczyć jako bezpieczne, ale niegodne szczerego polecenia. Najbardziej alarmujący fragment tegorocznego testu to jednak ostatnia i bardzo liczna grupa - aż jedenaście modeli otrzymało ocenę „niewystarczającą” i są to wyłącznie opony z segmentu budżetowego, chętnie wybierane ze względu na niską cenę i obecność homologacji 3PMSF, która sugeruje gotowość do warunków zimowych. ADAC podkreśla jednak jednoznacznie: sama śnieżynka na boku opony nie gwarantuje bezpieczeństwa.

Część opon kompletnie nie radziła sobie na śniegu, wpadając w poślizg dużo wcześniej niż modele premium czy nawet ich popularne odpowiedniki. Inne miały tak słabą przyczepność na lodzie, że hamowanie kończyło się praktycznie w połowie drogi względem konkurentów. Jeszcze inne zupełnie poddawały się na mokrej nawierzchni, wydłużając drogę hamowania o kilkanaście metrów. ADAC w swoim raporcie przytoczył też uderzająco przemawiający do wyobraźni przykład: przy hamowaniu ze 80 km/h samochód wyposażony w najlepsze opony z testu zdążył się zatrzymać, podczas gdy auto na jednym z najgorszych modeli nadal toczyło się z prędkością około 45 km/h. Nietrudno zwizualizować sobie taką sytuację np. przed przejściem dla pieszych.

Test opon ADAC - wnioski nie zaskakują

Rezultaty testu można opisać krótko - za bezpieczeństwo i pewne prowadzenie trzeba zapłacić. Na przykładzie prób widać doskonale, jak opony z różnych półek cenowych radzą sobie w praktyce - grono producentów premium trzyma poziom, choć w podsumowaniu są też małe niespodzianki, takie jak np. kiepski wynik opon Firestone. Warto pochwalić z kolei tańsze opony Momo czy Ceat za przyzwoite wyniki końcowe.

Tak prezentują się wyniki 31 opon w teście zimówek ADAC 2025/2026

Ocena: dobra

Goodyear UltraGrip Performance 3 – 2,0

Michelin Pilot Alpin 5 – 2,1

Bridgestone Blizzak 6 – 2,2

Dunlop Winter Sport 5 – 2,4

Hankook Winter i*cept evo³ W330 – 2,4

Continental WinterContact TS 870 P – 2,5

Ocena: zadowalająca

Kleber Krisalp HP3 – 2,6

Nokian WR Snowproof P – 2,7

Momo North Pole W-20 – 2,7

Ceat WinterDrive – 2,8

Matador MP93 Nordicca – 3,0

Uniroyal WinterExpert – 3,0

Fulda Kristall Control HP2 – 3,1

Semperit Speed-Grip 5 – 3,2

GT Radial WinterPro 2 Sport – 3,2

Giti GitiWinter W2 – 3,4

Ocena: wystarczająca

Point S Winter S – 3,6

Firestone Winterhawk 4 – 3,6

Maxxis Premitra Snow WP6 – 3,7

Apollo Aspire XP Winter – 4,1

Ocena: niewystarczająca