Skoda Elroq 60 czy 85? Dane techniczne, zasięg, cena

Najmniejsza elektryczna Skoda już od dnia premiery jest prawdziwą sensacją. W pierwszym „rzucie” kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy zeszło na pniu, a oferta modelowa stale się powiększa - w gamie jest już nawet rasowy Elroq RS. Wspólnym mianownikiem wszystkich wariantów dostępnych w salonach jest rozsądnie skalkulowana cena. Czeski elektryk pod względem kwoty na metce wkracza bowiem w rewiry chińskich marek i proponuje przy tym praktyczne wnętrze oraz rozwiązania grupy Volkswagen w najnowszym wydaniu.

Co to oznacza? Przede wszystkim bardzo oszczędny układ napędowy nowej generacji. Silniki i akumulatory zastosowane w Elroqu należą do tych z najmłodszej rodziny podzespołów, dzięki czemu stosunkowo niewielkie baterie zapewniają grubo ponad 500 km realnego, drogowego zasięgu. Poza tym, jak to w Skodzie, wnętrze jest praktyczne do granic możliwości, mocowania Isofix znalazły się również na przednim fotelu pasażera, a schowki, półki i sprytne skrytki wypełniają kabinę, której projekt został przeszczepiony wprost z większego Enyaqa. Przykłady można mnożyć - od organizera w miejsce tylnego tunelu, przez parasolkę w drzwiach aż po sprytną półkę bagażnika, na której wygospodarowano miejsce na przewód do ładowania. Niektóre auta z Chin półki bagażnika nie mają wcale...

To cena, a raczej idący za nią popyt, jest argumentem, który zmusił Czechów do podkręcenia możliwości fabryki w Mlada Boleslav - niedawno zakład zwiększył produkcję Elroqa do 600 sztuk dziennie. Dobrze wyceniony SUV cieszy się wzięciem - w Polsce najtańsza Skoda Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 109 000 zł. Uzyskanie maksymalnej, 40-tysięcznej dopłaty zakłada złomowanie samochodu spalinowego, stąd sam producent woli komunikować 30-tysięczny rabat, który uzyskać może każdy wnioskujący w imieniu swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, a także osoby fizyczne z kartą dużej rodziny czy osoby fizyczne finansujące zakup w leasingu bądź najmie długoterminowym. W takim scenariuszu, cena bazowego Elroqa to 119 000 zł.

Mówiąc wprost - dopóki rządowy program trwa, ceny elektrycznej Skody są niższe - to dobry moment by rozważyć zakup nieco droższej, mocniejszej wersji Elroq 85. Odmiana z większym akumulatorem to prawdziwy długodystansowiec - z możliwością przejechania 570 km na jednym ładowaniu aspirujący do roli jedynego auta w rodzinie.

Skoda Elroq 85 czy 60? Dane techniczne

Jak te dwie wersje wypadają w bezpośrednim porównaniu? Z zewnątrz trudno doszukać się różnic, bowiem tak naprawdę oba warianty odróżnia jedynie emblemat na klapie bagażnika. Testowane modele mają również drobne różnice w wyposażeniu, stąd np. reflektory w mocniejszym i droższym Elroqu wyglądają nieco inaczej. Samochody ze zdjęć mają też inną kompletację - felgi i lakier można jednak wybierać swobodnie, niezależnie od tego, czy konfigurujemy odmianę 60 czy 85.

Największe różnice ujawniają się podczas jazdy. Elroq 60 z akumulatorem o pojemności brutto 63 kWh przejedzie 430 km na jednym ładowaniu, a z mocą 204 km do 100 km/h rozpędzi się w równe 8 sekund. To przyzwoite, zupełnie wystarczające osiągi, ale mocniejszy Elroq 85 przenosi wrażenia z jazdy o poziom wyżej. Zasięg jest najlepszy z całej gamy - 573 km według WLTP to gwarancja spokojnej podróży nawet na autostradzie. Miejskie wartości będą jeszcze lepsze - przy korzystnych warunkach można osiągnąć nawet 600 km bez konieczności ładowania. Od 0 do 100 km/h taki samochód rozpędza się już jak hot-hatch, bo w 6,6 s. Napęd na tył sprawia z kolei, że w sprincie trudniej zerwać trakcję. Silnik ma 286 KM, a pojemność akumulatora brutto to 82 kWh.

Taka jest mała elektryczna Skoda

Niezależnie od wersji silnikowej, Elroq proponuje wygodne wnętrze, praktyczne schowki i przyzwoity bagażnik o pojemności 470 l. Przestrzeń o regularnych kształtach uzupełniona została o sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów. Po złożeniu siedzeń tylnej kanapy nie uzyskujemy co prawda płaskiej podłogi (to możliwe jest tylko z pakietami Transport (1400 zł) lub Advanced (18 600 zł), dzięki któremu zyskujemy podwójną podłogę bagażnika), ale w takiej konfiguracji Elroq mieści do 1580 l bagażu.

Schowek na telefon może być opcjonalnie wyposażony w bezprzewodową ładowarkę, za to nawiewy w drugim rzędzie siedzeń są standardem. Za dopłatą możemy również cieszyć się trzecią strefą klimatyzacji, a na liście opcjonalnych udogodnień znalazł się także system nagłośnienia Canton.

Skoda Elroq 85 czy 60? Cena i wyposażenie

Którą wersję lepiej wybrać? Dopłata do wariantu 85 wydaje się spora (wynosi 31 750 zł), ale w praktyce, dzięki dopłacie w ramach programu NaszEauto, mocniejszą wersję z lepszym zasięgiem możemy teraz kupić praktycznie w cenie "sześćdziesiątki". Model o mniejszej mocy wystarczy kierowcom, którzy chcą korzystać z Elroqa w mieście i wybierają go na drugi samochód w domu. Mocniejsza 85 to już całkiem wszechstronny, mocny i nadal rozsądnie wyceniony SUV.

Wyposażenie najtańszej odmiany obejmuje m.in.:

Wystrój wnętrza Design Selection Studio

Skórzana kierownica wielofunkcyjna

Przednie fotele z manualną regulacją na wysokość i manualną regulacją odcinka lędźwiowego

Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone, bez podłokietnika

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne, automatycznie ściemniające się lusterko boczne po stronie kierowcy, podświetlenie wejścia

Czujnik zmierzchu i deszczu

Regulacja zasięgu reflektorów

Światła do jazdy dziennej, funkcja Coming Home and Leaving Home

Reflektory główne LED

Tylne światła LED

Wycieraczka tylnej szyby "Aero"

Listwy wzdłuż okien w kolorze czarnym

Relingi dachowe - czarne, matowe

Stalowe obręcze kół 8J x 19 cali

Systemy: eCall , Side Assist, Lane Assist, Turn Assist - asystent skrętu, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Crew Protect Assist - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu

Driver Alert - system wykrywający zmęczenie kierowcy

Alarm i czujniki parkowania tył

Klimatyzacja Climatronic, 1-strefowa

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane

Kamera cofania

Podłokietnik z przodu

Poduszki powietrzne z przodu z dezaktywacją poduszki pasażera z przodu

Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna poduszka powietrzna z przodu

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

ISA - Inteligentny asystent prędkości

TPM - system kontroli ciśnienia w oponach

Infotainment z ekranem 13 cali

Przygotowanie do systemu nawigacji

Bluetooth

Funkcja SmartLink

8 głośników

Obsługa głosowa

DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej

2xUSB-C z przodu

Gniazdo 12 V w bagażniku

Tak prezentuje się cennik i dane techniczne Skody Elroq (kwoty nie uwzględniają dopłat):