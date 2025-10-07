Nowa Kia EV4 wjeżdża do gry na polskim rynku

Kia EV4 w bieli Deluxe White z ostro ściętą maską, opadającym dachem kabiny przesuniętej do tyłu i na czarnych 19-calowych felgach wygląda fenomenalnie. To nie tylko najważniejsza premiera koreańskiej marki w 2025 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich lat.

EV4 na dzień dobry wyróżnia się praktycznością pięciodrzwiowego nadwozia, możliwościami napędu i jest rozsądnie wyceniona. A to tylko część argumentów, które mają stanowić o jej przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku. Ale po kolei…

Nowa Kia EV4 hatchback zaskakuje nie tylko wyglądem

Wyróżniający design EV4 hatchback to zasługa sztuczek designerów. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu na wysokości bagażnika. Tylną część bryły przypominającej SUV-a tworzy duży spoiler dachowy, pochylona szyba, prosto ścięta klapa i ostro zarysowane lampy. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium. Awangardowy wygląd podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" (Digital Tiger Face) wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją. Świetna stylistyka, która nie zniknie w tłumie.

Kia EV4 najbardziej opływowa. Nie ma wstydu nawet przed Mercedesem

Kia EV4 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg o około 2,5 proc. Nowa Kia osiąga współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,23. To najbardziej aerodynamiczny model w gamie koreańskiej marki (dla porównania Kia EV3 to 0,268, Volvo EX30 - 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). Tak znakomity rezultat osiągnięto dzięki zastosowaniu kilku technicznych rozwiązań, w tym osłon 3D pod podwoziem, aerodynamicznie ukształtowanych felg i specjalnych kurtyn w przednim zderzaku. Gładkie jak stół płaty drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o najniższy opór. Z tyłu żeby nie zakłócać powierzchni wycieraczkę szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, sterują przepływem powietrza i pomagają wydłużyć zasięg EV4. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Nowa ergonomia miejsca kierowcy. 30-calowy wyświetlacz i rząd przycisków

Wewnątrz Kia EV4 robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały – w dużej mierze z recyklingu – są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami jest świetny. EV4 zrobi też wrażenie na fanach nowych technologii. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Nie zabrakło pokrętła głośności ani przycisków haptycznych od sterowania audio pod ekranem. Do tego są dwa "dżokery", czyli klawisze z gwiazdką, którym można przypisać wybraną funkcję. Rozwijany ruchem palca panel szybkiego dostępu pozwala m.in. regulować intensywności podświetlenia.

Czy coś denerwuje? Tak. Koło kierownicy zasłania część ekranu na wysokości wskazań klimatyzacji. Brakuje też skrótu do wyłączania dwóch nadwrażliwych asystentów: ograniczeń prędkości oraz monitorowania uwagi.

Kia EV4 to wnętrze przestronne jak w Sportage

Szczodre wymiary, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego) sprawiły, że EV4 oferuje obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Podczas przerwy na ładowanie z fotela można zrobić leżankę. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Rozstaw osi wynosi 2820 mm, to aż 14 cm więcej niż oferuje Sportage. Dzięki temu pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje 12-13 cm luzu. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie. Na nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca – nawet lepiej niż w tradycyjnym aucie klasy średniej. EV4 z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Kia EV4 ma bagażnik o 55 litrów większy niż Golf. Jaka pojemność?

EV4 hatchback zapewnia bagażnik o pojemności od 435 litrów do 1415 litrów (po złożeniu tylnej kanapy; VW Golf - 380/1237 l). Pomysłowości inżynierów dopełniają dopełnią haczyki na torby i regulowana na poziomie 14 cm podłoga, która pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach.

Kia EV4 będzie autem do wszystkiego. Rekordowy zasięg

Kia EV4 wyróżnia się także możliwościami napędu, który ma sprawić, że samochód elektryczny nie będzie już postrzegany jako drugie auto w rodzenie. Przewidziano dwie wielkości baterii. Wersja Standard to akumulator 58,3 kWh i zasięg na poziomie 440 km. Tu maksymalna moc ładowania wynosi 100 kW.

Kia jednak liczy, że to odmiana Long Range z bardzo dużą baterią o pojemności 81,4 kWh zostanie bestsellerem, a kierowcy będą ją wybierać jako auto do wszystkiego. Taka EV4 LR zapewni 625 km zasięgu w cyklu mieszanym na jednym ładowaniu. Tak daleko w tej klasie nie zajedzie nikt. Do tego wystarczy 15 minut pod ładowarką z prądem stałym i przybywa 200 km zasięgu. EV4 LR umożliwia naładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. w około 31 minut.

Kia EV4 jako jeden z nielicznych modeli w segmencie może pełnić rolę mobilnego banku energii, który dysponuje dwukierunkowym gniazdem ładowania. Technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwia zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) czy pojazdów (V2V).

Jak jeździ Kia EV4? Jest oszczędna i zwinna

Wreszcie jazda. Pokrętło na dźwigni przy kierownicy na D, noga na "gaz" i koła w ruch. Silnik o mocy 204 KM zamocowany przy przedniej osi zaczyna zużywać prąd z akumulatora 81,4 kWh. Wszystko odbywa się gładko, płynnie, bezdźwięcznie. Pozycja wygodna, z fotela widok jak na dłoni. Miłe uczucie. Na pierwszy plan wysuwa się komfort i cisza wewnątrz. Kia EV4, uzbrojona w mnóstwo wzbudzających zaufanie swoim działaniem systemów wsparcia, stawia na rodzinnie spokojną jazdę. Łagodnie pokonuje nierówności, nawet na bardziej podniszczonych drogach do kabiny nie wpadają niepożądane odgłosy z okolicy kół. Podwozie to popis inżynierów – znaleźli złoty środek między skutecznym resorowaniem i wygodą. Na ruchy kierownicą reaguje lekko, prowadzi się stabilnie. EV4 mimo 1,7 tony chętnie nabiera prędkości. 283 Nm jest dostępne od razu. Może brakuje tu typowego dla aut elektrycznych brutalnego zrywu, ale żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – start ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. Na sprint od zera do 100 km/h wystarcza mu jedynie 7,8 s. Nawet w trybie Sport EV4 nie jest narowista, stąd nigdy nie ma wrażenia, że przednie opony nawiną asfalt. Niczego nie można zarzucić skuteczności i precyzji hamownia.

EV4 sprawne zarządzanie energią ma w małym palcu. Podczas jazd testowych komputer po 400-kilometrowej trasie, obejmującej także drogi ekspresowe i fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 16 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 515 km z większego akumulatora wydaje się realny. Zdecydowanym atutem Kii jest wielostopniowa siła rekuperacji z pamięcią oraz funkcją jazdy "jednym pedałem". Łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano kilka trybów, od niemal swobodnego "żeglowania" aż po maksymalne odzyskiwanie prądu.

400-woltowa instalacja plus podgrzewanie wstępne akumulatora (można włączyć z ekrany środkowego) także podnoszą uniwersalność koreańskiego auta. Szczególnie, że mimo niewysokiej mocy ładowania (DC do 128 kW) krzywa jest bardzo korzystna (maks. w zakresie 10-70 proc.) i akumulator można naładować od 10 do 80 proc. w ciągu 30 minut.

Wyposażenie? Kia EV4 ma szeroki gest

Kia nie żałuje jeśli chodzi o elektroniczne wsparcie człowieka. Systemy bezpieczeństwa z rodziny ADAS obejmują: monitorowanie zmęczenia kierowcy, system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowanie na skrzyżowaniach oraz aktywne wspomagani ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji. Do tego jest asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu z funkcją wykrywania rąk na kierownicy, inteligentny ogranicznik prędkości i system zdalnego parkowania obsługujący funkcję wjazdu i wyjazdu z miejsca parkingowego. Dostępny jest też 12-calowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie.

Kia EV4 jest produkowana na Słowacji dla Europy

Kia EV4 jest produkowana w fabryce w Żylinie na Słowacji. Co ciekawe, na tej samej linii powstaje Kia XCeed i Kia Sportage - w tym oba modele jako hybryda i hybryda plug-in, które w 2024 roku stanowiły 25 proc. całkowitej produkcji obu aut. Rocznie zakład może wytworzyć 350 tys. samochodów i 540 tys. silników. Do tej pory z taśm zjechało ponad 5 mln aut, które wyeksportowano do 83 krajów. To ok. 11 proc. produkcji samochodów Kia na świecie.

Zakład zatrudnia ok. 3700 pracowników i korzysta z ponad 600 zaawansowanych robotów. Koreańczycy w uruchomienie nowej linii zainwestowali 108 mln euro, stąd w halach pojawiły się m.in. nowoczesne przenośniki akumulatorów na linii montażu podwozia. Żylina jest jednym miejscem produkcji EV4 hb na potrzeby rynków całego świata. Sedan powstaje w Korei.

Ile kosztuje nowa Kia EV4? Oto ceny i wyposażanie

Najtańsza Kia EV4 hatchback w wersji Air kosztuje od 173 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 133 000 zł, a to już poziom cenowy spalinowego Ceeda. Kia EV4 z większym akumulatorem 81,4 kWh wymaga przynajmniej 193 900 zł. Wyposażenie standardowe odmiany Air to:

7 poduszek powietrznych,

asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu z funkcją wykrywania rąk na kierownicy,

inteligentny ogranicznik prędkości,

asystent jazdy po autostradzie,

aktywny tempomat,

panoramiczny potrójny wyświetlacz (12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, 5,3-calowy ekran do sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego),

bezprzewodowe Android Auto / Apple CarPlay,

przednie reflektory LED,

przednie i tylne czujniki parkowania,

regulacja wysokości foteli,

automatyczna klimatyzacja dwustrefowa,

czujnik deszczu,

system bezkluczykowy Smart Key,

17-calowe obręcze kół z lekkich stopów.

Bogatsza odmiana EV4 Earth staruje z poziomu 185 900 zł (z NaszEauto - od 145 900 zł). Z kolei Kia EV6 z akumulatorem 81,4 kWh to wydatek od 205 900 zł, ale rządowa dopłata może obniżyć cenę do 165 900 zł.

Kia EV4 fastback jest dostępna od wersji Earth. Samochód wyposażony w akumulator 58,3 kWh kosztuje od 192 900 zł (z NaszEauto - od 152 900 zł). Wariant 81,4 kWh to wydatek na poziomie 212 900 zł (172 900 zł). Wyposażenie w obu modelach to dodatkowo do wersji Air:

system monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy,

monitorowanie ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją zatrzymania,

automatycznie chowane i odchylane klamki zewnętrzne,

podgrzewane kierownica oraz fotele z 3-stopniową regulacją,

fotochromatyczne lusterko wewnętrzne,

przyciemniane szyby tylne,

ładowarka bezprzewodowa,

technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V).

Kia EV4 standardowo z pompą ciepła w wersji Business Line

Kia EV4 w wersji Business Line (samochód ze zdjęć) jest dostępna wyłącznie z większym akumulatorem 81,4 kWh. Taki hatchback kosztuje od 217 900 zł (z NaszEauto - od 177 900 zł); fastback wymaga 224 900 zł. Wyposażenie dodatkowo do odmiany Earth:

pompa ciepła,

inteligentne światła adaptacyjne mijania i drogowe wykonane w technologii LED w stylistyce kostek,

funkcja świateł powitania,

elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy,

fotel kierowcy regulowany elektrycznie,

podgrzewane skrajne siedzenia tylnej kanapy,

elektrycznie sterowana klapa bagażnika,

zagłówki foteli przednich typu Mesh,

tapicerka materiałowo-skórzana (skóra wegańska),

19-calowe obręcze kół z lekkich stopów,

kolorowy wyświetlacz Head-up Display,

kluczyk cyfrowy Digital Key 2.0.

Nowa Kia EV4 GT-Line jest wyposażona po sufit. Ile kosztuje?

Nowa Kia EV4 GT-Line akumulatorem 81,4 kWh kosztuje od 230 900 zł (fastback - 237 900 zł). W tej cenie samochód wyróżnia:

system monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą,

system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów,

układ hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji,

boczne czujniki parkowania,

system kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360°,

system monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym,

zewnętrzna stylistyka GT-Line,

trójramienna spłaszczona u dołu, wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą wegańską,

elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu pasażera,

fotele regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych,

wentylowane fotele z funkcją relaksu,

tapicerka ze skóry wegańskiej,

aluminiowe nakładki na pedały,

system zdalnego parkowania,

asystent jazdy po autostradzie rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu,

system nagłośnienia premium Harman Kardon.

