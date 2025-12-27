Toyota świętuje sukces i wprowadza dwa silniki benzynowe 1.5 i 2.0

Toyota od początku sceptycznie podchodziła do zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Kiedy część producentów ogłosiła śmierć klasycznych jednostek i przejście na napęd w 100 proc. elektryczny, to Japończycy bez nerwowych ruchów postanowili iść pod prąd. Nie postawili wszystkiego na jedną kartę. Z typowym dla siebie pragmatyzmem jednocześnie rozwijali auta bateryjne, ogniwa wodorowe, hybrydy i oczywiściesilniki benzynowe. Efekt?

Niebawem Toyota wprowadzi na rynek nowe czterocylindrowe silniki benzynowe 1.5 i 2.0 o zdecydowanie lepszych osiągach – większej mocy i wyższej wydajności. To jednostki rzędowe przystosowane do montażu wzdłużnego i poprzecznego, gotowe na normy Euro 7. W porównaniu do obecnych konstrukcji mają też mniejsze gabaryty, a to zrewolucjonizuje sposób projektowania nadwozi. Pierwszym autem, które dostanie najnowsze silniki będzie Toyota Corolla nowej generacji. Ale po kolei…

Nowy silnik 1.5 to japońska rewolucja techniczna

Nowy czterocylindrowy silnik 1.5 w porównaniu do obecnej trzycylindrowej konstrukcji będzie mniejszy i niższy – odpowiednio po 10 proc. Dołożenie kolejnego cylindra pozwoliło inżynierom obniżyć wysokość i uczynić całość bardziej kompaktową. Nowa półtoralitrowa jednostka zastąpi trzycylindrowy silnik 1.5 w hybrydzie, którą wykorzystuje Toyota Yaris Cross, Yaris i od niedawna Aygo X. Z kolei wersja 1.5 z turbodoładowaniem z powodzeniem może zastąpić wolnossącą jednostkę 2.5 – zdaniem inżynierów Toyoty mniejszy benzyniak turbo jest zgodny z przepisami o emisji, które od starszej konstrukcji wymagałby obniżenia mocy o 30 proc.

Nowa hybryda 1.5 Turbo deklasuje rywali

Japoński magazyn Best Car donosi, że zupełnie nowa Toyota Corolla pokazana niedawno w Tokio będzie dostępna m.in. z klasyczną hybrydą HEV z silnikiem 1.5 i pierwszy raz w historii jako hybryda plug-in 1.5 Turbo. Bardziej opływowe nadwozie to niższe zużycie paliwa (nawet o 12 proc.). Właśnie pod względem apetytu na benzynę i zasięgu nowa Toyota Corolla plug-in hybrid 1.5 Turbo ma zdeklasować rywali.

400 KM i 550 Nm. Nowy silnik 2.0 to ósmy cud świata

Toyota zbudowała również nowy silnik benzynowy o pojemności 2.0. Wiadomo, że ta jednostka w wersji 2.0 Turbo ma bardzo duże zapasy technologiczne i potencjał generowania 400 KM mocy i 550 Nm momentu obrotowego. To parametry zarezerwowane dotąd dla silników wyczynowych.

Zdaniem Japończyków ta jednostka to inżynieryjne dzieło sztuki, które może trafić do przyszłych modeli GR (w tym np. nowa Celica/MR2 czy topowy GR Yaris). Zupełnie nowy silnik 2.0 również będzie częścią układu hybrydowego w przyszłych modelach japońskiego koncernu.

Nowe jednostki 1.5 i 2.0 pozwolą też odejść od paliw kopalnych i od początku będą przystosowane m.in. do symetrycznej benzyny, biopaliw czy ciekłego wodoru jako alternatywy dla benzyny.

Toyota już tankuje ciekły wodór jak benzynę, nastąpił przełom

Toyota od 2021 roku rozwija silnik spalinowy zasilany wodorem w japońskiej serii wyścigów długodystansowych, wykorzystując model GR Corolla H2 Concept. Pod maską tego auta pracuje trzycylindrowa jednostką 1.6 turbo G16E-GTS z GR Yarisa. Samochód początkowo zasilany był wodorem w stanie gazowym. W 2023 roku zadebiutowała kolejna odsłona tego modelu, tym razem wykorzystującego ciekły wodór. Zmiany konstrukcyjne pozwoliły skrócić czas tankowania paliwa z minuty i 40 sekund do mniej niż minuty.

Doszedł także nowy eliptyczny zbiornik, który może przyjąć więcej paliwa zajmując tyle samo miejsca co wcześniej stosowany "bak" cylindryczny. Pojemność wzrosła ze 150 l do 220 l i mieści 15 kg ciekłego wodoru zamiast 10 kg. Do tego przejście z paliwa gazowego na ciekłe pozwoliło dwukrotnie zwiększyć ilość wodoru tankowanego na raz. Stąd na jednym tankowaniu zasięg wyniósł 135 km, o połowę więcej w porównaniu z 2023 rokiem (90 km) i ponad dwukrotnie więcej niż dwa lata wcześniej (54 km), gdy auto zasilano wodorem w stanie gazowym.Corolla z nowym rozwiązaniem pokonała łącznie 332 okrążenia, przy zasięgu na jednym zbiorniku do 30 pętli.

Toyota udoskonaliła Corollę z silnikiem spalinowym na wodór

Dzięki kolejnym poprawkom w zasilaniu wodorem GR Corolla H2 Concept przejechała 468 okrążeń w trakcie 24-godzinnej rywalizacji. Jedną z najważniejszych innowacji jest technologia przełączania trybu spalania wodorowego, dzięki której silnik automatyczne przełącza się między spalaniem stechiometrycznym (wysoka moc), a spalaniem ubogim (większa wydajność paliwowa), w zależności od nacisku na pedał gazu. Do tej pory inżynierowie skupiali się na udoskonaleniu spalania stechiometrycznego, by moc wodorowej jednostki była podobna do silników zasilanych benzyną. Teraz testowano technologię umożliwiającą płynne przejście na spalanie ubogie, co może mieć zastosowanie w przyszłych modelach produkcyjnych.

W aucie zastosowano także nowy zawór tankowania, zapewniający szybsze i bezpieczniejsze uzupełnianie wodoru. Konstrukcja zaworu została zmieniona, ponieważ dotychczasowe otwieranie i zamykanie go odbywało się za pomocą zewnętrznego siłownika, co ograniczało przepływ i utrudniało zapewnienie szczelności w temperaturze -253 stopni Celsjusza. Nowa konstrukcja z tłokiem wewnętrznym zwiększyła przekrój przepływu i skróciła czas tankowania o około 30 proc. Rezygnacja z siłownika zewnętrznego zmniejszyła też masę auta o 2 kg, poprawiając przy tym szczelność i wpływając na bezpieczeństwo. Kolejne kilogramy udało się zredukować dzięki wykorzystaniu nowych wiązek elektrycznych. Część z nich wykonano z aluminium zamiast miedzi, by wyeliminować problem korozji, ograniczyć koszty i zmniejszyć masę o 18 proc. w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

Toyota GR Yaris spala wodór zamiast benzyny

W wodorowych prototypach GR Yaris oraz Corolla Sport na potrzeby wodorowego silnika 1.6 zmodyfikowano układ zasilania i wtrysku – w stosunku do tych stosowanych w jednostkach benzynowych. Nowe wtryskiwacze opracowali specjaliści z Denso (firma należy do Toyoty). Zdaniem Japończyków wodorowa trzycylindrowa jednostka 1.6 z turbodoładowaniem dzięki technologiom rodem z rajdów odznacza się wytrzymałością cieplną i ma same zalety. Wodór spala się szybciej niż benzyna, a to oznacza dużą dynamikę przy doskonałych wynikach pod względem ochrony środowiska. Silnik nie truje dwutlenkiem węgla – poza CO 2 w śladowych ilościach przy spalaniu oleju silnikowego (co ma miejsce również w przypadku silników benzynowych). Pracuje ciszej, bez wibracji i do tego żywiołowo reaguje na pedał gazu.

Nowy Yaris dostał silnik spalinowy zasilany sprężonym wodorem

Najnowszym efektem prac konstruktorów jest GR Yaris Rally2 H2 Concept. Do zbudowania prototypowej rajdówki wykorzystano zwycięskiego GR Yarisa Rally2, w którym zainstalowano silnik spalinowy zasilany sprężonym wodorem. Samochód jest niemal bezemisyjny, zachowując przy tym rajdową charakterystykę pracy silnika oraz uwielbiany przez kibiców dźwięk.

Toyota Corolla Cross 1.6 Turbo/261 KM. Silnik spala wodór zamiast benzyny

Także Toyota Corolla Cross H2 Concept pod karoserią rodzinnego SUV-a skrywa turbodoładowane 1.6 ze sportowej GR Corolli H2 produkuje 261 KM i 360 Nm momentu obrotowego. Zbiorniki wodoru pochodzą z Toyoty Mirai. Prototypowy model zachowuje pełną funkcjonalność – oferuje 5-osobowe wnętrze i duży bagażnik. Co ważne, auto opracowano z myślą o seryjnej produkcji. Obecnie samochód jest szlifowany w rzeczywistych warunkach drogowych.

Silnik benzynowy na wodór nawet w 40-letnich samochodach

Zdaniem Toyoty silniki wodorowe mogą doprowadzić do szybkiej redukcji emisji CO 2 w motoryzacji przy wykorzystaniu dopracowanych, masowo produkowanych jednostek spalinowych. Idąc dalej – mogą także dać nowe życie nawet 40-letnim samochodom. Inżynierowie Toyota Gazoo Racing, czyli komórki odpowiedzialnej za sporty motorowe i projekty niemożliwe, planują oferować silnik spalinowy na wodór kolekcjonerom i pasjonatom motoryzacji, którzy będą chcieli przebudować swoje klasyczne samochody na auta bezemisyjne. Za przykład możliwych modyfikacji posłużyła sportowa, tylnonapędowa Corolla AE86 w wersji Trueno (z otwieranymi przednimi światłami), która otrzymała właśnie spalinowy napęd wodorowy.

Toyota Corolla AE86 H2 łączy 40-letni silnik benzynowy z wodorem

Toyota przy budowie Corolli AE86 H2 wykorzystała rozwiązania sprawdzone przy konwersji modeli GR Yaris i GR Corolla na auta wodorowe. Najważniejsze było dostosowanie do spalania wodoru klasycznego silnika 1.6 4A-GEU, seryjnie montowanego w AE86. W przeciwieństwie do samochodów elektrycznych na baterie czy ogniwa paliwowe, auta z silnikiem wodorowym mogą korzystać z komponentów napędów benzynowych. Inżynierowie musieli jednak obejść się bez wsparcia cyfrowego – nie mieli do dyspozycji modelu 3D. Silnik 4A-G powstał cztery dekady temu. Oznacza to, że dla młodego i średniego pokolenia konstruktorów Toyoty jednostka była zupełnie nieznana.

– Oryginalny silnik 4A-G trafił na rynek, gdy uczyłem się w szkole podstawowej. Zetknąłem się z wieloma rozwiązaniami, których wcześniej nie znałem. Udało nam się jednak je połączyć z zastosowaniem technologii silnika wodorowego, którą wypracowaliśmy dla nowoczesnych jednostek GR Yarisa H2 i GR Corolli H2 – powiedział Jun Miyagawa, inżynier specjalizujący się w bezemisyjnych napędach.

Inżynierowie ograniczyli przeróbki klasycznej tylnonapędowej Corolli do minimum. Zmiany w silniku 4A-GEU objęły wtryskiwacze paliwa, przewody paliwowe i świece zapłonowe. Oryginalny układ wydechowy i tłumik zostały odpowiednio zmodyfikowane, a zamiast baku zamontowano dwa wysokociśnieniowe zbiorniki wodoru z Toyoty Mirai.

Jak jeździ Toyota Corolla na wodór zamiast benzyny? Nadzieja stała się rzeczywistością

Konstruktorzy zapewniają, że wodorowa Corolla AE86 H2 prowadzi się jak standardowe auto benzynowe, a po modyfikacjach waży tylko 995 kg, o 55 kg więcej od oryginału. Przyspieszenie jest porównywalne z klasyczną benzynową wersją AE86.

– Reakcja na wciśnięcie pedału gazu jest dokładnie taka sama. Dźwięk silnika i wibracje również dają takie same odczucia. Zauważyłem to już, startując wodorową GR Corollą w wyścigach Super Taikyu. Wodór to naprawdę nowy rodzaj energii, dzięki któremu nadzieje na jasną przyszłość dla motoryzacji stają się rzeczywistością – stwierdził Masahiro Sasaki, kierowca wyścigowy Toyota Gazoo Racing.

Toyota GR86 zasilana nowym paliwem E20

Toyota przetestowała także model GR86 Future FR Concept, który spala benzynę E20 produkowaną przez ENEOS. E20 to paliwo, w którym około 20 proc. stanowi bioetanol produkowany w wyniku fermentacji glukozy i innych składników pochodzących z roślin, takich jak kukurydza i trzcina cukrowa. Rośliny te pochłaniają CO 2 w trakcie wzrostu, dzięki czemu bioetanol jest paliwem o niższej emisji w porównaniu do paliw kopalnych.

GR86 Future FR Concept w 24-godzinnym wyścigu na torze Fuji pokonała 523 okrążenia, a silnik spalinowy doskonale poradził sobie z paliwem o obniżonej emisyjności podczas niemal nieprzerwanej pracy. Zdaniem inżynierów Toyoty przyspieszenie wdrażania niskoemisyjnych paliw ciekłych, zaczynając od niskoemisyjnej benzyny, będzie kluczowe do osiągnięcia neutralności węglowej także w przypadku istniejących pojazdów.

Toyota odleciała. Oto nowa hybryda z silnikiem 4.0 V8 i napędem na tylne koła

Japończycy zdobyli się też na odważny ruch – na rynek wjeżdża Toyota GR GT. Zdaniem konstruktorów ten samochód zmieni zasady gry w świecie, w którym rządzi Porsche 911. Co dostaną kierowcy? Pod maską wielkości lądowiska dla helikopterów skrywa silnik 4.0 V8 z podwójnym turbodoładowaniem i suchą miską olejową. Jednostka ma średnicę i skok tłoka 87,5 x 83,1 mm, a krótki skok zmniejsza jego całkowitą wysokość. Układ Hot-V umieszcza turbosprężarki pomiędzy rzędami cylindrów, po jednej dla każdej strony. Producent obiecuje przynajmniej 650 KM mocy i 850 Nm momentu obrotowego. Ten 4,8-metrowy samochód waży jedynie 1750 kg, stąd rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący niecałe 2,7 kg/KM. Osiągi? Toyota GR GT wciśnie w fotel i rozpędzi się do ponad 320 km/h.