Toyota Corolla 2026 wjeżdża na polski rynek

Toyota Corolla jest z nami od niemal 60 lat. Pojawiła się w 1966 roku, by trafić w potrzeby rozwijającej się wówczas w Japonii klasy średniej. W Polsce szczytem marzeń była wtedy Syrena, a Fiacie 126p jeszcze nikt nie słyszał. Licznik japońskiej marki ruszył. Pierwszy kompaktowy model Toyoty na początek zmotoryzował rodzimy rynek, następnie podbił amerykański i wreszcie stał się autem globalnym. Nazwa Corolla oznacza koronę płatków kwiatu, czyli jego najpiękniejszą część. Japończycy celowo wybrali to "imię", ponieważ miało kojarzyć się ze stylem i wysoką jakością. Jednak za sloganami stały też rozwiązania techniczne…

Reklama

Corolla pierwszej generacji była autem zaawansowanym, a świadczy o tym choćby przednie zawieszenie oparte na kolumnach MacPhersona – w tamtych czasach stosowane jedynie w kilku autach na świecie. Także fabryka Takaoka wybudowana w 1968 roku specjalnie dla Corolli błyszczała nowoczesnością – jako pierwsza była sterowana komputerem. Od tamtej pory japoński koncern wprowadził na drogi aż dwanaście generacji tego modelu. Corolla jako pierwsza w dziejach motoryzacji przekroczyła rekordową liczbę 50 mln sztuk (12 generacji). Dziś nowy egzemplarz tego auta sprzedaje się na świecie co 30 sekund, a w Polsce co 30 minut. Zresztą Toyota dominuje na polskim rynku. W 2025 roku na drogi wyjechało już 83 000 aut tej japońskiej marki, z czego ponad 80 proc. stanowiły hybrydy. Lwią cześć wyniku wypracowała właśnie Corolla, która nie tylko piąty rok z rzędu jest najpopularniejszym samochodem nad Wisłą (ponad 21 000 szt.), ale też najchętniej wybieraną hybrydą. Stawka jest wysoka i japońska firma nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd na rynku debiutuje Toyota Corolla w nowej odsłonie na 2026 rok w specjalnych cenach – to mocny argument dla osób, które w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Corolla w nowym stylu. Matowy lakier Onyx Grey wygląda świetnie

Reklama

Nowa Toyota Corolla zgodnie z trendami zyskała więcej ekologicznych materiałów pochodzących z recyklingu. Kierownicę i gałkę dźwigni skrzyni biegów obszyto syntetyczną skórą. Corolla jako hatchback i TS kombi dostała nową, przyjemną w dotyku materiałową tapicerkę.

Pod względem stylistycznym w sezonie 2026 najmodniejsze będą dwie kombinacje. Pierwszy raz będzie dostępny matowy lakier Onyx Grey, który leży świetnie – ten wariant przewidziano dla wersji GR Sport w nadwoziu hatchback i kombi. Z kolei nowy metaliczny kolor Storm Grey jest dostępny w każdej odmianie nadwoziowej w wersjach Comfort, Style i Executive, a w wariancie GR SPORT zostanie połączony z czarnym dachem.

Toyota Corolla 2026 i różnice w hybrydach 1.8 i 2.0

Odmłodzona Toyota Corolla 2026 to dwie hybrydy 5. generacji do wyboru. W przypadku tego modelu aż 80 proc. sprzedaży stanowi 140-konna hybryda z silnikiem 1.8. Taki model od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy.

Alternatywą jest napęd z silnikiem 2.0. Tu jednak kierowców czeka zaskoczenie. Inżynierowie Toyoty żeby sprostać ostrzejszym normom emisji zmniejszyli moc jednostki spalinowej ze 152 KM do 133 KM. W efekcie moc systemowa hybrydy to teraz 178 KM zamiast wcześniejszych 196 KM. Zniknęło 18 KM.

Toyota Corolla z silnikiem 1.8 hybrid zużywa 4,4 l benzyny na 100 km

Akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). W efekcie Corolla z hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie.

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,4 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków.

Ile kosztuje Toyota Corolla sedan 1.8 hybrid?

Toyota Corolla w nowej odsłonie właśnie debiutuje w salonach japońskiej marki - auto można już zamawiać. Najpopularniejszy samochód w Polsce kosztuje od 119 600 zł za wersję Active 1.8 hybrid/140 KM sedan. Taki model oferuje m.in.:

7-calowy kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników,

8-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect,

kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,

automatyczną klimatyzację dwustrefową,

systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Ile kosztuje Toyota Corolla hatchback? Cztery wersje do wyboru

Toyota Corolla hatchback 1.8 hybrid kosztuje od 126 000 zł. Wyposażenie standardowe wersji Comfort obejmuje m.in.:

wirtualny kokpit o przekątnej 12,3 cala,

system multimedialny z ekranem dotykowym 10,5 cala,

trójramienną kierownicę i gałkę dźwigni zmiany biegów obszyte skórą syntetyczną,

14 systemów bezpieczeństwa i asystentów kierowcy z pakietu T-MATE.

Toyota Corolla kombi już dostępna w nowych cenach

Nowa Toyota Corolla 1.8 hybrid kombi kosztuje od 130 000 zł. Wyposażenie standardowe obejmuje m.in.:

cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów o przekątnej 12,3 cala (Digital Cockpit),

system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem 10,5 cala,

światła przeciwmgielne w technologii LED,

system ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń,

pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

Toyota Corolla 2026 - nowy cennik, wyposażenie, silniki