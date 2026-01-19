Citroen C5 Aircross - pierwsza jazda

Nowy Citroen C5 Aircross wjeżdża do Polski. SUV zastępuje dotychczasowy, całkiem popularny model i dzieli płytę podłogową z Oplem Grandlandem i Peugeotem 3008. To platforma STLA Medium - nowe rozwiązanie koncernu Stellantis, które pozwala bez kompromisów zastosować napęd spalinowy, hybrydowy i elektryczny. C5 Aircross również korzysta z tego dobrodziejstwa - na początek, do sprzedaży trafią odmiana hybrydowa, hybryda plug-in oraz elektryk w dwóch wariantach. Jeździliśmy nowym modelem podczas lokalnych pierwszych jazd. Jak C5 Aircross sprawdził się w zimowych warunkach na polskich drogach?

Polska prezentacja flagowego modelu w gamie była też powodem, by zahaczyć o... miasto Głowno. Co wspólnego z Citroenem ma niewielka miejscowość położona nieopodal Łodzi? Mało kto wie, że historia francuskiego producenta nierozerwalnie związana jest tym miejscem. Wszystko za sprawą Andre Citroena - założyciela marki, którego związki krajem nad Wisłą zaprowadziły go właśnie do Głowna, gdzie po raz pierwszy zobaczył on pełną zalet przekładnię daszkową, z kołami ze skośnymi zębami. W głowie Citroena narodził się więc pomysł, by zakupić patent i rozpocząć produkcję takich przekładni we Francji. Jego szwagier Bronisław Goldfeder sfinansował budowę zakładu i tak rozpoczęła się historia jednej z najstarszych marek w świecie motoryzacji.

Tak wygląda francuski SUV dla rodziny

Samochód z generacji na generację zdecydowanie urósł. Nowy Citroen C5 Aircross ma kilka ciekawych, designerskich detali, ale linie nadwozia pozostają stonowane. Na próżno szukać tu stylistycznej awangardy. Nowy SUV mierzy 4652 mm, a rozstaw osi to 2784 mm. Oparty o platformę STLA Medium samochód jest znacznie większy od poprzednika, który miał 4500 mm długości. Nowe, większe wymiary oznaczają, że niezależnie od wersji napędowej mamy do dyspozycji bagażnik o pojemności 651 l i wnętrze, w którym wysoki pasażer usiądzie bez trudu za wysokim kierowcą. Krewny Opla i Peugeota proponuje przestronną kabinę, a dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń - pochylane w sporym zakresie oparcia kanapy. Można ustawić je w przedziale od 21° do 33°. Fotele z przodu i kanapa z tyłu są wyjątkowo wygodne. W topowej wersji wyposażenia, przednie siedzenia są regulowane w 10 kierunkach, mają masaż i wentylację. Nie ma tu krzty sportowego charakteru, zawieszenie nastawione jest na komfort, ale auto i tak prowadzi się znacznie lepiej niż konkurencja z Chin.

Nowy C5 Aircross - wnętrze

Kokpit nowego C5 Aircross jest wykończony miłymi materiałami, a pionowy ekran systemu multimedialnego to jedno z najlepszych rozwiązań spośród modeli w koncernie Stellantis. Ponadto mamy tu wygodne przyciski, a jeden z nich pozwala szybko wyciszyć alerty systemu ISA i dostosować działanie asystentów do indywidualnych wymagań. Na wysokim tunelu środkowym wyeksponowana została skuteczna, wentylowana ładowarka do smartfona, a motyw szewronów przewija się tu i ówdzie, zdobiąc kokpit i przypominając o tożsamości marki. Za konsolą środkową, a dokładniej za wspominanym już ekranem, który francuska marka określa mianem "waterfall" kryją się pojemne schowki. Przed kierowcą umieszczono z kolei 10-calowy ekran cyfrowych zegarów, a opcjonalnie na szybie wyświetlany jest również spory wyświetlacz head-up. Co zatem nie wyszło? Na przekór trendom, wyjątkowo hojnie użyto tu plastiku piano black. Błyszczące powierzchnie, zwłaszcza wokół uchwytów drzwi, tylko czekają na rysy i odciski palców. Dobór tworzyw mógłby być nieco lepszy.

Tak jeździ nowy Citroen C5 Aircross

Francuska nowość daje prawdziwy popis w kwestii komfortu jazdy. W odróżnieniu od nowych, dalekowschodnich aut, C5 nie jest przesadnie rozbujany i prowadzi się naprawdę przyzwoicie. Studzienki, progi zwalniające czy wyboje filtrowane są przez układ jezdny z zaskakującą skutecznością. Czuć wyraźną różnicę względem krewnych z koncernu - C5 Aircross został zestrojony miękko, ale prowadzi się przy tym naprawdę pewnie i bezpiecznie. Podróże umila również przyzwoite wyciszenie kabiny. Głośno robi się dopiero przy prędkościach autostradowych. Zastosowanie grubszych szyb dało wymierne efekty.

Mizerna dynamika 145-konnej hybrydy sprawia, że kierowcy często podróżujący w długie trasy powinni rozważyć wybór mocniejszego plug-ina. Układ oparty o silnik 1.2 nie zapewnia osiągów, które pozwalałyby swobodnie wyprzedzać na autostradzie. Silnik benzynowy generuje w tym tandemie 136 KM, a motor elektryczny odpowiada za dodatkowe 28 KM. Elektryk jest bezpośrednio zintegrowany z nową 6-biegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów eDCS. Typowo miejski charakter hybrydowego układu odwdzięcza się niewysokim spalaniem, ale wyraźnie słabnie, gdy zechcemy wyjechać na trasę szybkiego ruchu. Przy autostradowej prędkości, C5 Aircross zużywa około 8 l/100 km - wyraźnie więcej, niż w mieście, gdzie bez trudu da się zejść do około 6,5 l/100 km. Zaletą jest jednak zasięg - producent obiecuje, że w tej wersji C5 przejedzie 950 km na pełnym zbiorniku paliwa.

Citroen C5 Aircross - silniki

Oprócz opisanej hybrydy, w gamie wersji spalinowych dostępny jest wariant typu plug-in, który ma pod maską 4-cylindrowy silnik 1.6 turbo, a systemowa moc układu wynosi 195 KM. Elektryczny zasięg to całkiem rozsądne 96 km w cyklu mieszanym, co oznacza, że w miejskich warunkach osiągalne będzie 100 bezemisyjnych kilometrów bez konieczności ładowania. Elektryczny C5 Aircross dostępny jest w wersjach 210 KM Comfort Range i 230 KM Long Range. Oba mają akumulatory NMC (73,7 kWh i 96,9 kWh netto) i napęd na przednią oś. Zasięg wersji Long Range wynosi aż do 680 km w cyklu mieszanym.

Ile kosztuje Citroen C5 Aircross? Cena

Oprócz wspominanego we wstępie wątku polskiego, w kontekście C5 Aircross warto ponownie wspomnieć o wątku chińskim. Cena nowego francuskiego SUV-a jest bowiem dyktowana rynkową obecnością rywali z Państwa Środka. Trzeba przyznać, że nowy Citroen jest wyceniony nad wyraz rozsądnie - kwota, która otwiera cennik wynosi 132 900 zł - to mniej więcej tyle samo, ile trzeba zapłacić za Jaecoo 7 czy BAIC Beijing 7. Za taką cenę Francuzi proponują poziom wyposażenia YOU, który w standardzie oferuje:

13-calowy ekran dotykowy Waterfall w połączeniu z 10-calowym cyfrowym zestawem wskaźników

Bezprzewodowe funkcje Apple CarPlay i Android Auto

Zawieszenie Citroën Advanced Comfort

Fotele Advanced Comfort

Automatyczną klimatyzację dwustrefową

Pakiet Bezpieczeństwa (automatyczne hamowanie awaryjne, tempomat adaptacyjny, system rozpoznawania znaków drogowych)

Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

W wersji elektrycznej: planer tras e-Routes, szybkie ładowanie do 160 kW, kabel do ładowania typu Mode 3

18-calowe felgi aluminiowe CARBON (hybryda) lub 19-calowe felgi aluminiowe MOONDUST z diamentowym wykończeniem (wersja elektryczna)

Wersja wyposażenia PLUS oferuje dodatkowo 19-calowe felgi aluminiowe ZIRCONE (Hybryda w wersji PLUS) i przyciemniane szyby, wnętrze w niebieskim kolorze Metropolitan Blue z oświetleniem ambientowym, nawigację 3D z usługami online, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika, asystenta parkowania z przodu i kamerę cofania 180°, ładowanie indukcyjne, a także tylną kanapę z regulacją pochylenia oparć i centralnym podłokietnikiem.

Wersja wyposażenia MAX dodaje do tego opcjonalne, 20-calowe felgi aluminiowe OBSIDIAN, reflektory Citroën Matrix LED, wnętrze w niebieskim kolorze Hype Blue z podgrzewanymi fotelami, podgrzewaną kierownicą, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, system kamer VisioPark 360°, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika (bezdotykową), rozszerzony wyświetlacz head-up oraz pakiet Drive Assist 2.0 z funkcją półautonomicznej jazdy.

W zależności od wersji klienci mogą wybrać:

Pakiet Zimowy: podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba

Pakiet Techno: Drive Assist 2.0, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, lusterka z pamięcią ustawień, podgrzewana kierownica

Panoramiczne okno dachowe

W gamie kolorów nowego C5 Aircross dostępnych jest sześć lakierów: biały Okénite, niebieski Eclipse, szary Platinium, czerwony Ruby, zielony Astoria, czarny Perla Nera. Dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem jest dostępne jako opcja od poziomu wyposażenia Plus.

Citroen C5 Aircross - cennik

W wersji hybrydowej z silnikiem o mocy 145 KM: silnik spalinowy 136 KM oraz silnik elektryczny 21 kW:

132 900 zł w wersji wyposażenia YOU

145 900 zł w wersji wyposażenia PLUS

163 300 zł w wersji wyposażenia MAX

W wersji hybrydowej plug-in o mocy 195 KM:

181 700 zł w wersji wyposażenia PLUS

199 100 zł w wersji wyposażenia MAX

W wersji 100% elektrycznej z silnikiem o mocy 210 KM z zasięgiem 520 km i akumulatorem o pojemności 73 kWh: