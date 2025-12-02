Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA wjeżdżają na rynek

Nowa Toyota GR GT ma świetnych przodków. Najstarszym jest Toyota Sports 800 nazywana przez Japończyków Yotahachi. Aerodynamiczna i lekka (580 kg) konstrukcja zaprojektowana przez inżyniera lotniczego Tatsuo Hasegawa, była pierwszym seryjnym samochodem sportowym Toyoty (lata 1965-69). 45 KM z silnika bokser trafiało na tylne koła. Genów nie skąpiła też warta dziś 1 mln dolarów sześciocylindrowa Toyota 2000GT. Produkowano ją zaledwie trzy lata (1967-70), a powstało tylko 337 sztuk.

Wreszcie Corolla AE86 (po japońsku 8 to "hachi" a 6 "roku"; stąd słynna nazwa tego modelu hachi-roku) z 4-cylindrowym silnikiem 1.6/124 KM i tylnym napędem. W latach 80. XX wieku kochali ją młodzi kierowcy ponieważ idealnie nadawała się do sportu (wyjątkowe prowadzenie, balans). Teraz wzdychają do niej kolekcjonerzy. Trio łączy inne japońskie hasło: "waku doki", czyli frajda z jazdy.

Toyota GR GT i nowy Lexus LFA zmieniają zasady gry

Dziś strażnikiem tej sentencji jest prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, najważniejszy człowiek w koncernie, który w szafie obok garniturów trzyma kombinezony wyścigowe. – If it’s not fun to drive, it’s not a car – stwierdził w jednym z wywiadów. Od tej pory robi wszystko, by jego firma oprócz hybryd, samochodów elektrycznych na ogniwa wodorowe i 100-proc. bateryjnych EV dostarczała kierowcom "auta sprawiające przyjemność z jazdy". GR Yaris czy nowa Supra to owoce jego sportowego zawzięcia, podobnie jak udział Toyoty wyścigach długodystansowych, WRC czy Dakarze.

Tak wygląda japońskie Porsche 911. Silnik V8 pod maską

Teraz na rynek wjeżdża jego najnowsze dzieło: Toyota GR GT i bliźniaczy Lexus LFA nowej generacji (poprzednik miał silnik benzynowy 4.8 V10/560 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 3,7 sekundy). Zdaniem Japończyków te samochody zmienią zasady gry w świecie, w którym rządzi Porsche 911. Co dostaną kierowcy?

Nowa Toyota GR GT z długa maską wielkości lądowiska dla helikopterów będzie najbardziej zjawiskowym autem japońskiej marki. Z kolei nowy Lexus LFA dostanie charakterystyczne cechy dla tej marki premium. Japończycy ujawnili pierwsze zdjęcia swoich aut.

Silnik? Japończycy potwierdzili nową jednostkę V8 twin-turbo w układzie hybrydowym. Moc - ponad 800 KM.

Nowa Toyota GR GT i nowy Lexus LFA już 5 grudnia

Nowa Toyota GR GT i nowy Lexus LFA oficjalnie zadebiutują już 5 grudnia 2025 roku. Auta zaprezentuje sam Akio Toyoda.