Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA wjeżdżają na rynek

Nowa Toyota GR GT ma świetnych przodków. Najstarszym jest Toyota Sports 800 nazywana przez Japończyków Yotahachi. Aerodynamiczna i lekka (580 kg) konstrukcja zaprojektowana przez inżyniera lotniczego Tatsuo Hasegawa, była pierwszym seryjnym samochodem sportowym Toyoty (lata 1965-69). 45 KM z silnika bokser trafiało na tylne koła. Genów nie skąpiła też warta dziś 1 mln dolarów sześciocylindrowa Toyota 2000GT. Produkowano ją zaledwie trzy lata (1967-70), a powstało tylko 337 sztuk.

Reklama

Wreszcie Corolla AE86 (po japońsku 8 to "hachi" a 6 "roku"; stąd słynna nazwa tego modelu hachi-roku) z 4-cylindrowym silnikiem 1.6/124 KM i tylnym napędem. W latach 80. XX wieku kochali ją młodzi kierowcy ponieważ idealnie nadawała się do sportu (wyjątkowe prowadzenie, balans). Teraz wzdychają do niej kolekcjonerzy. Trio łączy inne japońskie hasło: "waku doki", czyli frajda z jazdy.

Toyota GR GT i nowy Lexus LFA zmieniają zasady gry

Reklama

Dziś strażnikiem tej sentencji jest prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, najważniejszy człowiek w koncernie, który w szafie obok garniturów trzyma kombinezony wyścigowe. – If it’s not fun to drive, it’s not a car – stwierdził w jednym z wywiadów. Od tej pory robi wszystko, by jego firma oprócz hybryd, samochodów elektrycznych na ogniwa wodorowe i 100-proc. bateryjnych EV dostarczała kierowcom "auta sprawiające przyjemność z jazdy". GR Yaris czy nowa Supra to owoce jego sportowego zawzięcia, podobnie jak udział Toyoty wyścigach długodystansowych, WRC czy Dakarze.

Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA / Toyota

Tak wygląda japońskie Porsche 911. Silnik V8 pod maską

Teraz na rynek wjeżdża jego najnowsze dzieło: Toyota GR GT i bliźniaczy Lexus LFA nowej generacji (poprzednik miał silnik benzynowy 4.8 V10/560 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 3,7 sekundy). Zdaniem Japończyków te samochody zmienią zasady gry w świecie, w którym rządzi Porsche 911. Co dostaną kierowcy?

Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA / Toyota
Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA / Toyota

Nowa Toyota GR GT z długa maską wielkości lądowiska dla helikopterów będzie najbardziej zjawiskowym autem japońskiej marki. Z kolei nowy Lexus LFA dostanie charakterystyczne cechy dla tej marki premium. Japończycy ujawnili pierwsze zdjęcia swoich aut.

Silnik? Japończycy potwierdzili nową jednostkę V8 twin-turbo w układzie hybrydowym. Moc - ponad 800 KM.

Nowa Toyota GR GT i nowy Lexus LFA już 5 grudnia

Nowa Toyota GR GT i nowy Lexus LFA oficjalnie zadebiutują już 5 grudnia 2025 roku. Auta zaprezentuje sam Akio Toyoda.

Nowa Toyota GR GT Nowa Toyota GR GT / Toyota
Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA Nowa Toyota GR GT i Lexus LFA / Toyota
Lexus LFA Pierwszy Lexus LFA / Lexus
Lexus LFA Pierwszy Lexus LFA / Lexus