Nowa Toyota wjeżdża na rynek. Tania alternatywa zaskoczy ceną

Nowa Toyota bZ4X gotowa do debiutu. Japoński SUV zmienił stylistykę nadwozia, w kabinie jest nowocześniejsza deska rozdzielcza z ogromnym ekranem, a pod karoserią aż trzy rodzaje napędu o mocy: 167 KM, 224 KM i 343 KMrównież z układem 4x4.

Jednocześnie producent zdecydował się na sprytny ruch – dotychczasowa wersja bZ4X pozostaje w ofercie jako znacznie tańsza alternatywa. W efekcie ten duży SUV Toyoty radykalnie obniża próg wejścia do świata samochodów elektrycznych. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota bZ4X dłuższa od RAV4, przestronna jak Highlander. Jaka pojemność bagażnika?

Toyota bZ4X – nazwijmy ją umownie Classic – ma niemal 4,7 m długości, czyli o 9 mm więcej niż RAV4. Elektryk jest też o 85 mm niższy (1650 mm wysokości). Promień skrętu wynosi 5,7 m, czyli bZ4X jest w stanie zawrócić na niemal 12 m. Niemal tak jak Toyota Yaris Cross czy Corolla.

Elastyczność platformy e-TNGA pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi (2850 mm, to 160 mm więcej niż w RAV4 i dokładnie tyle samo co Highlander), akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry czy właśnie Highlandera, płaską powierzchnię pod stopami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych.

Bagażnik z regulowaną na wysokość podłogą zapewnia 452 l pojemności. Wystarczająco duża przestrzeń, by pomieścić trzy duże walizki o pojemności 82 l każda lub dwa rowery górskie. Pod wykładziną jest też miejsce na kable do ładowania i trójkąt ostrzegawczy, zmieści się tam też roleta bagażnika. Tylne fotele są składane i dzielone w proporcjach 60:40. Dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder to aż 1 m.

Toyota bZ4X z gwarancją na 1 mln km. Pompa ciepła standardem

Toyota bZ4X Classic jest wyposażona w 3-fazową ładowarkę o mocy 11 kW (na początku produkcji była 1-fazowa 6,6 kW). Pompa ciepła jest standardem, więc zimą ogrzewanie nie obciąży mocno cennego źródła zasilania. W trybie ECO samochód automatycznie wykrywa liczbę pasażerów i zmienia ustawienia ogrzewania lub chłodzenia, koncertując się na zajętych miejscach.

Pod nogami skrywa się litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh (64 kWh netto; 96 ogniw i napięcie 355 V). To pierwsza bateria japońskiej marki chłodzona cieczą. Producent podkreśla, że w europejskich wersjach bZ4X stosuje ogniwa firmy Panasonic, a te mają wyjątkowo dobrze opierać się degradacji wydajności i zostały przystosowane do ładowania w bardzo niskich temperaturach. Toyota jest tak pewna zastosowanej w bZ4x technologii baterii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu oferuje program Extended Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub milion kilometrów. Nikt nie oferuje takich warunków!

Toyota bZ4X i szybkie ładowanie w 28 minut. 150 kW mocy szczytowej

bZ4X w wersji bazowej z 204-konnym silnikiem (265 Nm) i napędem na przednie koła od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,5 s. Producent obiecuje do 514 km zasięgu (średnie zużycie 14,6 kWh energii na 100 km).

Toyota bZ4X jest przygotowana do ładowania z mocą szczytową 150 kW, dzięki czemu auto naładuje się od 10 proc. do 80 proc. SoC w zaledwie 28 minut. Co ciekawe, by chronić akumulator, system pokładowy ogranicza liczbę szybkich ładowań do czterech cykli 10-80 proc. na dobę.

Toyota bZ4X Classic - jaka moc silnika, przyspieszenie, osiągi?

Toyota bZ4X z napędem 4x4 to 218 KM mocy oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 109 KM – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Mocniejszy wariant bZ4X z baterii 71,4 kWh powinien zapewnić do 460 km zasięgu i 16,2 kWh/100 km zużycia energii. Przyspieszenie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 6,9 s. Podczas jazd testowych komputer bZ4X po 200-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 16,4 kW/100 km. Oznacza to, że w przypadku wersji przednionapędowej zasięg ok. 420 km jest realny.

Toyota bZ4X jest dzielna w terenie i w wodzie

Toyota bZ4X z elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż na wertepach. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu XMODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu i błocie (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control.

Toyota bZ4X ze stałym napędem 4x4 kontra Toyota RAV4 z układem dołączanym

Na mokrej nawierzchni bZ4X ze stałym napędem 4x4 XMODE startuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ 4x4 dołączany przez komputer i to mimo, że EV waży niemal 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi. Jeśli ktoś za kierownicą bZ4X zabrnie daleko od szosy, to sforsuje brody o głębokości do 50 cm, podczas kiedy inne auta spalinowe mówią "pass" przy 20 cm wody przed nosem. Nie ma co się bać o akumulator – zabezpieczono go w szczelnej kapsule, ma też specjalny obwód nagrzewnia i chłodzenia. Japończycy zastosowali też znany z Land Cruisera system ułatwiający podjazd pod górę – na stromiźnie auto tak reguluje pedałem przyspieszenia i przeniesieniem napędu na poszczególne koła by nie stracić trakcji i zdobyć szczyt. System dobierze też odpowiednią prędkość podczas zjazdu.

Toyota bZ4X w cenie Corolli kombi. Duży SUV za 124 900 zł

Toyota bZ4X 204 KM w wersji Prestige kosztuje teraz od 164 900 zł (napęd na przód) lub od 174 900 zł (4x4 XMODE 218 KM). Po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty rządowej ceny spadają odpowiednio do 124 900 zł i 134 900 zł, czyli do poziomu mniejszej kompaktowej Corolli TS Kombi z napędem hybrydowym. Producent dokłada kabel do ładowania o długości 7,5 m (Typ2) z pokrowcem, kartę RFID z programu Toyota Charging Network (daje dostęp do miliona stacji ładowania w Europie, z czego ponad 11 tys. w Polsce), nakładki progowe oraz dywaniki welurowe. Poza tym japoński SUV w specyfikacji Prestige oferuje:

18-calowe alufelgi,

automatyczną klimatyzację dwustrefową,

światła główne oraz światła do jazdy dziennej w technologii LED,

tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej,

podgrzewane fotele oraz kierownicę,

podgrzewane wycieraczki przedniej szyby,

elektrycznie unoszone drzwi bagażnika,

stację do bezprzewodowego ładowania telefonów,

12,3-calowy ekran system Toyota Smart Connect z nawigacją działającą w online i offline.

O bezpieczeństwo dbają systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-Mate, z trzecią generacją Toyota Safety Sense z możliwością aktualizacji online. Do odmiany Prestige można dołożyć pakiet Tech (3000 zł), który wprowadzi kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, system monitorowania martwego pola w lusterkach, asystenta bezpiecznego wysiadania, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni oraz kamerę monitorującą kondycję kierowcy.

Ile kosztuje Toyota bZ4X? Taniej o 50 000 zł, nowa cena hitem

Topowa Toyota bZ4X w wersji Executive z rocznika 2024 jest tańsza o 50 000 zł względem ceny katalogowej – model z napędem na przednią oś kosztuje od 181 900 zł, wariant 4x4 od 191 900 zł. Po uwzględnieniu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto – japoński EV kosztuje od 141 900 zł i 151 900 zł. Wyposażenie to:

ogrzewanie promiennikowe dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń,

dla pasażerów pierwszego rzędu siedzeń, 20-calowe alufelgi z oponami 235/50 R20,

tapicerka ze skóry syntetycznej,

klimatyzowane fotele przednie,

kamera monitorująca kierowcę,

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni,

panoramiczny dach,

dwukolorowe lakierowanie nadwozia,

system monitorowania martwego pola w lusterkach.

Toyota bZ4X - cennik, napęd na przednie koła czy 4x4