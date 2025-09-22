- Toyota GR Yaris z automatyczną skrzynią biegów - to ostatnia szansa na taki samochód. Co się stało?
Toyota GR Yaris to przedstawiciel wymierającego gatunku niewielkich i mocnych samochodów. To także jeden z najbardziej udanych sportowych modeli japońskiego koncernu. Ze zwykłym Yarisem ma wspólne jedynie trzy elementy - lampy, lusterka i antenę. 3-drzwiowe prawie 4-metrowe nadwozie po szeregu modyfikacji zyskało bardziej drapieżny wygląd, jest sztywniejsze, zapewnia większy docisk oraz lepszą aerodynamikę i przyczepność.
Po ostatniej kuracji odmładzającej znakiem szczególnym GR Yarisa jest dolny przedni grill ze stalową kratką. Boczne otwory są większe, a zderzak ma dzieloną konstrukcję łatwiejszą i tańszą w naprawie. Także w obawie przed uszkodzeniami światła przeciwmgielne oraz światła cofania ze zderzaka trafiły do zespołu tylnych lamp. Otwór w dolnej krawędzi tylnej listwy pozwala na przepływ powietrza spod podłogi – to dla lepszej zwrotności i stabilność, a przy okazji odprowadza też ciepło z układu wydechowego.
Zmodyfikowany silnik 1.6 daje więcej mocy. Toyota GR Yaris to dzikus
W chwili debiutu w 2020 roku GR Yaris błyszczał najmocniejszym trzycylindrowym silnikiem na świecie. Po niedawnych modyfikacjach moc jednostki 1.6 wzrosła o 19 KM do 280 KM, a moment obrotowy zyskał 30 Nm do 390 Nm. W efekcie GR Yaris ma moc hot hatcha z segmentu C, masę auta klasy B (1280 kg) i rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący 4,6 kg/KM (poprzednik 4,9 kg/KM). Osiągi? Mechaniczne serce charakterystyką pracy przypomina silnik typu bokser i potrafi wkręcać się do 7 tys. obrotów! Szaleństwo! Przyspieszenie od 0 do 100 KM? Na poziomie 5 sekund.
Automatyczna skrzynia biegów jest szybsza niż manualna
Razem z zastrzykiem mocy GR Yaris dostał 8-biegową skrzynię automatyczną GAZOO Racing Direct i właśnie ten wariant wybrało 70 proc. kupujących w Polsce. Przekładania ma ciasno zestopniowane przełożenia, a oprogramowanie odpowiada za ich błyskawiczną zamianę. Jak szybką? Podczas testów nowy automat umożliwił osiągnięcie lepszych czasów na torze wyścigowym niż auta wyposażone w skrzynię manualną. Co ciekawe, żeby zmienić bieg na wyższy w automacie kierowca przyciąga lewarek do siebie, a redukcja wymaga pchnięcia.
Toyota GR Yaris - jak działa napęd 4x4 GR-Four?
Fenomenalne właściwości jezdne auta to także zasługa napędu na cztery koła GR-Four i standardowych mechanizmów o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i tyłu, które rozdzielają moc między lewą i prawą stronę. System potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować całość na tył. Kierowca może decydować o proporcji wybierając pokrętłem jeden z trzech trybów pracy układu 4x4: Normal (60:40), Sport (30:70) i Track (50:50).
Japoński producent ostrzega. To przez nowe przepisy UE
Teraz dwie wiadomości. Dobra jest taka, że w salonach japońskiej marki są dostępne od ręki fabrycznie nowe egzemplarze GR Yarisa z 2024 roku produkcji. Zła: zostało jedynie 12 sztuk tego modelu z silnikiem o mocy 280 KM i 8-biegową przekładnią automatyczną.
Toyota ostrzega, że to ostatni moment na zamówienie auta o tak wysokich parametrach. Powód? Samochody po homologacji w 2025 roku zostaną dostosowane do nowych unijnych norm emisji spalin, a skrzynia GAZOO Racing Direct nie będzie już dostępna.
Ile kosztuje nowa Toyota GR Yaris?
GR Yaris z automatyczną skrzynią biegów w wersji Dynamic kosztuje teraz 208 900 zł z uwzględnieniem rabatu w wysokości 30 000 zł. Samochód standardowo jest wyposażony w klimatyzację dwustrefową, kamerę cofania, inteligentny kluczyk, 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacją Connected z trybem offline oraz 4-letnim pakietem transmisji danych.
Do auta można zamówić pakiet VIP (16 000 zł), który obejmuje 18-calowe kute felgi aluminiowe, system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami, podgrzewaną kierownicę oraz fotele, a także przednie i tylne czujniki parkowania z układem detekcji przeszkód, system monitorowania martwego pola w lusterkach, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu i ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu.
Toyota GR Yaris z 2024 roku produkcji z sześciobiegową skrzynią manualną wymaga od 197 900 zł. To cena po odjęciu 30 000 zł rabatu.
Toyota GR Yaris - dane techniczne, silnik, skrzynia biegów, osiągi, wymiary
|Toyota GR Yaris
|Długość/szerokość/wysokość (mm)
|3995/1805/1455
|Rozstaw osi (mm)
|2560
|Rozstaw kół - przód (mm)
|1536
|Rozstaw kół - tył (mm)
|1572
|Przedni zwis – przód (mm)
|830
|Tylny zwis – tył (mm)
|605
|Minimalny prześwit z 1 osobą we wnętrzu (mm)
|124
|Długość wnętrza (mm)
|1785
|Szerokość wnętrza (mm)
|1430
|Wysokość wnętrza (mm)
|1175
|Liczba miejsc
|4
|Masa własna (kg)
|1280/1300 (GR Direct Automatic)
|Maksymalna dopuszczalna masa (kg)
|1645
|Współczynnik oporu powietrza
|0,346
|Pojemność zbiornika paliwa (l)
|50
|NAPĘD
|Silnik
|DOHC, rzędowy, 3-cylindrowy z turbosprężarką oraz intercoolerem
|Typ
|G16E-GTS
|Wtrysk paliwa
|bezpośredni
|Rodzaj paliwa
|Benzyna 95 lub więcej
|Średnica cylindra x skok tłoka (mm)
|87,5 x 89,7
|Pojemność (cc)
|1618
|Stopień sprężania
|10,5
|Moc maks. (KM/kW przy obr./min.)
|280/206 przy 6500
|Maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min.)
|390 przy 3250 – 4600
|Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/100 km)
|od 8,34
|Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP (g/km)
|od 187,94
|PRZENIESIENIE NAPĘDU
|Skrzynia biegów
|6-biegowa manualna GAZOO RACING Direct
|8-biegowa automatyczna GAZOO RACING Direct
|1. bieg
|3.538
|4.4352
|2. bieg
|2.238
|2.8090
|3. bieg
|1.535
|1.9333
|4. bieg
|1.162
|1.4975
|5. bieg
|1.081
|1.2665
|6. bieg
|0.902
|1.0000
|7. bieg
|-
|0.7936
|8. bieg
|-
|0.6500
|wsteczny
|3.831
|3.590
|Układ przeniesienia napędu
|GR-FOUR AWD system, elektroniczne, wielopłytkowe sprzęgło AWD z trzema trybami pracy
|Mechanizmy różnicowe – przedni i tylny
|Torsen LSD
|PODWOZIE
|Układ kierowniczy
|Rack&Pinion, wspomaganie elektroniczne
|Liczba obrotów kierownicy
|2,36
|Zawieszenie – przód
|Kolumny MacPhersona
|Zawieszenie – tył
|Podwójne wahacze
|Hamulce - przód
|14-calowe (356 mm) wentylowane tarcze z 4-tłoczkowymi zaciskami
|Hamulce - tył
|11,7-calowe (297 mm) wentylowane tarcze z 2-tłoczkowymi zaciskami
|Koła
|BBS 8.5J z kutego aluminium
|Opony
|225/40ZR18 Michelin Pilot Sport 4S
|OSIĄGI
|Maksymalna prędkość (km/h)
|230
|Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)
|5,2
|Minimalny promień skrętu opon (m)
|5,31
|Minimalny promień skrętu karoserii (m)
|5,64
