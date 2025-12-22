Leapmotor ciągle rośnie. Chińczycy triumfują

Chińska ofensywa na motoryzacyjnym osiągnęła zawrotne tempo. Liczba marek z Państwa Środka, które oferowane są w polskich salonach wynosi już blisko 30. Leapmotor również pochodzi z Chin, ale jego sytuacja jest nieco inna - działa bowiem pod skrzydłami europejsko-amerykańskiego giganta. Wszystko za sprawą spółki joint venture z koncernem Stellantis.

Parę lat temu Stellantis wydał 1,5 mld euro i kupił ponad 20 proc. udziałów w chińskiej firmie Leapmotor. Powstała w wyniku transakcji spółka Leapmotor International jest kontrolowana przez posiadacza marek takich jak Fiat, Jeep, Alfa Romeo czy Opel. Koncern zyskał wyłączne prawa do eksportu, sprzedaży oraz produkcji aut Leapmotor na cały świat - poza rodzimymi Chinami. Dotyczy to również Polski.

Leapmotor - tyle salonów jest obecnie w Polsce

Importer liczy, że biznes nad Wisłą niebawem wkroczy na docelowe obroty - na początku roku było to niezwykle udane otwarcie sprzedaży z tanim bestsellerem (model T03), a teraz rozwój sieci dealerskiej. Efekt? Obecnie auta Leapmotor można kupić już w 20 punktach. Sieć obejmuje m.in. Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin i Warszawę, ale punkty sprzedaży i ASO zlokalizowane są też w wielu mniejszych miejscowościach.

Jakie auta są obecnie oferowane w salonach marki, i które z modeli najbardziej przyciągają kierowców? Gama liczy 3 modele, ale wkrótce powiększy się o kolejne. Magnesem na klientów pozostaje najmniejszy i najtańszy model.

Leapmotor T03 - tak wygląda mały elektryk

Leapmotor T03 to koń pociągowy biznesu Leapmotor tak w Europie, jak i w Polsce. Pięciodrzwiowy hatchback o długości 3,62 m pod względem przestronności ustępuje nieco Dacii Spring - zarówno na tylnej kanapie, jak i w bagażniku, który w standardowej konfiguracji zmieści raczej kabinową walizkę i niewielką torbę niż komplet rodzinnych bagaży. Po złożeniu oparcia tylnej kanapy sytuacja jednak wyraźnie się poprawia, bo do dyspozycji jest już nawet 880 litrów przestrzeni. Mniejsze gabaryty T03 rekompensuje za to wyposażeniem, które w tym segmencie potrafi zaskoczyć. Auto oferuje aż 10 systemów wsparcia kierowcy, w tym adaptacyjny tempomat, monitoring martwego pola, asystenta pasa ruchu czy elektrycznie odsuwany szklany dach. Na liście znalazło się także 6 poduszek powietrznych, 3 kamery oraz 5 radarów.

Za napęd odpowiada silnik elektryczny o mocy 95 KM, przenoszący moment na przednie koła. Sprint od 0 do 50 km/h zajmuje 5 sekund. Energię magazynuje akumulator o pojemności 37,3 kWh, który zapewnia zasięg około 265 km, a przy spokojnej jeździe po mieście nawet do 395 km. Leapmotor T03 obsługuje ładowanie przez złącze CCS, a maksymalna moc ładowania wynosi 45 kW. Uzupełnienie energii od 30 do 80 procent zajmuje około 36 minut.

Tyle kosztuje Leapmotor T03 - cena

Cena Leapmotor T03 wynosi minimum 84 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach programu NaszEauto, kwota zakupu może spaść nawet o 40 000 zł – wtedy T03 kosztuje już tylko 44 900 zł.

Leapmotor C10 to elektryk i hybryda

Leapmotor C10 gra już w zupełnie innej lidze. To 4,7-metrowy SUV segmentu D, który gabarytami dorównuje modelom takim jak Toyota RAV4 czy Škoda Enyaq. W pełni elektryczna, rodzinna propozycja oferuje 218 KM mocy, a przyspieszenie od 0 do 50 km/h zajmuje 3,9 sekundy. Zasięg sięga 424 km, co jest zasługą litowo-jonowego akumulatora o pojemności 70 kWh. Szybkie ładowanie pozwala w około 30 minut odzyskać ponad 200 km zasięgu. Klasyczny elektryk jedna z dwóch opcji w gamie Leapmotor C10 występuje również w wersji z mocniejszym napędem (299 KM FWD lub 598 KM AWD), a także jako C10 REEV z tzw. range extenderem, czyli elektrycznym napędem wspieranym przez silnik spalinowy pełniący rolę generatora prądu. W praktyce oznacza to hybrydę, która formalnie nie kwalifikuje się do rejestracji na zielonych tablicach.

C10 Range-Extended EV Jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 158 kW (215 KM) oraz silnik spalinowy (ICE) o pojemności 1,5 litra. Akumulator o pojemności 28,4 kWh zapewnia z kolei zasięg elektryczny wynoszący 145 km (WLTP), a całkowity zasięg łącznie przekracza 970 km. Przy zużyciu paliwa na poziomie zaledwie 0,4 l/100 km w trybie mieszanym i emisji CO₂ wynoszącej 10 g/km, C10 Range-Extended EV znacząco redukuje emisję spalin i zużycie paliwa w porównaniu do tradycyjnych pojazdów benzynowych.

Oba samochody wyglądają niemal zupełnie tak samo. Minimalistyczna stylistyka nadwozia jest całkiem udana. Materiały w kluczowych miejscach są przyjemne w dotyku. Kierowca ma przed sobą dwa ekrany, w kokpicie na próżno szukać przycisków. Do dyspozycji są tylko guziki na kierownicy, dźwigienka kierunkowskazów i fizyczny przełącznik PRND na kolumnie kierowniczej. Oprócz niezbyt dużego bagażnika (435 litrów), wewnętrzne wymiary oraz przestronność zasługują na uznanie. Frunk (przedni bagażnik) to solidne 32 litry pojemności. 1500 kg uciągu to przyzwoite możliwości holownicze na tle konkurentów.

Ile kosztuje Leapmotor C10 i Leapmotor C10 REEV?

Leapmotor C10 potaniał i teraz w bazowej wersji EV Pro kosztuje od 147 200 zł. W tym przypadku 40 000 zł rządowej opłaty obniży cenę SUV-a do 107 200 zł. To przyzwoita oferta za tak duże auto. Bogatsza odmiana EV ProMax to wydatek 161 900 zł. C10 REEV czyli auto, którego nie da się kupić z dopłatą, kosztuje 133 200 zł.

Leapmotor B10 będzie hitem? Sprzedali 15 000 aut w 1 godzinę

Pod koniec 2025 roku, w salonach Leapmotor zadebiutował też nowy model B10. To właśnie w nim producent pokłada ogromne nadzieje. Na chińskim rynku, B10 okazał się prawdziwym przebojem - w godzinę od chwili otwarcia zamówień, Leapmotor zebrał 15 000 zamówień. Po 48 godzinach spłynęło już 31 688 zamówień.

Co to za samochód? Leapmotor B10 z długością 4,5 m na rynku walczy w najbardziej konkurencyjnej klasie kompaktowych SUV-ów. Co oznacza, że stawi czoło takim modelom jak m.in. Kia XCeed, Toyota C-HR, Hyundai Kona czy Mazda CX-30. Podobnie jak jego większy brat (C10), model ten jest oferowany jako elektryk oraz elektryczny samochód z range extenderem. B10 powstał na najnowszej elektrycznej platformie LEAP 3.5, która pozwoliła wprowadzić m.in. systemy wspomagania kierowcy ADAS, konfigurowalny cyfrowy kokpit czy wsparcie autonomicznej jazdy (stąd m.in. kamery wbudowane przy przednich nadkolach). Z tej samej architektury skorzystają kolejne modele serii B, które na rynek wjadą w 2026 roku.

Wymiary? 4515 mm długości, 1885 mm szerokości i 1655 mm wysokości, przy rozstawie osi 2735 mm to kombinacja, która zapewnia naprawdę dużo miejsca we wnętrzu. Nie sposób narzekać na przestrzeń na tylnej kanapie - może się tu rozsiąść nawet wysoki pasażer. Bagażnik ma 430 l pojemności i choć nie jest to rekordowa wartość, kształt kufra sprawia, że łatwo zapakować tu kilka walizek.

Na tylnej osi Leapmotora B10 pracuje elektryczny silnik o mocy 218 KM (240 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 8 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 170 km/h.

Leapmotor B10 - dane techniczne, zasięg, cena

Producent przewidział dwie wersje akumulatorów. Podstawowy PRO o pojemności 57,2 kWh zapewni zasięg do 361 km. Nieco bardziej długodystansowy PROMAX w podwoziu skrywa baterię o pojemności 67,1 kWh, która pozwala na przejechanie do 434 km. Oba warianty umożliwiają ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW oraz szybkie ładowanie prądem stałym. Większy 67,1 kWh przyjmuje do 168 kW mocy maksymalnej, stąd uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. trwa około 20 minut.

Cena? Leapmotor B10 kosztuje w Polsce od 119 900 zł - to cena premierowa za wersję bazową Life z akumulatorem PRO 57,2 kWh. Maksymalnie 40 000 zł rządowej dopłaty w ramach programu NaszEauto sprawi, że B10 tanieje nawet do 79 900 zł.

Leapmotor B05 i B03X już niebawem w salonach

Gama modelowa wkrótce powiększy się o kolejne modele, oferowane już na rodzimym dla marki rynku. Leapmotor B05 będzie kompaktowym hatchbackiem, który na rynku stanie do walki z Volkswagenem ID.3 czy MG4. B03X to z kolei miejski crossover - mniejszy i tańszy od B10. To model, którym chińska marka odpowie na małe crossovery z koncernu Volkswagena. Szykuje się więc walka o klienta spragnionego małych, miejskich elektryków. Premiery tych aut zaplanowane są na 2026 rok.