Dziś samochody używane sprowadzane do Polski przyjeżdżają wyrejestrowane na lawetach lub na tzw. tablicach wywozowych uzyskanych w kraju pochodzenia (ważnych przez krótki czas). Handlarze najczęściej nie rejestrują ich na siebie m.in. ze względu na wysokie koszty i obowiązek wykupienia OC na każdy pojazd (w dniu rejestracji).

Auta stoją w komisach bez polskich tablic i bez OC, więc jazda próbna takim samochodem wiąże się z wysokim ryzykiem – w razie kolizji za szkody trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni, do tego grozi grzywna za jazdę niezarejestrowanym autem. Osoba zainteresowana zakupem ma dwa wyjścia: albo odbędzie jazdę, łamiąc przepisy (licząc, że nic nie wydarzy się po drodze), albo uwierzy handlarzowi na słowo. I tak źle, i tak niedobrze. Właśnie tę patologię ukrócą zmiany w przepisach drogowych...

Nowe prawo rozszerza możliwość stosowania tzw. profesjonalnej rejestracji przez przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem pojazdami używanymi. Do tej pory z takich tablic mogli korzystać jedynie sprzedawcy fabrycznie nowych aut.

– Branża czekała na to od lat, zwłaszcza od 2019 roku, gdy tablice profesjonalne wprowadzono tylko dla aut nowych, pomijając dominujący rynek wtórny – mówi dziennik.pl Maciej Szymajda z PolskiAutohandel.pl. – Konsekwentnie wskazywaliśmy, że tamto rozwiązanie było nierealne. Nowelizacja wreszcie realizuje nasz postulat – wskazuje.

Jak na zmianie skorzystają kupujący auta np. z komisów? Reforma rozwiązuje przede wszystkim problem braku możliwości legalnego poruszania się po drogach pojazdami używanymi przed ich rejestracją na stałe.

– Klienci zyskają możliwość legalnego sprawdzenia samochodu na drodze publicznej przed zakupem, nawet jeśli pojazd został dopiero sprowadzony do Polski czy nie został jeszcze zarejestrowany na stałe. Oznacza to koniec sytuacji, w których klient musi kupować kota w worku albo uczestniczy w jeździe próbnej na tablicach zagranicznych lub w inny sposób niezgodny z prawem. Z perspektywy konsumenta rynek stanie się bardziej przejrzysty i bezpieczny – podkreśla Szymajda.

Po uzyskaniu decyzji o profesjonalnej rejestracji przedsiębiorca handlujący autami może wnioskować o jeden lub więcej zestawów zielonych numerów rejestracyjnych i otrzymać do 100 profesjonalnych dowodów rejestracyjnych. Każdy profesjonalny dowód rejestracyjny:

jest wystawiany osobno dla konkretnego pojazdu,

jest ważny 30 dni od momentu wystawienia.

Zielone znaki wytłoczone na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej składają się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i numeru, który rozdzielony został literą "P". Ten rodzaj tablic nie jest przypisany do jednego samochodu. Dzięki temu handlarz będzie mógł je przekładać z jednego auta na inne. Następnie po wypisaniu pozwolenia czasowego i wykupieniu krótkoterminowego ubezpieczenia OC (ok. 100 zł), będzie można takim samochodem legalnie wyjechać na drogę i np. wybrać się do mechanika czy stacji kontroli pojazdów, żeby sprawdzić stan techniczny auta.

Krótko mówiąc, zielone tablice profesjonalne uproszczą rejestrację aut sprowadzonych, umożliwią legalne jazdy testowe i zmniejszą presję na ryzykowne obejścia systemu. Z perspektywy kupującego rynek stanie się bardziej przejrzysty i bezpieczny.

Nowelizacja przepisów o profesjonalnych zielonych tablicach rejestracyjnych wejdzie w życie 5 lipca 2026 roku. Od tego dnia jazda próbna z komisu przestanie być dla kierowców powodem do stresu.