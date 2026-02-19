Toyota inwestuje w Wałbrzychu i zbuduje nową fabrykę

Dolny Śląsk staje się sercem motoryzacyjnej rewolucji, która zamiast tylko produkować i sprzedawać, stawia na drugie życie samochodów. Toyota zainwestuje w Wałbrzychu w nową fabrykę zrównoważonego obiegu. Co to oznacza?

Nowy zakład o powierzchni 25 tys. m² powstanie w ramach istniejącej fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP). Nie będą tam jednak powstawać nowe silniki, a przynajmniej nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Każdego roku przez fabrykę przejdzie 20 tysięcy pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zamiast trafiać do zgniatarki, auta zostaną poddane procesowi, który przypomina chirurgiczną operację:

Precyzyjny demontaż: Odzyskiwanie części, które po regeneracji mogą wrócić na rynek.

Odzyskiwanie części, które po regeneracji mogą wrócić na rynek. Drugie życie baterii: Kluczowe komponenty aut hybrydowych zostaną sprawdzone i – jeśli to możliwe – wykorzystane ponownie.

Kluczowe komponenty aut hybrydowych zostaną sprawdzone i – jeśli to możliwe – wykorzystane ponownie. Odzysk surowców premium: Miedź, stal, aluminium i tworzywa sztuczne zostaną przetworzone tak, by mogły stać się elementami fabrycznie nowych Toyot.

Dlaczego Toyota wybrała Polskę?

Wybór Wałbrzycha nie był przypadkowy. Leon van der Merwe, wiceprezes Toyota Motor Europe, podkreśla, że Polska posiada świetnie rozwinięty sektor recyklingu oraz ogromny potencjał rynku pojazdów do demontażu. Dodatkowym atutem jest już istniejąca, silna infrastruktura produkcyjna Toyoty w tym regionie.

Inwestycja opiera się na strategii 3R (Reduce, Reuse, Recycle). To model, w którym odpady niemal nie istnieją, a każdy gram metalu czy plastiku krąży w obiegu zamkniętym. To nie tylko oszczędność surowców, ale też potężny krok w stronę neutralności klimatycznej.

Przełom dla regionu i branży: To największe przedsięwzięcie

– Fabryka Zrównoważonego Obiegu w Wałbrzychu będzie największym tego typu przedsięwzięciem na polskim rynku motoryzacyjnym. Pozwoli ona także na zdywersyfikowanie działalności TMMP oraz bardziej efektywne wykorzystanie naszych zasobów – powiedział Jarosław Fidler, dyrektor Fabryki Zrównoważonego Obiegu w TMMP.

Recykling samochodów i baterii. Toyota robi to w odwrotnej kolejności

Z kolei Gill Pratt, członek zarządu Toyoty ds. badań i naukowiec, który pracował dla Departamentu Obrony USA, wskazuje na recykling baterii jako jeden z dodatkowych sposobów pozyskania litu. Naukowiec przypomina jednocześnie, że japoński koncern zrezygnował z tradycyjnej metody złomowania, która polega na sprasowaniu całego samochodu, rozdrobnieniu go i oddzieleniu od siebie drobinek różnych materiałów. Zamiast tego wprowadziła procedurę demontażu pojazdu w odwrotnej kolejności do jego montażu.

– Takie podejście ma kilka zalet. Po pierwsze, rozebranie auta na części pozwala ponownie wykorzystać jeszcze sprawne komponenty, a w przypadku samochodów elektrycznych wiele elementów ma znacznie większą żywotność niż całe auto. Po drugie, ułatwia sortowanie poszczególnych materiałów i ogranicza zużycie energii w całym procesie – skwitował Gill Pratt.