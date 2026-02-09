Nowa Toyota C-HR+ wjeżdża do Polski. To początek technicznej rewolucji

Toyota dostała turbo przyspieszenia w osiągnięciu neutralności węglowej w Europie do 2040 roku. Nowa generacja samochodów japońskiej marki będzie budowana z wykorzystaniem modułowych platform składających się z trzech głównych części – przedniej, środkowej i tylnej. Umożliwi to technologia gigacastingu, czyli montażu aut z dużych komponentów. Obecnie w elementach konstrukcyjnych przodu i tyłu auta wykorzystywanych jest około 175 podzespołów. Redukcja tej liczby pozwoli skrócić czas produkcji, a także zapewni większą swobodę przy konstruowaniu różnych typów pojazdów. Moduł przedni i tylny powstanie w zaledwie 2 minuty. Dzięki zmniejszeniu rozmiarów podzespołów oraz ograniczeniu masy komponentów układu napędowego auta zyskają zupełnie inny styl oraz proporcje.

Pierwszym owocem technicznej rewolucji jest nowa Toyota C-HR+, która właśnie debiutuje na polskim rynku. Auto można już zamawiać. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda nowa Toyota C-HR plus. Ten SUV różni się od hybrydowego C-HR

Nowa Toyota C-HR+ jako elegancki SUV w stylu coupe z ponad 4,5-metrowym nadwoziem jest o 16 cm dłuższy od klasycznego C-HR i zagra w lidze aut kompaktowych. Jednak solidne 2750 mm rozstawu osi (jak w większej RAV4) oraz płaska podłoga sprawiają, że kabina zaskakuje przestronnością znaną z samochodów klasy wyższej.

Wewnątrz C-HR+ imponuje wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych fakturą przypominają szlachetną alkantarę. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami jest świetny. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż.

Wnętrze zaprojektowane z polotem

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 14-calowym ekranem centralnym, dwoma pokrętłami regulacji temperatury i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Mniejszy 7-calowy wyświetlacz przed kierowcą prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub na podstawie danych z nawigacji).

W konsoli środkowej przewidziano dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów, a z tyłu porty USB. Pasażerowie tylnych siedzeń mają też osobny panel klimatyzacji. Samochód w każdej wersji jest wyposażony w system monitorujący martwe pole w lusterkach, adaptacyjne światła drogowe oraz układ detekcji przeszkód. Topowa odmiana Executive dodaje system wspomagający parkowanie Park Assist oraz systemem kamer 360 stopni. Aplikacja MyToyota pozwoli monitorować i zarządzać funkcjami auta jak m.in. status i czas ładowania czy zasięg.

Nowa Toyota C-HR+ przestronna jak RAV4. Jaka pojemności bagażnika?

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Pierwszy i drugi rząd siedzeń dzieli 900 mm, dlatego podróżowanie zapowiada się wygodnie. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie.

W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie jeden z największych w tej klasie aut bagażnik o pojemności od 416 litrów (dla porównania VW Golf - 380/1237 l; klasyczny C-HR to 388 l). Pomysłowości japońskiej marki dopełnią haczyki na torby czy podwójna podłoga.

Toyota C-HR+, czyli jaki silnik wybrać? Trzy warianty mocy

Toyota C-HR+ oferuje dwie pojemności baterii. W ten sposób japońska marka daje demokratyczny wybór i dowodzi, że jeden samochód może być równie skuteczny w mieście, jak i na autostradzie. Podstawowy wariant wyposażono w akumulator o pojemności 57,7 kWh oraz silnik generujący 167 KM, co pozwala na pokonanie 484 km na jednym ładowaniu. Z kolei większa bateria 77 kWh, połączona z jednostką o mocy 224 KM i napędem na przód, zapewnia imponujący zasięg aż 635 km. Na tym jednak nie koniec...

Toyota C-HR+ to aż 343 KM mocy. To japońska rakieta z napędem 4x4

Prawdziwą bombą jest najmocniejsza Toyota C-HR+ z dodatkowym silnikiem na tylnej osi. W tej konfiguracji zapewnia napęd 4x4 i aż 343 KM mocy systemowej. Stąd japoński SUV od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,2 s! Nie licząc aut sportowych z linii GR, Toyota C-HR+ jest najmocniejszym modelem w europejskiej gamie japońskiej marki. Do tego wysoka sztywność nadwozia (współczynnik 2,3) zapewni większą frajdę z jazdy niż w przypadku hybrydowego C-HR, który może pochwalić się wartością 1,7 KT. Do tego środek ciężkości jest położony niżej niż w bZ4X, a moment bezwładności wpływający na prowadzenie jest dużo lepszy niż w zwykłym wcieleniu C-HR.

Wysoka moc ładowania i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowej Toyoty. Standardem jest ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, a w wersji Executive auto ma ładowarkę 22 kW. Na stacji DC obsłuży uzupełnienie energii prądem stałym z maksymalną mocą do 150 kW. Dzięki pompie ciepła połączonej z układem klimatyzacji, podgrzewanym fotelom, kierownicy i przedniej szybie auto zużywa mniej energii.

Nowa Toyota C-HR+ tańsza niż hybryda 1.8

Najtańsza Toyota C-HR+ w wersji Style kosztuje od 155 900 zł - to model z baterią o pojemności 57,7 kWh i silnikiem 167 KM. W ten sposób można mieć nowoczesne auto elektryczne taniej od spalinowego – klasyczny C-HR 1.8 Hybrid/140 KM w wersji Executive to wydatek od 157 400 zł (Style – 143 600 zł).

Toyota C-HR+ z większym akumulatorem 77 kWh i silnikiem 224 KM wymaga przynajmniej 174 900 zł. Wyposażenia odmiany Style to:

18-calowe felgi aluminiowe z aerodynamicznymi kołpakami,

światła główne w technologii Matrix LED,

pompa ciepła,

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z technologią nawilżania i oczyszczania powietrza Nanoe-X

systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE,

ładowarka pokładowa o mocy 11 kW,

przednie fotele podgrzewane,

system multimedialny Toyota Smart Connect z 14-calowym ekranem dotykowym ma wbudowaną nawigację Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisję danych.

Model z mocniejszym napędem można zamówić z dodatkowym pakietem Dynamic (3000 zł), który obejmuje 20-calowe felgi z kołpakami aerodynamicznymi, nakładki progowe, a także ozdobne listwy boczne i listwę na klapie bagażnika.

Ile kosztuje Toyota C-HR+ w wersji Executive 343 KM?

Najlepiej wyposażona Toyota C-HR+ w wersji Executive (343 KM i bateria 77 kWh) kosztuje od 202 900 zł. Ten samochód można mieć w jednej czterech kombinacji dwukolorowego nadwozia z lakierami Manhattan Grey, Platinum White Pearl, Mineral Mist oraz Volcano Orange z czarnym dachem. Wyposażenie to 20-calowe felgi aluminiowe, skórzano-zamszowa tapicerka, wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień kierowcy i podgrzewana przednia szyba, a także cyfrowe lusterko wsteczne. Pakiet Toyota T-MATE jest rozszerzony o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu i asystenta zmiany pasa ruchu, a parkowanie ułatwia Toyota Teammate Advanced Park. Samochód ma też ładowarkę pokładową AC o mocy 22 kW. C-HR+ Executive można doposażyć w pakiet VIP (6000 zł), który obejmuje 9-głośnikowy system Premium Audio JBL oraz dach panoramiczny.

Każda Toyota C-HR+ wyposażona jest bezpłatnie w trójfazowy kabel do ładowania (Typ2) z pokrowcem, nakrętki zabezpieczające do kół, dywaniki welurowe i wykładzinę bagażnika w wersji Executive.

Gwarancja na 1 mln km - takich warunków nie daje nikt

Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii, że zaoferuje gwarancję na akumulator trakcyjny do 10 lat lub do 1 mln kilometrów (warunkiem jest wykonanie corocznej kontroli stanu baterii). Japończycy zapewniają, że bateria zachowa co najmniej 70 proc. swojej pojemności do 10 lat użytkowania.

