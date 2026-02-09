- Nowa Toyota C-HR+ wjeżdża do Polski. To początek technicznej rewolucji
Nowa Toyota C-HR+ wjeżdża do Polski. To początek technicznej rewolucji
Toyota dostała turbo przyspieszenia w osiągnięciu neutralności węglowej w Europie do 2040 roku. Nowa generacja samochodów japońskiej marki będzie budowana z wykorzystaniem modułowych platform składających się z trzech głównych części – przedniej, środkowej i tylnej. Umożliwi to technologia gigacastingu, czyli montażu aut z dużych komponentów. Obecnie w elementach konstrukcyjnych przodu i tyłu auta wykorzystywanych jest około 175 podzespołów. Redukcja tej liczby pozwoli skrócić czas produkcji, a także zapewni większą swobodę przy konstruowaniu różnych typów pojazdów. Moduł przedni i tylny powstanie w zaledwie 2 minuty. Dzięki zmniejszeniu rozmiarów podzespołów oraz ograniczeniu masy komponentów układu napędowego auta zyskają zupełnie inny styl oraz proporcje.
Pierwszym owocem technicznej rewolucji jest nowa Toyota C-HR+, która właśnie debiutuje na polskim rynku. Auto można już zamawiać. Czego mogą spodziewać się kierowcy?
Tak wygląda nowa Toyota C-HR plus. Ten SUV różni się od hybrydowego C-HR
Nowa Toyota C-HR+ jako elegancki SUV w stylu coupe z ponad 4,5-metrowym nadwoziem jest o 16 cm dłuższy od klasycznego C-HR i zagra w lidze aut kompaktowych. Jednak solidne 2750 mm rozstawu osi (jak w większej RAV4) oraz płaska podłoga sprawiają, że kabina zaskakuje przestronnością znaną z samochodów klasy wyższej.
Wewnątrz C-HR+ imponuje wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych fakturą przypominają szlachetną alkantarę. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami jest świetny. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż.
Wnętrze zaprojektowane z polotem
Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 14-calowym ekranem centralnym, dwoma pokrętłami regulacji temperatury i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Mniejszy 7-calowy wyświetlacz przed kierowcą prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub na podstawie danych z nawigacji).
W konsoli środkowej przewidziano dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów, a z tyłu porty USB. Pasażerowie tylnych siedzeń mają też osobny panel klimatyzacji. Samochód w każdej wersji jest wyposażony w system monitorujący martwe pole w lusterkach, adaptacyjne światła drogowe oraz układ detekcji przeszkód. Topowa odmiana Executive dodaje system wspomagający parkowanie Park Assist oraz systemem kamer 360 stopni. Aplikacja MyToyota pozwoli monitorować i zarządzać funkcjami auta jak m.in. status i czas ładowania czy zasięg.
Nowa Toyota C-HR+ przestronna jak RAV4. Jaka pojemności bagażnika?
Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Pierwszy i drugi rząd siedzeń dzieli 900 mm, dlatego podróżowanie zapowiada się wygodnie. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie.
W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie jeden z największych w tej klasie aut bagażnik o pojemności od 416 litrów (dla porównania VW Golf - 380/1237 l; klasyczny C-HR to 388 l). Pomysłowości japońskiej marki dopełnią haczyki na torby czy podwójna podłoga.
Toyota C-HR+, czyli jaki silnik wybrać? Trzy warianty mocy
Toyota C-HR+ oferuje dwie pojemności baterii. W ten sposób japońska marka daje demokratyczny wybór i dowodzi, że jeden samochód może być równie skuteczny w mieście, jak i na autostradzie. Podstawowy wariant wyposażono w akumulator o pojemności 57,7 kWh oraz silnik generujący 167 KM, co pozwala na pokonanie 484 km na jednym ładowaniu. Z kolei większa bateria 77 kWh, połączona z jednostką o mocy 224 KM i napędem na przód, zapewnia imponujący zasięg aż 635 km. Na tym jednak nie koniec...
Toyota C-HR+ to aż 343 KM mocy. To japońska rakieta z napędem 4x4
Prawdziwą bombą jest najmocniejsza Toyota C-HR+ z dodatkowym silnikiem na tylnej osi. W tej konfiguracji zapewnia napęd 4x4 i aż 343 KM mocy systemowej. Stąd japoński SUV od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,2 s! Nie licząc aut sportowych z linii GR, Toyota C-HR+ jest najmocniejszym modelem w europejskiej gamie japońskiej marki. Do tego wysoka sztywność nadwozia (współczynnik 2,3) zapewni większą frajdę z jazdy niż w przypadku hybrydowego C-HR, który może pochwalić się wartością 1,7 KT. Do tego środek ciężkości jest położony niżej niż w bZ4X, a moment bezwładności wpływający na prowadzenie jest dużo lepszy niż w zwykłym wcieleniu C-HR.
Wysoka moc ładowania i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowej Toyoty. Standardem jest ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, a w wersji Executive auto ma ładowarkę 22 kW. Na stacji DC obsłuży uzupełnienie energii prądem stałym z maksymalną mocą do 150 kW. Dzięki pompie ciepła połączonej z układem klimatyzacji, podgrzewanym fotelom, kierownicy i przedniej szybie auto zużywa mniej energii.
Nowa Toyota C-HR+ tańsza niż hybryda 1.8
Najtańsza Toyota C-HR+ w wersji Style kosztuje od 155 900 zł - to model z baterią o pojemności 57,7 kWh i silnikiem 167 KM. W ten sposób można mieć nowoczesne auto elektryczne taniej od spalinowego – klasyczny C-HR 1.8 Hybrid/140 KM w wersji Executive to wydatek od 157 400 zł (Style – 143 600 zł).
Toyota C-HR+ z większym akumulatorem 77 kWh i silnikiem 224 KM wymaga przynajmniej 174 900 zł. Wyposażenia odmiany Style to:
- 18-calowe felgi aluminiowe z aerodynamicznymi kołpakami,
- światła główne w technologii Matrix LED,
- pompa ciepła,
- dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z technologią nawilżania i oczyszczania powietrza Nanoe-X
- systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE,
- ładowarka pokładowa o mocy 11 kW,
- przednie fotele podgrzewane,
- system multimedialny Toyota Smart Connect z 14-calowym ekranem dotykowym ma wbudowaną nawigację Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisję danych.
Model z mocniejszym napędem można zamówić z dodatkowym pakietem Dynamic (3000 zł), który obejmuje 20-calowe felgi z kołpakami aerodynamicznymi, nakładki progowe, a także ozdobne listwy boczne i listwę na klapie bagażnika.
Ile kosztuje Toyota C-HR+ w wersji Executive 343 KM?
Najlepiej wyposażona Toyota C-HR+ w wersji Executive (343 KM i bateria 77 kWh) kosztuje od 202 900 zł. Ten samochód można mieć w jednej czterech kombinacji dwukolorowego nadwozia z lakierami Manhattan Grey, Platinum White Pearl, Mineral Mist oraz Volcano Orange z czarnym dachem. Wyposażenie to 20-calowe felgi aluminiowe, skórzano-zamszowa tapicerka, wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień kierowcy i podgrzewana przednia szyba, a także cyfrowe lusterko wsteczne. Pakiet Toyota T-MATE jest rozszerzony o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu i asystenta zmiany pasa ruchu, a parkowanie ułatwia Toyota Teammate Advanced Park. Samochód ma też ładowarkę pokładową AC o mocy 22 kW. C-HR+ Executive można doposażyć w pakiet VIP (6000 zł), który obejmuje 9-głośnikowy system Premium Audio JBL oraz dach panoramiczny.
Każda Toyota C-HR+ wyposażona jest bezpłatnie w trójfazowy kabel do ładowania (Typ2) z pokrowcem, nakrętki zabezpieczające do kół, dywaniki welurowe i wykładzinę bagażnika w wersji Executive.
Gwarancja na 1 mln km - takich warunków nie daje nikt
Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii, że zaoferuje gwarancję na akumulator trakcyjny do 10 lat lub do 1 mln kilometrów (warunkiem jest wykonanie corocznej kontroli stanu baterii). Japończycy zapewniają, że bateria zachowa co najmniej 70 proc. swojej pojemności do 10 lat użytkowania.
Nowa Toyota C-HR+ - dane techniczne, wymiary, osiągi, silnik, przyspieszenie
|NAPĘD
|FWD
|FWD
|AWD
|Typ
|Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
|Łączna moc (KM / kW)
|167 / 123
|224 / 165
|343 / 252
|Moment obrotowy przedniej osi (Nm)
|268,6
|268,6
|268,6
|Moment obrotowy tylnej osi (Nm)
|-
|-
|170
|BATERIA
|FWD
|FWD
|AWD
|Rodzaj
|Litowo-jonowa
|Liczba ogniw
|78
|104
|104
|Napięcie znamionowe (V)
|288,6
|384,8
|384,8
|Pojemność brutto (kWh)
|57,7
|77
|77
|OSIĄGI
|FWD
|FWD
|AWD
|Maksymalna prędkość (km/h)
|140
|160
|180
|Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
|8,4
|7,3
|5,2
|Typ hamulców (przód i tył)
|Wentylowane tarcze
|WYMIARY NADWOZIA
|Długość (mm)
|4520
|Szerokość (mm)
|1870
|Wysokość (mm)
|1595
|Rozstaw osi (mm)
|2750
|Rozstaw kół – przód / tył (mm)
|1605 / 1620
|Minimalny prześwit (mm)
|185
|Promień skrętu kół / nadwozia (mm)
|5,5 / 5,9
|Rozmiar opon (18” / 20”)
|235/60R18 / 235/50R20
|Wielkość kół (18” / 20”)
|18x7,5 / 20x7,5
|WYMIARY WNĘTRZA
|Długość (mm)
|1835
|Szerokość (mm)
|1502
|Wysokość (mm)
|1174 (1153 z dachem panoramicznym)
|BAGAŻNIK (VDA) (cm3)
|Pojemność (do rolety)
|416 l
|MASA (kg)
|FWD
|FWD
|AWD
|Masa przyczepy
|-
|750
|1500
|Masa własna pojazdu
|1810-1845
|1885–1940 / 1910-1985 (Executive)
|2010-2080
|Całkowita masa pojazdu
|2465
|2520
|2560
