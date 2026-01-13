Ford E-Tourneo Custom - test

Nawet 9 miejsc na pokładzie i 5,45 m długości. Ford E-Tourneo Custom to elektryczny van o przepastnym wnętrzu, który konkuruje m.in. z Toyotą Proace Verso Electric. Segment osobowych busów na prąd to rynkowa nisza - w jakiego klienta celuje Ford?

Testowana konfiguracja bez wątpienia ma trafiać do klientów biznesowych. Czarne nadwozie prezentuje się elegancko, a 19-calowe felgi sprawiają, że van ma znakomite proporcje. Styliści dali tu prawdziwy popis - samochód ma wymiary podobne do tych m.in. z Proace, ale wydaje się niższy, szerszy i bardziej masywny. Długość testowanej odmiany L2 to 5450 mm. Wysokość poniżej dwóch metrów sprawia (w zależności od wersji jest to 1963-2031 mm), że z wjazdem na większość parkingów podziemnych nie będzie kłopotu. Szerokość bez lusterek to z kolei 1999 mm - wystarczająco, by pomieścić na szerokość 3 osobne fotele, a także mechanizm drzwi przesuwnych z obu stron nadwozia.

Ford E-Tourneo Custom - wnętrze

Wnętrze vana jest praktyczne również jeśli chodzi o schowki i półki. W desce rozdzielczej znalazło się wiele skrytek, które pomagają zapanować nad bałaganem. Praktyczne są też boczki drzwi - z przodu i z tyłu. Przeniesienie selektora skrzyni biegów na kolumnę kierowniczą pozwoliło wygospodarować nieco więcej przestrzeni również na konsoli środkowej. Projektanci nie wykorzystali tylko potencjału niezależnych, przesuwnych foteli, w których nie ma wysuwanych szuflad - rozwiązania, po które inni producenci często sięgają w tej klasie. Pochwała należy się jednak za 6 mocowań isofix na pokładzie.

Deska rozdzielcza jest prosta, solidnie zmontowana, a materiały wykończeniowe, choć twarde, są miłe dla oka. Duży, dotykowy ekran z dość wolno działającym interfejsem odpowiada za obsługę systemu multimedialnego i wielu funkcji samochodu. Pod nim znalazł się szeroki panel z fizycznymi guzikami - przydatne, choć np. obsługa klimatyzacji odbywa się wyłącznie z poziomu wyświetlacza. Duży plus za fotele kierowcy i pasażera - elektryczna regulacja i wysuwane podparcie pod uda umilają dalekie podróże. Do przedziału pasażerskiego, w testowanej wersji dostajemy się po otwarciu elektrycznie sterowanych drzwi, a podróżujący w drugim i trzecim rzędzie mogą ustawiać temperaturę i siłę nawiewu niezależnie od tego, co życzy sobie kierowca.

Tak jeździ E-Tourneo Custom

Bagażnik jest ogromny nawet wtedy, gdy przesuniemy fotele trzeciego rzędu do tyłu. 8 kabinówek to żaden problem, a w nieco ciaśniejszym dla pasażerów ustawieniu siedzeń mamy do dyspozycji ponad 1000 l. Maksymalna przestrzeń po wyjęciu foteli przekracza 5000 litrów.

Elektryczny van Forda punktuje również podczas jazdy - prowadzi się lekko, jest zwrotny i nie czuć po nim wysokiej masy. Kabina jest starannie wyciszona, a nagłośnienie B&O w testowanej wersji gra przyzwoicie, zwłaszcza jak na samochód tego segmentu. Elektryk oferuje też możliwość podgrzania kabiny przed jazdą - pożądaną temperaturę można ustawić w komputerze pokładowym lub z poziomu aplikacji mobilnej.

Ford E-Tourneo Custom - zasięg, dane techniczne

Van Forda ma więc prawie wszystko, by przyjemnie pokonywać długie trasy. Prawie, bo zasięg w cyklu mieszanym wg WLTP wynosi 325 km. To wartość, która zakłada optymalne warunki do podróżowania - w praktyce, przejechanie 300 km to już sukces, a szybko rosnące w trasie zużycie energii dowodzi, że E-Tourneo Custom najlepiej będzie czuł się w miejskich warunkach. Bateria ma pojemność użyteczną 64 kWh. W czasie testu, najniższe zużycie przy bardzo spokojnej jeździe w mieście wyniosło 15 kWh/100 km, co daje teoretyczną możliwość pokonania ponad 400 km na jednym ładowaniu.

Za napędzanie vana odpowiada 218-konny silnik umieszczony na tylnej osi. E-Tourneo to bez wątpienia najbardziej dynamiczna wersja w gamie - przyspieszenie do setki zajmuje mu jedynie 8,6 s. Prędkość maksymalna została jednak ograniczona do 130 km/h po to, by oszczędzać baterię. W miejskich warunkach 415 Nm robi jednak swoje - elektryk zostawia w tyle niejedno mniejsze auto osobowe, a uciąg 2300 kg pozwala swobodnie holować przyczepy.

Ford E-Tourneo Custom - cena i wyposażenie

Elektryk Forda gra w niszowym segmencie, a z uwagi na rodzaj napędu raczej nie jest skazany na spektakularny rynkowy sukces. Jest to jednak zaleta dla tych, którzy świadomie planują przesiadkę do vana na prąd, bo E-Tourneo Custom jest teraz przecenione aż o 89 tys. złotych. Solidna obniżka dotyczy wyprzedażowej oferty i rocznika 2025. Ile kosztuje ten samochód i jakie ma wyposażenie?

Najtańszy E-Tourneo Custom to obecnie wydatek 197 310 zł. Tyle trzeba zapłacić za wariant L1, a więc nieco krótszą, bo około 5-metrową wersję. Testowany E-Tourneo Custom L2 to minimum 199 570 zł, a auto ze zdjęć w dobrze wyposażonej wersji Titanium X to minimum 240 tys. złotych. Znalazły się tu bowiem pakiety Driver Assistance 5 i Pakiet Premium. Możliwości konfiguracji są tu całkiem pokaźne.

Podstawowa wersja wyposażenia oferuje m.in. drzwi przesuwne po lewej stronie, LED-owe reflektory, 17-calowe felgi ze stopów lekkich, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania, system bezkluczykowy i podgrzewaną szybę przednią. Udogodnień dostępnych bez jakiejkolwiek dopłaty jest całkiem sporo.