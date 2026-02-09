Skoda Fabia 130 Sport - test

Skoda notuje rewelacyjne, najlepsze od 6 lat wyniki, a 130-lecie firmy obchodzi hucznie - całą gamą jubileuszowych wersji. Jedną z najciekawszych jest Fabia 130 Sport. To odmiana, która nie zasłużyła wprawdzie na emblemat RS, ale wprowadza solidną dawkę sportowego klimatu do najmniejszego modelu w obecnej gamie. Nie chodzi jednak tylko rasowe dodatki wizualne - Fabia w nowej odsłonie jest też mocniejsza od dostępnych do tej pory wariantów.

Specjalnie na potrzeby małej Fabii czterocylindrowy silnik 1.5 TSI poddano drobnym modyfikacjom. Doskonale znana jednostka zyskała pokaźny zastrzyk mocy - zamiast 150 KM teraz ma 177 KM. Taki "prezent" od koncernu Volkswagena sprawia, że miejska Skoda stała się łakomym kąskiem dla tych, którzy zatęsknili za bardziej rasowymi Fabiami z dawnych lat. Jak jeździ i ile kosztuje nowa Fabia 130 Sport?

Oto sportowa Skoda Fabia. To jubileuszowa edycja

Nowa Skoda Fabia 130 już na pierwszy rzut oka wyróżnia się na tle pozostałych odmian. Jest bardziej rasowa niż występujące wcześniej topowe warianty Monte Carlo - zyskała czarne akcenty - przednią dokładkę zderzaka, tylny spojler dachowy oraz dyfuzor. Zza czarnych felg aluminiowych (mają one 18 cali) wyglądają czerwone zaciski układu hamulcowego. Fabia w takim sportowym stroju prezentuje się świetnie.

W standardzie auto otrzymało też reflektory Top Bi-LED z przyciemnionymi kloszami i światła przednie z funkcją Corner doświetlającą zakręty. Tylną część nadwozia wyróżnia czarny pas na klapie bagażnika, a spod dyfuzora wystaje podwójna końcówka układu wydechowego. Na błotnikach przednich i z tyłu umieszczone zostały też oznaczenia "130". Fabia 130 dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czerwonej, niebieskiej oraz czarnej.

Skoda Fabia 130 Sport - wnętrze

We wnętrzu na próżno szukać szarych plastików rodem z najtańszej wersji. Choć tworzywa są w większości twarde, ich dobór zdradza, że projektanci mieli tu ostatnie słowo. Materiały imitujące karbon, obszyta perforowaną skórą kierownica, kontrastujące przeszycia, a wszystko to zmontowane tak solidnie, że nawet na chropowatym asfalcie i nierównościach nie słyszymy żadnego skrzypienia.

Przednie sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, wyraźnym trzymaniem bocznym oferują przyzwoity komfort oraz stabilne podparcie. Za trójramienną kierownicą znalazł się 10-calowy wirtualny kokpit, a na środku deski rozdzielczej króluje 8-calowy ekran systemu multimedialnego - jeszcze tego starej generacji. Choć nie oferuje on tylu opcji, co nowoczesne multimedia Skody, działa stabilnie i bardzo szybko. Klimatyzacją steruje się nie dotykowo, a za pomocą osobnego panelu, czyli również w starym, dobrym stylu. Ergonomia na piątkę, choć menu cyfrowych zegarów jest nieco skomplikowane. System ISA wyłącza się kombinacją przycisków na kierownicy. Sportowego klimatu dodają stalowe nakładki na pedały, czarne aluminiowe listwy progowe oraz srebrne wstawki dekoracyjne na desce rozdzielczej i klamkach.

Fabia 130 Sport nadal praktyczna

W tej klasie na próżno szukać bardziej praktycznego auta. Mierząca 4108 mm na długość i szeroka na 1780 mm Fabia ma rozstaw osi 2564 mm - większy niż Octavia pierwszej generacji. Dzięki temu na tylnej kanapie jest tu nadal wystarczająco miejsca dla dorosłych pasażerów. Kokpit jest oczywiście dość wąski, ale jak na segment B - całkiem przestronny. Nawet w najmniejszej Fabii możemy zamówić parasolkę w drzwiach kierowcy.

Dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń przewidziano nawet nawiewy. Bagażnik ma z kolei aż 380 l pojemności i 1190 l po złożeniu oparć kanapy. To znakomite wartości - jedynym minusem pozostaje niewygodny wiszący pasek służący za uchwyt do zamykania klapy.

Tak jeździ nowa Fabia 130 Sport - silnik, osiągi

Skoda Fabia 130 Sport różni się stylem, mocą i zawieszeniem. Niższe o 15 mm podwozie jest nieco sztywniejsze niż w innych wersjach auta. Dodatkowe konie mechaniczne wzmocnionego silnika 1.5 TSI pozwalają z kolei osiągnąć rekordową dla tego modelu prędkość maksymalną 228 km/h. Jeśli chodzi o przyspieszenie do setki, trwa ono 7,4 s czyli o 0,1 s wolniej niż w Fabii RS drugiej generacji, ale o 0,4 s szybciej niż "zwykła", 150-konna Fabia z obecnej gamy. W praktyce, mała Skoda wydaje się szybsza niż jest. 177 KM dostępne w zakresie 5750 – 6000 obr./min i moment obrotowy 250 Nm już od 1500 obr./min to parametry, które w tak niewielkim aucie zapewniają świetne osiągi, również na autostradzie. Skrzynia biegów DSG jest jedynym wyborem w przypadku tego motoru - sprawdza się bardzo dobrze, choć nie ma sportowego zestrojenia znanego m.in. z modeli RS. Podobnie z brzmieniem silnika, bo choć pod zderzakiem widnieje podwójna końcówka wydechu, Fabia 130 Sport brzmi dokładnie tak, jak pozostałe wersje z jednostką 1.5 TSI pod maską - czyli po prostu nudno.

Na tle swojego segmentu, usportowiona Fabia prowadzi się wzorowo. Neutralnie traktuje zakręty, z kierowcą obchodzi się łagodnie. Jak na mały samochód z prostą belką skrętną na tylnej osi przystało, Skoda lubi zarzucić tyłem na szybkich łukach, ale ESP szybko koryguje nadsterowność. Fabia mimo niskoprofilowych opon imponuje też skutecznym tłumieniem niedoskonałości asfaltu, a wnętrze jest całkiem dobrze wyciszone.

Ile kosztuje Skoda Fabia 130 Sport? Tyle trzeba zapłacić za najszybszą wersję

Debiutująca w salonach Skoda Fabia 130 Sport to wydatek od 128 300 zł. Testowany egzemplarz ze zdjęć to konfiguracja posiadająca niemal każdą możliwą do zamówienia opcję, co sprawia, że cena takiego auta to... 153 100 zł. Na szczęście tańsza specyfikacja również ma bogate wyposażenie. Mocne argumenty? Przede wszystkim dopracowana konstrukcja, praktyczne wnętrze i osiągi, które do tej pory zarezerwowane dla większych modeli. Nie jest to jednak Fabia dla poszukiwaczy naprawdę sportowych emocji. To szybki samochód segmentu B, który pod wieloma względami jeździ jak dojrzały kompakt.

Wyposażenie standardowe wersji 130 Sport to:

Reflektory przednie TOP Bi LED z czarnymi kloszami z funkcją Corner

CLIMATRONIC - dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

Tryb ASR Sport + ESC Sport

Skórzana 3-ramienna sportowa kierownica wielofunkcyjna

Sportowe zawieszenie

Czarny podwójny wydech

Dyfuzor na tylnym zderzaku, czarny dla Fabia 130 Sport

18-calowe alufelgi LIBRA,

Wnętrze Sport ze sportowymi fotelami z przodu.

Tak prezentuje się pełny cennik Skody Fabii: