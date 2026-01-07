Obowiązkowe wyposażenie samochodu

Każdy poruszający się po drogach publicznych samochód musi spełniać określone wymagania. Kierowca ma dopilnować, by stan techniczny nie budził zastrzeżeń - zadbać o odpowiednie opony, kontrolować ewentualne wycieki, pilnować kondycji zawieszenia czy kompletnego oświetlenia. O tym, że samochód jest w świetle przepisów sprawny i może zostać dopuszczony do ruchu, stanowią też dwa elementy obowiązkowego wyposażenia. Ich brak, choć często bagatelizowany, w trakcie kontroli drogowej może skończyć się mandatem.

Wiedza na temat obowiązkowego wyposażenia auta wciąż bywa mizerna, a wielu kierowców jest przekonanych, że lista wymaganych elementów jest dłuższa, niż faktycznie wynika to z przepisów. Właśnie tu pojawia się popularny mit, który, choć niegroźny, wciąż krąży wśród zmotoryzowanych.

Mandat za brak obowiązkowego wyposażenia

Wszystko opisuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. To właśnie ten akt prawny jednoznacznie wskazuje, co musi znaleźć się na pokładzie samochodu osobowego.

Zgodnie z przepisami, auto nie przejdzie badania technicznego, jeśli nie ma:

trójkąta ostrzegawczego,

gaśnicy.

Brak któregokolwiek z tych elementów może również mandatem podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusz policji (lub GITD) ma prawo sprawdzić ich obecność. Problem w tym, że wielu kierowców nie potrafi powiedzieć, czy ich samochód faktycznie jest w nie wyposażony. Niektórzy nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że wożą gaśnicę, bo ta jest skutecznie ukryta np. pod podłogą bagażnika.

To błąd, bo odpowiedzialność za przygotowanie samochodu do jazdy zawsze ponosi kierowca. Nie ma znaczenia, czy auto jest prywatne, pożyczone od znajomego, pochodzi z wypożyczalni czy carsharingu. Jeśli w trakcie kontroli zabraknie trójkąta lub gaśnicy, mandat trafia do osoby siedzącej za kierownicą.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Tego musi dopilnować każdy kierowca

Dlaczego trójkąt ostrzegawczy jest obowiązkowy? Jego rola jest kluczowa w przypadku awarii lub kolizji - pozwala bezpiecznie oznaczyć miejsce postoju pojazdu i ostrzec innych uczestników ruchu. Sposób jego użycia reguluje art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy dokładnie wskazują, gdzie należy ustawić trójkąt:

w obszarze zabudowanym – bezpośrednio za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m,

poza obszarem zabudowanym – w odległości 30–50 m za pojazdem,

na autostradzie – aż 100 m za pojazdem.

W każdej z tych sytuacji kierowca ma również obowiązek włączyć światła awaryjne. Choć w niektórych krajach zamiast trójkąta można też stosować specjalną lampę V16 (a w Hiszpanii od 1 stycznia jest ona obowiązkowa), na razie w większości krajów, w tym w Polsce, to odblaskowy trójkąt musi znaleźć się w każdym samochodzie.

Gaśnica to z kolei element, który bywa traktowany po macoszemu. Pożary samochodów oczywiście zdarzają się rzadko, ale gdy już do nich dochodzi, możliwość szybkiej reakcji może uratować auto przed całkowitym zniszczeniem. Warto wspomnieć, że gaśnica im większa, tym lepsza. Typowa, 1-kilogramowa nie wystarczy, by ugasić prawdziwy pożar. Za jej pomocą można co najwyżej zdusić ogień w zarodku. Przepisy nie określają terminu legalizacji gaśnicy ani jej pojemności. ale zawierają jeden zapis, który potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców.

Gaśnica w aucie albo mandat. Oto przepisy

Kluczowy jest § 11 rozporządzenia, który mówi wprost: gaśnica musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. I właśnie tu pojawia się problem - jeśli gaśnica leży pod podłogą bagażnika, a ten jest wypełniony walizkami, torbami czy zakupami, funkcjonariusz może uznać, że nie spełnia ona przepisowego wymogu. Efekt? Mandat, mimo że gaśnica fizycznie znajduje się w samochodzie.

Właśnie dlatego producenci coraz częściej przewidują specjalnie zaprojektowane miejsca z uchwytem na gaśnicę:

pod fotelem pasażera,

na bocznej ścianie bagażnika,

na nadkolu, w specjalnym uchwycie.

Jaki mandat za brak gaśnicy i trójkąta?

Kara za brak obowiązkowego wyposażenia wynosi od 20 do 500 zł. W praktyce najczęściej kończy się na mandacie w wysokości 100 zł, choć ostatecznie decyzja zależy od podejścia kontrolującego funkcjonariusza.

Za to wykroczenie nie są naliczane punkty karne, ale brak trójkąta lub gaśnicy może mieć inne konsekwencje. Na stacji kontroli pojazdów diagnosta ma obowiązek sprawdzić obecność obu elementów - ich brak oznacza negatywny wynik badania technicznego, brak pieczątki w dowodzie rejestracyjnym i stosowny wpis w CEPIK-u.

Czy w aucie trzeba wozić apteczkę?

To właśnie tutaj pojawia się wspomniany na początku mit. Wbrew obiegowej opinii, apteczka nie jest w Polsce obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu osobowego. Skąd więc tak powszechne przekonanie?

Najczęściej wynika ono z błędnej interpretacji art. 162 Kodeksu karnego, który nakłada na każdego obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Przepis ten nie oznacza jednak konieczności posiadania bandaży czy opatrunków w aucie. Pierwsza pomoc to również:

wezwanie służb ratunkowych,

zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

zapobieganie dalszym obrażeniom poszkodowanego.

Mimo to mit o apteczce bywa jednak po prostu pożyteczny. Dobrze wyposażona apteczka może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie. Warto jednak skompletować ją samodzielnie - tanie, gotowe zestawy często okazują się niewystarczające. W praktycznej apteczce powinny znaleźć się m.in. bandaże, plastry, kompresy jałowe, rękawiczki jednorazowe, koc termiczny czy chusta trójkątna.