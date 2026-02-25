- Toyota Yaris Cross sprzedaje się w ciemno: 52 sztuki dziennie
Toyota Yaris Cross sprzedaje się w ciemno: 52 sztuki dziennie
Nie ma bardziej popularnego miejskiego SUV-a w Polsce. Toyota Yaris Cross właśnie przebiła barierę 50 tys. egzemplarzy sprzedanych nad Wisłą (licząc od debiutu w 2021 roku). To już piąty model hybrydowy japońskiej marki z takim wynikiem.
Rekord padł w 2025 roku: na polskie drogi wyjechało ponad 13,4 tys. sztuk Yarisa Cross, co daje średnio 52 auta na każdy dzień pracy salonów. To także jeden z trzech kluczowych modeli, które pozwalają producentowi utrzymać dominującą pozycję na rynku. Skąd to wzięcie?
Tani SUV wyciszony jak auta luksusowe. Jak to zrobili?
Toyota Yaris Cross w nowej odsłonie zyskała znacznie lepsze wyciszenie. Szyba czołowa oraz przednie boczne są teraz grubsze, zupełnie jak w autach luksusowych. Do lewego mocowania silnika dodano amortyzator dynamiczny, zamontowano też rezonator na dolocie. Przedział silnika jest lepiej izolowany od kabiny – w desce rozdzielczej pojawiło się trzykrotnie grubsze wygłuszenie zamiast pojedynczej warstwy, a dodatkową porcję filcu dodano w jej górnej części.
Efekt? To zupełnie nowy komfort akustyczny. Nawet przy prędkościach autostradowych w kabinie jest znacznie ciszej. Pod względem stylistycznym w tym sezonie najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii: metalizowany Forest Green (dostępny z czarnym dachem) oraz lakier Storm Grey, zarezerwowany dla wersji GR Sport.
Zmiany w kabinie - nowe multimedia i łatwiejsza obsługa
Wewnątrz pakiet świeżych technologii widać na pierwszy rzut oka. Yaris Cross w wersjach Active, Comfort i Style zyskał 7-calowy, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników. Bogatsze odmiany – Executive, GR Sport oraz Premiere Edition – mają już w standardzie 12,3-calowy wirtualny kokpit.
Ekran stacji multimedialnej ma przekątną 9 lub 10,5 cala. Większy system Toyota Smart Connect zaskakuje szybką reakcją i jakością grafiki. Nawigacja pobiera dane z chmury w czasie rzeczywistym, a sterowanie głosowe obsługuje klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni prośbę kierowcy – np. wyznaczy trasę, zmieni temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno", i opuści odpowiednią szybę.
Nowy silnik 1.5 Hybrid robi różnicę. Jak jeździ Toyota Yaris Cross?
Najwięcej frajdy z jazdy zapewnia hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą (PCU) i mocniejszej sekcji elektrycznej. Moment obrotowy wzrósł aż o 30 proc. (z 141 Nm do 185 Nm). Zastrzyk energii przełożył się nie tylko na lepsze przyspieszenie, ale i na elastyczność, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.
Yaris Cross Hybrid 130 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,7 s (o pół sekundy szybciej niż wcześniej). Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s. W praktyce samochód zbiera się wyraźnie sprawniej od modelu ze słabszą, 116-konną hybrydą. Co najważniejsze, wyższa moc nie oznacza większego apetytu na paliwo. 130-konny SUV potrzebuje średnio 4,5 l benzyny na 100 km.
Ile palą hybrydy? Zrobili test prawdy
Brytyjski serwis What Car? sprawdził różne hybrydy w tzw. realnych warunkach (Real MPG). Próby przeprowadzono na hamowni w sposób, który idealnie imituje codzienną jazdę. We wszystkich autach ustawiono takie same parametry klimatyzacji, wyłączono światła i audio. Symulowana trasa obejmowała drogi miejskie, podmiejskie oraz autostrady. Wyniki?
Najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu okazała się właśnie Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid. Miejski SUV nie tylko wygrał ranking, ale uzyskał najlepszy wynik w historii pomiarów przeprowadzanych przez Brytyjczyków. Auto zaskoczyło przede wszystkim średnim zużyciem paliwa w mieście, które wyniosło zaledwie 2,73 l/100 km. Drugie miejsce zajęła Toyota Yaris Hybrid (4,72 l/100 km), a podium zamknęła Honda Jazz (5,04 l/100 km).
Nowa królowa oszczędnej jazdy: spala 2,73 l na 100 km
|Miejsce
|Marka/model
|Deklarowane zużycie (WLTP)
|Realne średnie spalanie
|1.
|Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
|4,4 l/100 km
|4,7 l/100 km
|2.
|Toyota Yaris IV 1.5 Hybrid
|4,1 l/100 km
|4,72 l/100 km
|3.
|Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid
|bd.
|5,04 l/100 km
|4.
|Renault Clio Hybrid 140
|5,3 l/100 km
|5,47 l/100 km
|5.
|Toyota Prius IV 1.8
|bd.
|5,6 l/100 km
Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross? Cennik 2026
Toyota Yaris Cross z hybrydą o mocy 116 KM dostępna jest w wersjach Active, Comfort i Style. Mocniejszą, 130-konną odmianę można zamówić w wersjach Comfort, Style, Executive oraz GR Sport.
Obecnie najtańsza Toyota Yaris Cross w wersji Active kosztuje od 110 900 zł. Wyposażenie obejmuje:
- 16-calowe felgi stalowe z oponami 205/65 R16;
- Światła główne w technologii projektorowej;
- System multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym, 9-calowym ekranem dotykowym;
- Łączność ze smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto,
- Automatyczną klimatyzację,
- Kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,
- Inteligentny tempomat adaptacyjny;
- System wspomagający pokonywanie podjazdów;
- Systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania pasa ruchu czy układ rozpoznawania znaków drogowych.
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid w wersji Comfort za 116 900 zł
Yaris Cross Comfort z napędem na przód kosztuje od 116 900 zł. Najtańszy samochód z hybrydą 130 KM to wydatek od 118 900 zł. Auto w rej wersji oferuje dodatkowo:
- 16-calowe felgi aluminiowe z oponami 205/65 R16;
- Światła przeciwmgielne w technologii LED;
- System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED;
- Elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy;
- Stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej;
- Przednie i tylne czujniki parkowania;
- Układ wykrywania przeszkód.
Toyota Yaris Cross w wersji Style także z napędem 4x4
Toyota Yaris Cross w wersji Style kosztuje od 128 900 zł z napędem na przód. Model wyposażony w układ 4x4 AWD-i to wydatek przynajmniej 140 900 zł. Auto w tej odmianie oferuje:
- 17-calowe alufelgi z oponami 215/55 R17;
- Światła główne w technologii LED;
- Podgrzewane fotele przednie;
- Inteligentny kluczyk;
- Tylną kanapę dzieloną i składaną w proporcjach 40:20:40;
- Podwójną podłogę bagażnika dzieloną w proporcji 40:60;
- Przyciemniane szyby tylne.
- Kolorowy ekran dotykowy HD o przekątnej 10,5-cala z system multimedialnym Toyota Smart Connect, nawigacją w chmurze i 4-letnim darmową transmisją danych;
- Aplikacja MyToyota umożliwia zdalne sterowanie wybranymi funkcjami auta.
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 Executive od 138 900 zł
Toyota Yaris Cross 130 w bogatszej odmianie Executive kosztuje od 138 900 zł, cena obejmuje lakier metalizowany (2500 zł). Auto z układem 4x4 AWD-i to wydatek od 148 900 zł. W tej odmianie standard to:
- 18-calowe felgi aluminiowe z oponami 215/50 R18;
- Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X;
- Cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników o przekątnej 12,3 cala;
- Nowa wersja systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym HD o przekątnej 10,5 cala;
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem,
- Monitorowanie martwego pola w lusterkach;
- Podgrzewana kierownica,
- Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika.
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 GR Sport tylko z napędem na przednie koła
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 w zadziornej stylistycznie wersji GR Sport kosztuje od 147 900 zł i jest dostępna wyłącznie z napędem na przednie koła. Japoński SUV w tym wariancie wyróżniają:
- 18-calowe felgi aluminiowe GR Sport z oponami 215/50 R18;
- Ostrzej narysowane zderzaki i tylny z dyfuzor;
- Srebrna osłona chłodnicy;
- Tapicerka z ekologicznego zamszu Ultrasuede ze skórzanymi boczkami i czerwonymi przeszyciami;
- Trójramienna kierownica obszyta skórą z perforacją i ściegiem z czerwonej nici.
Toyota Yaris Cross 2026 - cennik, wyposażenie, wersje
|Nowa Toyota Yaris Cross 2026
|Active
|Comfort
|Style
|Executive
|GR Sport
|1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT
|110 900 zł
|116 900
|128 900
|-
|-
|1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM e-CVT
|-
|118 900
|130 900
|138 900
|147 900
|1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM e-CVT
|-
|-
|140 900
|148 900
|-
Toyota Yaris Cross - dane techniczne, silnik, wymiary, pojemność bagażnika
|Napęd
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Typ
|3-cylindrowy, rzędowy
|Mechanizm zaworów
|DOHC, 12-zaworowy z VVT-IE i VVT-i
|Wtrysk paliwa
|Bezpośredni, wielopunktowy
|Pojemność (cm3)
|1490
|1490
|Łączna moc
|KM/kW
|116 / 85
|130 / 96
|Maks. moment obrotowy
|Nm
|141
|185
|Moc silnika
|kW / obr/min
|68 / 5500
|68 / 5500
|Maks. moment obrotowy silnika
|Nm / obr/min
|120 / 3600-4800
|120 / 3600-4800
|Napęd hybrydowy
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Bateria
|Litowo-jonowa
|Liczba ogniw
|48
|Napięcie nominalne
|V
|177,6
|Pojemność baterii
|Ah
|4,3
|Typ przedniego silnika elektrycznego
|Silnik z magnesami trwałymi
|Napięcie nominalne
|V
|580
|Moc maks.
|KM/kW
|80/59
|83/62
|Osiągi
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Prędkość maks.
|km/h
|170
|Przyspieszenie 0-100 km/h
|s
|11,2/11,8 AWD-i
|10,7/11,3 AWD-i
|Zużycie paliwa
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Średnio wg WLTP
|l/100 km
|4,5-5,1
|4,5-5,2
|Pojemność zbiornika paliwa
|36
|Emisja CO2
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Norma emisji spalin
|EURO 6 AP
|Cykl mieszany WLTP
|g/km
|101-115
|101-116
|Podwozie
|Przednie zawieszenie
|Kolumny MacPhersona
|Tylne zawieszenie
|Wielowahaczowe/Belka skrętna
|Układ kierowniczy
|Rack&Pinion
|Maksymalny zakres
|2,65 obrotu
|Promień zawracania (kół)
|m
|5,3
|Promień zawracania (obrysu nadwozia)
|m
|5,6
|Hamulce
|Przód
|Tarcze wentylowane, 1-tłoczkowe zaciski
|Tył
|Tarcze, 1-tłoczkowe zaciski
|Wymiary zewnętrzne
|Długość
|mm
|4180
|Szerokość
|mm
|1765
|Wysokość
|mm
|1595
|Rozstaw kół przednich
|mm
|1517 – 1527
|Rozstaw kół tylnych
|mm
|1504 – 1527
|Rozstaw osi
|mm
|2560
|Przedni zwis
|mm
|860
|Tylny zwis
|mm
|760
|Bagażnik
|Pojemność
|l
|320 AWD-i/397
|Masa
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Masa minimalna
|kg
|1180
|1200/1290 AWD-i
|Masa maksymalna
|kg
|1280
|1290/1360 AWD-i
|Dopuszczalna masa całkowita
|kg
|1690
|1690/1775 AWD-i
