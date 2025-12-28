Skoda świętuje 130. urodziny. Czesi zaszaleli

Skoda należy do najbardziej rentownych producentów aut popularnych i rośnie szybciej niż cały europejski przemysł motoryzacyjny. To efekt rekordowej sprzedaży – w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku na drogi wyjechało 765 700 aut, czyli ponad 14 proc. więcej r/r.

Octavia, Kodiaq i Kamiq to pierwsza trojka, ale do sukcesu mocno przyczyniła się również Skoda Fabia. Sprzedało się przeszło 90 000 sztuk tego najmniejszego modelu. Teraz czeska marka mocno tnie ceny w Polsce i wprowadza nowe wcielenie Fabii z okazji 130. urodzin. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowa Skoda Fabia 130. Jakie różnice?

Nowa Skoda Fabia 130 już na pierwszy rzut oka różni się tradycyjnych wersji. Bardziej agresywny wygląd zapewniają czarne dodatki m.in. przedni spojler, tylny spojler dachowy oraz dyfuzor. Standard to reflektory TOP Bi-LED z ciemnymi kloszami i funkcją Corner. Tył zdobi czarny pas. Podwójne końcówki układu wydechowego wystają spod dyfuzora. Nowa Fabia jest dostępna w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim i czarnym.

Dwa ekrany i aluminium. Wnętrze z wyższej półki

W kabinie witają głębiej profilowane fotele z podparciem bocznym i elektryczną regulacją. Do tego trójramienna, wielofunkcyjna kierownica, stalowe nakładki na pedały, czarne aluminiowe listwy progowe oraz srebrne wstawki dekoracyjne na desce rozdzielczej i klamkach drzwi. Standardem jest 10-calowy wirtualny kokpit zamiast analogowych zegarów. Ekran stacji multimedialnej ma 8 cali.

To najszybsza Fabia w historii. Silnik 1.5 daje popis

Wreszcie napęd. Nowa Skoda Fabia 130 dostała pod maskę wzmocniony silnik 1.5 TSI EVO2. Inżynierowie zmodyfikowali m.in. kolektor dolotowy, tłumik drgań oraz wahacze aby dostosować jednostkę do wyższej mocy. Maksymalna moc 177 KM jest dostępna od 5750 do 6000 obr./min, a 250 Nm wkracza do roboty już od 1500 i trzyma się do 4000 obr./min.

Siedmiobiegowa skrzynia DSG także zyskała szereg usprawnień, w tym wyższe punkty zmiany przełożeń, tak by silnik mógł wkręcać się wyżej. Podwójne redukcje w trybie Sport zapewniają płynniejsze przełożenia. Zmienione ustawienia pracy przy hamowaniu pozwalają szybciej odzyskiwać prędkość np. na wyjściu z zakrętu. Efekt?

Nowa Skoda Fabia 130 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,4 s (o 0,4 s szybciej niż w standardowej wersji Monte Carlo). Lepsza jest również elastyczność – zryw z 60 do 100 km/h trwa 3,8 s (wcześniej 4,1 s), a przyspieszenie 80–120 km/h 4,8 s (wcześniej 5,3 s). Prędkość maksymalna to aż 228 km/h, stąd jest to najszybsza seryjna Fabia w historii.

System ASR można wyłączyć, by umożliwić kontrolowany poślizg. Standard to także sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm i 18-calowe felgi aluminiowe.

Ile kosztuje Skoda Fabia? Najtańsza z pancernym silnikiem i instalacją LPG

Skoda Fabia w najtańszej wersji Essense z pancernym silnikiem 1.0 MPI o mocy 80 KM kosztuje od 68 450 zł. W segmencie B, tańsza (ale gorzej wyposażona) jest jedynie Dacia Sandero. Promocyjna cena to również mocny argument dla kierowców, którzy w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek.

Litrowy trzycylindrowy silnik nie jest demonem prędkości. Fabia do 100 km/h przyspiesza w 15,7 s, ale nagrodą jest niskie zużycie paliwa na poziomie 5,1 l/100 km. Do tego u dilera można zamówić instalację LPG Landi Renzo.

Wyższą kulturę jazdy zapewni jednostka 1.0 TSI o mocy 95 lub 115 KM. Pierwsza przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,7 s i spala średnio 4,9-5,4 l/100 km. Mocniejszy wariant to odpowiednio 9,3 s i 5,0-5,5 l/100 km.

Fabia w bazowej wersji odczytuje znaki drogowe, ostrzega o nadmiernej prędkości czy o ryzyku kolizji i pilnuje pasa ruchu. Spis wyposażenia odmiany Essence obejmuje m.in.:

Klimatyzację manualną

8-calowy ekran systemu multimedialnego

Cyfrowy zestaw wskaźników

Czujniki parkowania z tyłu

Dwa gniazda USB-C

4 głośniki

Bluetooth

Fotel kierowcy regulowany na wysokość

Reflektory LED Basic

Światła przeciwmgłowe z przodu

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

Czujnik zmierzchu

15-calowe felgi stalowe

Zamek centralny

Nowa Skoda Fabia 130 Sport

Debiutująca na rynku Skoda Fabia 130 Sport to wydatek od 128 300 zł. Czeski producent podkreśla, że to jeden z najbardziej przystępnych cenowo samochodów o sportowym charakterze w swoim segmencie. Uzasadnieniem ma być dopracowana konstrukcja, bogate wyposażenie i osiągi do tej pory zarezerwowane dla aut wyższych klas.

Skoda Fabia 2025 - nowy cennik, silniki, wersje wyposażeniowe

Skoda Fabia potaniała w każdej wersji przynajmniej o kilka tysięcy złotych. Bazowa odmiana Essence to rabat do 5000 zł. Kupując bogatszą specyfikację Selection można zaoszczędzić 7000 zł. Edycja Monte Carlo kosztuje o 9000 zł mniej.

Korzystnie na tle gamy wypada jubileuszowa Fabia Edition 130 - w tym wariancie oprócz standardowego wyposażenia producent oferuje przednie czujniki parkowania, kamerę cofania oraz system dostępu Kessy Full, który pozwala na wygodne otwieranie i uruchamianie auta bez wyjmowania kluczyka z kieszeni czy torebki. Standardem są 15-calowe felgi aluminiowe Rotare.