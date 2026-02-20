Nowe ceny paliw na stacjach. Gaz LPG najdroższy od lipca 2025
Podwyżki cen paliw nabierają tempa z dnia na dzień. Benzyna 95 zdrożała średnio o 5 groszy i kosztuje 5,67 zł/l. O 3 grosze podrożał diesel, którego średnia cena wynosi obecnie 5,96 zł/l.
Kierowcy samochodów z LPG mogą czuć się najbardziej dotknięci niekorzystną zmianą. Ich ulubione paliwo podskoczyło o 5 groszy i kosztuje 2,74 zł/l. To oznacza najwyższy poziom od lipca 2025 roku.
Kierowcy już płacą więcej za napięcie na Bliskim Wschodzie
– Czarne chmury zbierają się nad rynkiem paliw. Amerykanie wzmacniają swoją obecność militarną w rejonie Bliskiego Wschodu, sygnalizując gotowość do ataku na Iran. Ewentualny konflikt, jeśli doprowadzi do blokady cieśniny Ormuz, kluczowej drogi dla transportu surowca z rejonu Zatoki Perskiej, będzie podażowym szokiem dla rynku naftowego. Kierowcy powinni szykować się na dalszy wzrost kosztów tankowania, bo scenariusz amerykańskiego ataku na Iran staje się coraz bardziej realny – zapowiadają analitycy e-petrol.pl. Efekt?
Od 23 lutego jeszcze drożej za benzynę, gaz LPG i diesla
Od poniedziałku, 23 lutego kierowcy zabenzynę 95 zapłacą w przedziale 5,63–5,76 zł/l. Diesel przebije granicę
"szóstkę" i ma kosztować na poziomie5,94–6,06 zł/l/.
Gaz LPG także zdrożeje jeszcze bardziej. Kierowcy zapłacą nawet 2,80 zł za litr.
Dlaczego ceny paliw idą w górę?
Wszystko przez to, co dzieje się tysiące kilometrów od naszych granic. Rynek paliw jest obecnie zakładnikiem wielkiej polityki:
- Ultimatum dla Iranu: USA pręży muskuły na Bliskim Wschodzie. Jeśli dojdzie do blokady cieśniny Ormuz, przez którą płynie 20% światowej ropy, dzisiejsze ceny będziemy wspominać z utęsknieniem.
- Problemy z rurociągiem "Przyjaźń": Awaria wymusiła na rafineriach w naszym regionie szukanie droższej ropy z Norwegii czy Arabii Saudyjskiej.
- Mocny dolar: Każde napięcie na świecie umacnia dolara, a to automatycznie podbija ceny na stacjach paliw w Polsce.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję