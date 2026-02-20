Nowe ceny paliw na stacjach. Gaz LPG najdroższy od lipca 2025

Podwyżki cen paliw nabierają tempa z dnia na dzień. Benzyna 95 zdrożała średnio o 5 groszy i kosztuje 5,67 zł/l. O 3 grosze podrożał diesel, którego średnia cena wynosi obecnie 5,96 zł/l.

Reklama

Kierowcy samochodów z LPG mogą czuć się najbardziej dotknięci niekorzystną zmianą. Ich ulubione paliwo podskoczyło o 5 groszy i kosztuje 2,74 zł/l. To oznacza najwyższy poziom od lipca 2025 roku.

Kierowcy już płacą więcej za napięcie na Bliskim Wschodzie

– Czarne chmury zbierają się nad rynkiem paliw. Amerykanie wzmacniają swoją obecność militarną w rejonie Bliskiego Wschodu, sygnalizując gotowość do ataku na Iran. Ewentualny konflikt, jeśli doprowadzi do blokady cieśniny Ormuz, kluczowej drogi dla transportu surowca z rejonu Zatoki Perskiej, będzie podażowym szokiem dla rynku naftowego. Kierowcy powinni szykować się na dalszy wzrost kosztów tankowania, bo scenariusz amerykańskiego ataku na Iran staje się coraz bardziej realny – zapowiadają analitycy e-petrol.pl. Efekt?

Od 23 lutego jeszcze drożej za benzynę, gaz LPG i diesla

Reklama

Od poniedziałku, 23 lutego kierowcy zabenzynę 95 zapłacą w przedziale 5,63–5,76 zł/l. Diesel przebije granicę

"szóstkę" i ma kosztować na poziomie5,94–6,06 zł/l/.

Gaz LPG także zdrożeje jeszcze bardziej. Kierowcy zapłacą nawet 2,80 zł za litr.

Dlaczego ceny paliw idą w górę?

Wszystko przez to, co dzieje się tysiące kilometrów od naszych granic. Rynek paliw jest obecnie zakładnikiem wielkiej polityki: