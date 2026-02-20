4,99 zł za litr benzyny 95 i oleju napędowego. Wielka promocja w Łodzi

W sobotę, 21 lutego, na stacjach AMIC Energy w Łodzi kierowcy będą mogli tankować paliwo w cenie 4,99 zł/l. Promocyjna cena dotyczy benzyny 95 oraz oleju napędowego. Stąd można spodziewać się ogromnych kolejek.

Akcja potrwa godzinach 8:00-20:00. Oferta będzie dostępna dla uczestników AMIC Club, którzy podczas tankowania dokonają również zakupu w sklepie.

Jakie są zasady promocji na stacjach AMIC Energy? Adresy z tanim paliwem

Z taniego tankowania można skorzystać raz w ciągu dnia i kupić maksymalnie 50 litrów paliwa w obniżonej cenie. Akcja promocyjna nie obejmuje benzyny 98 oraz gazu LPG. Rabaty przewidziano na 11 stacjach AMIC Energy w Łodzi:

ul. Aleksandrowska 8A

ul. Inflancka 37/39

ul. Kilińskiego 208/212

ul. Kopcińskiego 31C

ul. Łąkowa 23-25

ul. Pabianicka 59A

ul. Pabianicka 274

ul. Piłsudskiego 73

ul. Piłsudskiego 82

ul. Strykowska 13

ul. Włókniarzy 50

Ceny benzyny 95 i gazu LPG w górę. Ile zapłacimy od 21 lutego?

Ostatni tydzień przyniósł wyraźne podwyżki, które najmocniej uderzyły w użytkowników aut benzynowych oraz tych z instalacją gazową. Litr popularnej "95-ki" podrożał średnio o 5 groszy i kosztuje 5,67 zł. O tyle samo podskoczyły ceny LPG, co jest wynikiem problemów z dostępnością gazu w sprzedaży hurtowej. Właściciele diesli zapłacą średnio o 3 grosze więcej niż przed tygodniem.

Aktualne średnie ceny paliw w Polsce:

Benzyna 95: 5,67 zł/l

Diesel ON: 5,96 zł/l

Autogaz LPG: 2,74 zł/l

Gdzie jest najtańszy gaz LPG? Tam kierowcy łapią się za portfele

Benzyna 95 i LPG najmniej kosztują w województwie śląskim – średnie ceny wynoszą tam odpowiednio: 5,55 zł/l i 2,69 zł/l. Diesel z ceną 5,81 zł/l zł/l jest najtańszy w województwie warmińsko-mazurskim.

Najdrożej jest zaś na Mazowszu – tu portfele cierpią najbardziej. Benzyna 95 kosztuje średnio 5,84 zł/l, a diesel aż 6,06 zł/l. Gaz LPG najwięcej kosztuje w województwie kujawsko-pomorskim - 2,81 zł/l.

Nowe ceny na stacjach paliw. Dlaczego mamy podwyżki?

Podwyżki na polskich stacjach to bezpośredni efekt nerwowej sytuacji na światowych giełdach. Inwestorzy obserwują Bliski Wschód, gdzie napięcie między USA a Iranem sięgnęło zenitu. Rynek obawia się "akcji kinetycznej" – doradcy Donalda Trumpa w rozmowie z portalem Axios sugerują, że prawdopodobieństwo ataku na Iran wynosi aż 90%.

Największym zagrożeniem dla globalnych cen paliw jest potencjalna blokada Cieśniny Ormuz. To wąskie gardło światowego handlu, przez które przepływa co piąta baryłka ropy sprzedawanej na świecie. Teheran już teraz wysyła sygnały ostrzegawcze – niedawne ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji i czasowe zamknięcie akwenu odebrano jako pokaz siły. Eksperci ostrzegają: jeśli Iran zdecyduje się na utrudnianie żeglugi jednostkom powiązanym z USA, ceny surowca wzrosną drastycznie.

Czy czeka nas paliwowy szok cenowy?

Choć całkowita blokada cieśniny jest mało realna ze względu na militarną przewagę USA, to działania Iranu mogą skutecznie zdestabilizować rynek na długie tygodnie. Jak zauważa w rozmowie z PAP dr Łukasz Wyszyński z Akademii Marynarki Wojennej, długofalowy konflikt sprawiłby, że utrzymanie bezpieczeństwa dostaw byłoby niezwykle trudne. Dla polskich kierowców oznacza to jedno: obecne podwyżki o kilka groszy mogą być dopiero początkiem znacznie poważniejszych zmian na stacjach paliw.