OMODA 4 wjeżdża na rynek. To najtańszy SUV

OMODA & JAECOO trafiły w Polsce na podatny grunt. Młode marki należące do koncernu Chery od początku roku sprzedały razem niemal 9500 aut. W tym OMODA 5189 szt., a JAECOO 4252 egz. To więcej niż np. Opel, Peugeot, Fiat, Citroen czy Honda. Sekret popularności?

Atrakcyjna cena, bogate wyposażenie, stylistyka i silniki spalinowe oraz hybrydy. Do modeli OMODA 5, OMODA 9 i JAECOO 7 niedawno dołączył 4,4-metrowy SUV JAECOO 5. A teraz azjatycki producent wyciąga z kapelusza model OMODA 4. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowa OMODA 4 wygląda jak baby-Lamborghini

Nowa OMODA 4 z nadwoziem o długości ok. 4,2 m jest o 20 cm krótsza od popularnej w Polsce OMODY 5 i powalczy w segmencie zdominowanym przez Toyotę Yaris Cross. To futurystycznie stylizowany SUV z reflektorami matrycowymi LED, który przypomina baby-Lamborghini. Razem z O4 producent wprowadza zupełnie nowy język projektowania nazwany Cyber Mecha. Jego charakterystyczną cechą są ostre, przecinające się linie karoserii, czarne nadkola i duży wlot powietrza. Z tyłu sygnatura lamp to błyskawice.

Mimo awangardowej stylistyki OMODA 4 będzie praktycznym autem. Miejsce kierowcy z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym zdominowały dwa wyświetlacze – ekran stacji multimedialnej w centrum oraz zestaw cyfrowych wskaźników. Większy pozwala obsługiwać wszystkie funkcje auta. Smaczkiem jest przycisk startowy pod czerwoną osłoną – kierowca musi ją podnieść, żeby uruchomić silnik. To rozwiązanie przypomina przełączniki stosowane w samolotach.

Nowa OMODA 4 Ultra w sportowym stylu

Nowa OMODA 4 Ultra z wielkim spoilerem na klapie bagażnika będzie usportowioną wersją najtańszego SUV-a marki. Wyróżnikiem auta jest m.in. żółty lakier, dodatki o wzorze włókna węglowego czy przedni splitter. Klimat wnętrza podąża za stylistyką nadwozia – od progu witają głębiej profilowane fotele czy wstawki z efektem włókna węglowego. Trójramienna kierownica sama wciska się w dłonie.

Nowa OMODA 4 z silnikiem 1.6 będzie najtańsza

Wreszcie napęd. Samochód będzie dostępny z trzema rodzajami napędu. Wzorem JAECOO 5 można spodziewać się silnika 1.6 T-GDI w parze z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego.

Hybryda 1.5 zasięgiem zdeklasuje rywali

Następnie dołączy OMODA 4 Hybrid, która również skorzysta z napędu JAECOO 5. W tym modelu układ łączy silnik benzynowy 1.5 TGDI, trakcyjny silnik elektryczny o mocy 204 KM zamknięty razem z drugim silnikiem o mocy 136 KM w skrzyni biegów i dużą baterię trakcyjną LFP o pojemności 18,3 kWh. Zestaw umożliwia pracę w 3 trybach – w pełni elektrycznym, hybrydowym szeregowym oraz hybrydowym równoległym.

Łącznie kierowca z takiej hybrydy dostaje 224 KM mocy systemowej oraz łączny moment obrotowy 295 Nm. Do tego hybryda ma być bardzo wydajna – sprawność cieplna silnika 1.5 wynosi 44,5 proc. (Toyota w obecnie stosowanych jednostkach deklaruje 41 proc. sprawności). Stąd średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l, czyli na jednym baku można przejechać nawet 1000 km.

Elektryczna Omoda E4 z pokaźnym akumulatorem

Elektryczna OMODA E4 dostanie akumulator LFP o pojemności przynajmniej 61 kWh, co oznacza zasięg przekraczający 400 km (WLTP) zasięgu. Szybkie ładowanie prądem stałym o mocy 130 kW pozwali uzupełnić energię od 30 proc. do 80 proc. w pół godziny.

OMODA w swoich autach stosuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

Ile kosztuje OMODA 4? Taniej niż OMODA 5. Kiedy w sprzedaży?

Cena? OMODA 4 na rynku pojawi się w drugiej połowie 2026 roku i powinna kosztować mniej niż 100 000 zł. Szczególnie, że większa OMODA 5 startuje z poziomu 109 900 zł.