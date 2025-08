Lexus zwiększa udział w rynku. Tyle aut sprzedał w 2025

Japońska marka już dawno przestała być niszowym wyborem. Lexus radzi sobie nad Wisłą coraz lepiej, a najświeższe dane dotyczące sprzedaży dowodzą, że czołowe modele marki walczą o najwyższe lokaty w rynkowych zestawieniach. NX to bestseller, a LBX pozamiatał w swoim segmencie. Jak prezentują się dane sprzedażowe za pierwszą połowę 2025 roku?

Lexus umacnia swoją pozycję z udziałem w rynku premium na poziomie 11,5% (+0,3 p.p.). W okresie od stycznia do lipca 2025 roku klienci marki zarejestrowali 9097 samochodów, co jest wynikiem o 8,7% lepszym niż w tym samym okresie 2024 roku. Lexusów przybywa więc szybciej niż wskazywałoby na to tempo wzrostu segmentu premium w Polsce - ten wynosi bowiem 6,1%. W samym lipcu na drogach przybyło 975 japońskich aut.

Najnowsze dane ujawniają również inną mocną stronę Lexusa. Japońska marka znakomicie radzi sobie wśród klientów indywidualnych. W tej części rynku co piąte noworejestrowane auto to Lexus (19,8% udziału), a 2798 zarejestrowanych przez osoby prywatnych samochodów to wynik aż o 21% lepszy niż uzyskany w pierwszych siedmiu miesiącach roku ubiegłego. Klienci indywidualni w lipcu odebrali z salonów marki 275 pojazdów.

Lexus NX hitem. Cena?

Rośnie sprzedaż modelu, który od lat napędza marki w Polsce. Chodzi o Lexusa NX, który niezmiennie utrzymuje pozycję lidera w gamie japońskiego producenta i pozostaje jednym z najchętniej wybieranych aut klasy premium w Polsce. Od stycznia do lipca zarejestrowano 3825 egzemplarzy tego modelu – to o 20% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. NX zajmuje obecnie trzecie miejsce zarówno wśród wszystkich aut premium, jak i w segmencie D-SUV Premium, w którym jego udział wynosi 16,9%. Tylko w lipcu do klientów trafiły 264 nowe egzemplarze.

Klienci doceniają przede wszystkim hybrydowy, ekonomiczny napęd i bogate wyposażenie. Lexus NX dostępny jest w dwóch wersjach silnikowych i sześciu poziomach wyposażenia. Bazowy wybór to NX 350h w wersji Elegance. Pod maską pracuje benzynowy silnik 2.5, który jest sercem hybrydowego układu. Takie auto wyceniono na 237 900 zł.

Lexus LBX bezkonkurencyjny w swojej klasie

Szybko przybywa również Lexusów LBX. Mniejszy model cieszy się coraz większą popularnością, a od początku roku, hybrydowy crossover segmentu B-SUV Premium odnotował aż 49-procentowy wzrost rejestracji, osiągając wynik 1824 egzemplarzy od początku roku. Oznacza to, że 6 na 10 klientów poszukujących modelu w tej klasie wybiera LBX-a (zamówienia odpowiadają już za 60,1% całego segmentu). W lipcu salony opuściły 262 sztuki tego modelu.

LBX, który na rynku pojawił się w 2023 roku, opracowany został z wykorzystaniem płyty podłogowej znanej m.in. z Toyoty Yaris Cross. Podobieństwa kończą się jednak na wybranych podzespołach - Lexus z 136-konną hybrydą pod maską jest doskonale wyciszony, pełny nowoczesnych technologii i wykończony zgodnie ze standardami panującymi w klasie premium. Cena? Najniższa, promocyjna kwota w obecnym cenniku wynosi 133 300 zł. W regularnej ofercie, LBX wyceniony jest na minimum 154 900 zł.

Lexus świętuje. Coraz więcej aut na drogach

W segmencie kompaktowych crossoverów klasy premium dobre wyniki notuje również Lexus UX. To model o długim rynkowym stażu, ale jego popularność wciąż miewa się bardzo dobrze - od początku roku zarejestrowano 1161 egzemplarzy tego modelu, czyli o 1% więcej niż rok wcześniej. Przekłada się to na 8,6% udziału w kategorii C-SUV Premium. W samym lipcu na drogi wyjechały 143 egzemplarze wyposażone w napęd hybrydowy piątej generacji.

Na stabilnym poziomie utrzymuje się także popularność flagowego Lexusa RX, który odpowiada za 10% rynku w klasie E-SUV Premium. W lipcu zarejestrowano 164 sztuki, a od stycznia – już 1130 aut.

Wyraźny wzrost zainteresowania odnotował natomiast Lexus ES, który kończy rynkową karierę. Hybrydowa limuzyna zwiększyła liczbę rejestracji o 39% względem ubiegłego roku, osiągając wynik 1015 aut i 12,3% udziału w segmencie E Premium. W lipcu klienci odebrali 115 egzemplarzy z limitowanej serii Final Edition – ostatnich dostępnych sztuk obecnej generacji tego modelu.