Oto nowe Renault Trafic, Goelette i Estafette

Trzy futurystyczne furgony będą stanowiły trzon nowej gamy modelowej dostawczaków Renault. Francuzi zaskoczyli stylem i parametrami nowej platformy, która posłużyła do zbudowania modeli Trafic, Goelette i Estafette. To efekt współpracy kilku firm - Flexis, niezależnym przedsiębiorstwem założonym przez Grupę Renault, oraz Grupą Volvo i Grupą CMA CGM.

Nowości, o których mowa dają początek gamie modeli opartych o architekturę SDV (Software Defined Vehicle) opracowaną przez Ampere - kolejną spółkę, tym razem tą odpowiedzialną w grupie Renault za rozwój elektromobilności i oprogramowania. Do tego projektu ręce przyłożyło więc wiele podmiotów - oto, jakie są efekty wspólnej pracy.

Nowe modele Renault wkrótce wjadą na rynek

Trafic, Goelette i Estafette są zbudowane na całkowicie nowej, w 100% elektrycznej platformie typu „deskorolka”, której konstrukcja pozwala zoptymalizować przestrzeń użytkową względem wymiarów zewnętrznych. Receptą ma być niezwykle krótki zwis przedni oraz silnik umieszczony na tylnej osi. Dzięki tym zabiegom udało się uzyskać średnicę zawracania zaledwie 10,3 m, a więc taką, jak w Renault Clio. Renault mówi o "ekoodpowiedzialności", ale przyznaje, że kluczową rolę w wygodnej, miejskiej eksploatacji odgrywa ich kompaktowa budowa i zwrotność.

Poznaliśmy pierwsze szczegóły i dane techniczne nadchodzących dostawczaków Renault. Czego możemy się spodziewać po nowych modelach?

Dostawcze Renault - rewolucja na rynku

Celem zapewnienia optymalnej elastyczności użytkowania Trafic, Goelette i Estafette E-Tech są dostępne z dwoma akumulatorami trakcyjnymi do wyboru: standardowym lub o dużym zasięgu. Dla dużo jeżdżących użytkowników właściwym wyborem będzie akumulator trakcyjny NMC (niklowo-manganowo-kobaltowy) dużego zasięgu o największej dostępnej na rynku gęstości energetycznej i o maksymalnym zasięgu około 450 km WLTP (w przypadku Trafica). Dla użytkowników biznesowych poruszających się głównie po mieście właściwy będzie standardowy akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) niezawierający metali ziem rzadkich, takich jak kobalt czy nikiel. Jest to oferta konkurencyjna cenowo, a zasięg blisko 350 km WLTP (w przypadku Trafica) sprosta potrzebom wielu przedsiębiorców.

Hitem ma być jednak 800-woltowa architektura, która pozwoli uzupełniać energię znacznie szybciej niż w obecnych elektrycznych modelach marki. Na odpowiednio szybkiej ładowarce DC, ładowanie akumulatora trakcyjnego od 15% do 80% zajmie mniej niż 20 minut. Nowy jest także silnik elektryczny generujący moc 150 kW (204 KM) i moment obrotowy 345 Nm.

Nowe dostawczaki Renault

Płaskie podzespoły umieszczono w podwoziu, a rozstaw kół i osi maksymalnie zwiększono, poprawiając możliwości personalizacji przestrzeni i umożliwiając jej swobodne zagospodarowanie przez projektantów. Całość jest oczywiście skalowalna i zoptymalizowana kosztowo, dzięki czemu nowe modele mają być nie tylko praktyczne, ale i relatywnie przystępne.

Każdy z trzech modeli odpowiada na konkretne potrzeby. Czym różnią się od siebie Trafic, Goelette i Estafette? Weźmy na tapet tego pierwszego...

Nowe Renault Trafic E-Tech

Przez ponad 40 lat rynkowej obecności, Trafic znalazł już miliony nabywców. Nowa wersja dostawczaka to prawdziwa rewolucja - wyróżnia się nowoczesnymi proporcjami i jednobryłowym designem nadwozia o dynamicznym kształcie. Za sprawą zmniejszonego zwisu przedniego i wydłużonego rozstawu osi koła mogły zostać umieszczone na samych końcach samochodu w celu zmaksymalizowania przestrzeni wewnętrznej. Nowa furgonetka w wersji L1 dysponuje przestrzenią ładunkową o pojemności 5,1 m3 przy długości 4,87 m i szerokości 1,92 m (identycznej we wszystkich trzech pojazdach). Wersja L2 dysponuje przestrzenią ładunkową o pojemności 5,8 m3 przy długości 5,27 m uzyskanej przy rozstawie osi wydłużonym o 40 cm. Powyższe parametry zostały uzyskane przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitej wysokości do 1,90 m, aby zapewnić dostęp do wszystkich parkingów podziemnych.

Styl również przeszedł metamorfozę. Mamy podświetlane logo marki, a także LED-owe sygnatury z przodu i z tyłu. Solidność konstrukcji wizualnie podkreślają czarne osłony dolnej części nadwozia o ziarnistej fakturze, takie jak przednie i tylne zderzaki oraz dolne elementy drzwi, które pełnią rolę zarówno stylistyczną jak i praktyczną, przystosowując auto do codziennego, intensywnego użytkowania.

We wnętrzu nowego Trafica zmieniło się wszystko - deska rozdzielcza, z ponadczasowymi rurowymi motywami, jest na wskroś nowoczesna za sprawą dwóch ekranów: 10-calowego zespołu zegarów i wskaźników oraz centralnego, 12-calowego ekranu skierowanego w stronę kierowcy. Siedzenia obito tkaninowymi tapicerkami w kolorach szarym i jeansowym Zeta, z żółtymi przeszyciami na elementach szarych i białymi na dżinsowych. Renault chwali się też ponadprzeciętną liczbą pomysłowych schowków. To m.in. trzy uchwyty na kubki i uchwyt na dokumenty pod centralnym ekranem, trzy schowki za zespołem zegarów, dwa małe schowki po obu stronach kierownicy, głęboka półka pod „rurą” po stronie pasażera oraz dwa poziomy schowków w płatach drzwi — górny na drobne przedmioty i dolny na bardzo duże przedmioty, takie jak butelki wody. Wreszcie za deską rozdzielczą, między „rurą” a podstawą przedniej szyby, wygospodarowano obszerną strefę do okazjonalnego, ale bezpiecznego odkładania różnych rzeczy, takich jak notesy, kurtki czy podkładki do pisania.

Renault Goelette E-Tech electric

Pierwowzór nowego Renault Goelette o tej samej nazwie wyjechał na drogi w 1956 roku i był wytwarzany przez 10 lat. Nowa interpretacja klasycznego auta użytkowego zdecydowanie ma coś wspólnego z swoim prekursorem - bryła zaprezentowanego modelu jest podobna do tego z lat 50. Goelette E-Tech electric będzie dostępne w trzech wersjach: podwozie z kabiną, skrzynia i wywrotka. Daje tym samym szeroki wachlarz możliwości budowy samochodów modyfikowanych.

Nowe Renault Goelette powstało na bazie Trafica - wymiary i design kabiny są te same. Podobnie z podzespołami - inżynierowie sięgnęli po te same rozwiązania. W pełni wykorzystuje wszechstronność "deskorolkowej" platformy, by oferować kilka różnych wersji fabrycznych, takich jak podwozie z kabiną, przewóz ładunków wielkoprzestrzennych czy przedłużona kabina. Podwozie z kabiną to podwozie posiadające wyłącznie kabinę, bez żadnych innych elementów, na którym można zamontować dowolną zabudowę oferowaną przez wykonawców zabudów, spełniającą potrzeby użytkowników biznesowych. Goelette, w zależności od życzenia klienta, może mieć skrzynię do przewozu ładunków wielkoprzestrzennych o pojemności ponad 10 m³.

Renault Estafette to hołd dla modelu z lat 50.

Na deser - Estafette czyli model, który jest niemal w 100% taki, jak zapowiadał to koncept zaprezentowany we wrześniu ubiegłego roku. Cel? Od A do Z odpowiadać na potrzeby kierowców w branży dostaw ostatniego kilometra.

To kolejny model, który nawiązuje do przeszłości - designerzy zapatrzyli się w samochód, który ujrzał światło dzienne w 1959 roku i aż do lat 80. pomagał przedsiębiorcom we Francji realizować miejskie dostawy. Nowe Estafette E-Tech electric ma być jeszcze bardziej zwrotne od swojego pierwowzoru i choć długość 5,27 m praz szerokość 1,92 m zbliżają go raczej do aktualnego wcielenia Mastera, manewrowanie w ciasnych uliczkach ma być łatwiejsze dzięki zwrotności podobnej do tej z Trafica. Wysokość wynosząca 2,6 m pozwala osobie o wzroście do 1,9 m na wygodne przemieszczanie się w przestrzeni ładunkowej oraz na zapewnienie płynnego ruchu między kokpitem i strefą załadunku - możemy się spodziewać drzwi do przedziału ładunkowego - takich, jakie występują np. w dostawczakach z zabudową kurierską.

Styl wykorzystuje wszystkie elementy języka stylistycznego znanego już z Trafica. Jednobryłowa sylwetka, przednia szyba o nietypowych proporcjach i pas przedni z designerskimi trikami w duchu nowej gamy dostawczych Renault tworzą interesującą kombinację. W samochodzie tej klasy liczy się jednak nie tylko forma ale i funkcja - na pokładzie znalazło się mnóstwo funkcji przydatnych dla kierowców i klientów biznesowych - jak na nowoczesne auto użytkowe przystało, Estafette proponuje chowane, boczne drzwi przesuwne ze zintegrowaną, niewidoczną prowadnicą, stopnie boczne po obu stronach, jednoczęściową kurtynę przesuwną z tyłu (umożliwia ona optymalizację przestrzeni ładunkowej), a także tylny stopień ze stali nierdzewnej.

Wnętrze Estafette jest identyczne jak w modelach Trafic i Goelette, z tą różnicą, że fotel kierowcy umieszczono nieco wyżej dla lepszej widoczności.

Renault stawia na SDV

Nowa gama dostawczych Renault, która niebawem wjedzie na rynek, ma w pełni wykorzystać zalety SDV, a więc Software Defined Vehicle. W praktyce oznacza to, że auta, o których mowa, po paru latach zyskają nowe możliwości i funkcje. Aktualizacje oprogramowania są w pełni zdalne. Głębsza będzie także integracja z aplikacjami takimi jak My Renault - programowanie ładowania, wstępne ogrzewanie bądź schładzanie kabiny czy monitorowanie zasięgu.

Dzięki otwartej konstrukcji systemu firmy dysponujące własnym systemem eksploatacyjnym będą mogły zintegrować go z multimedialnym systemem pojazdu. Dzięki temu na przykład firma kurierska będzie mogła przekazywać swojemu kierowcy wszystkie informacje potrzebne na trasie objazdowej (czas, plan podróży, kontakty, uwagi itp.).

Nowe dostawcze Renault - kiedy w salonach?

Na nową, elektryczną gamę samochodów elektrycznych trzeba poczekać jeszcze rok. Wszystkie trzy modele będą wytwarzane w fabryce w Sandouville we Francji, a produkcja ruszy w 2026 roku.