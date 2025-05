Znak B-20. Lepiej się nie spieszyć

Wzory znaków drogowych mogą różnić się w zależności od kraju, ale czerwony, charakterystyczny "stop" jest uniwersalny i spotykany przy drogach na całym świecie. Komunikat na czerwonym tle znają nawet dzieci, ale często zdarza się, że wynikające z niego obowiązki są ignorowane przez kierowców.

Najczęściej nie wynikają z tego żadne przykre konsekwencje, bo policja stosunkowo rzadko nakłada kary za brak zatrzymania przed znakiem B-20. Przy odrobinie pecha mandat może zaboleć - wspomniane w tytule 300 zł i 6 punktów nie brzmi jak surowy wymiar kary, ale mundurowi mają w zanadrzu również inne środki dyscyplinowania. Są bowiem takie okoliczności, w których mandat może być znacznie wyższy.

Znak "stop". Znasz te przepisy?

Znak B-20 ma kilka znaczeń. Ośmiokątna, czerwona tablica z białą obwódką pojawia się tam gdzie:

widoczność na drogę z pierwszeństwem przejazdu jest niedostateczna

gdy kierunki ruchu przecinają się w sposób, który może zwiększać ryzyko wypadku

przed przejazdem kolejowym

Na utwardzonych jezdniach oprócz znaku pionowego, na jezdni występuje także znak poziomy P-12 - ciągła, biegnąca w poprzek drogi linia wskazująca miejsce bezwzględnego zatrzymania.

Co o znaku "stop" mówią przepisy? W Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych znajdziemy istotne dla kierowców informacje. W § 21. rozdziału 2. czytamy:

Znak B-20 „stop” oznacza:

zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,

obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

W dalszych punktach opisany jest sposób stawiania znaku "stop" i wymagane miejsce zatrzymania

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

Znak "stop" - nie zatrzymasz się? Będzie mandat

Co to oznacza? W skrócie - na widok tego znaku musimy bezwzględnie się zatrzymać u ustąpić pierwszeństwa innym samochodom ale i pieszym oraz rowerzystom. Zmniejszenie prędkości "prawie do zera" nie przejdzie, a policjanci bywają wyczuleni na takie zachowanie kierowców. O konsekwencjach za niezatrzymanie się mówi oczywiście taryfikator. To wykroczenie wiąże się z nałożeniem na kierującego mandatu w wysokości 300 zł. Na konto trafia 6 punktów karnych. Kara nie jest więc tak surowa jak np. za większe przekroczenia prędkości, ale to nie koniec - w pewnych sytuacjach mandat może być znacznie wyższy.

Policjant może ukarać nas surowiej, jeśli zignorujemy znak "stop" ustawiony przed skrzyżowaniem, a swoim manewrem doprowadzimy do niebezpieczeństwa np. wymusimy pierwszeństwo na jadącym drogą z pierwszeństwem, spowodujemy gwałtowne hamowanie lub naruszymy przepisy mówiące o pierwszeństwie pieszych. Wszystkie powyższe przewinienia mogą zostać zinterpretowane jako spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa, za co grozi kara nakładana na podstawie art. 86 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

W określonych sytuacjach kierowcy zapłacą więc nawet 1500 zł.

Mandat z powietrza. Nie zatrzymasz się? Policjant wszystko widzi

Niezatrzymanie się za znakiem "stop" często uchodzi kierowcom na sucho. Trudno oczekiwać bowiem, by przy każdym znaku stop stał patrol drogówki i sprawdzał, czy koła pojazdu przestaną się kręcić przed linią zatrzymania.

Czasami kara spotka nas jednak nawet wtedy, gdy nie widzimy policji w pobliżu. Mundurowi, do walki z kierowcami ignorującymi zasady wynikające ze znaku B-20 coraz częściej wykorzystują drony. Sprzęt, który pozwala obserwować okolicę i nadzorować ruch z lotu ptaka pozwala ujawniać wykroczenia niezwykle skutecznie. Wyposażone w kamerę drony umożliwiają rejestrację przewinień, a kierowcy najczęściej są zaskoczeni, gdy po chwili jazdy napotkają patrol zatrzymujący ich do kontroli i ukazujący niezbity dowód na drogowe wykroczenie.

Znak zielonej strzałki ma podwójne znaczenie

Warto uważać na jeszcze jeden "haczyk" w przepisach. Prawo obliguje kierowców do pełnego zatrzymania również przed sygnalizatorem świetlnym S-2. Popularna zielona strzałka w prawo pozwalająca na warunkowe wykonanie manewru, ma takie samo znacznie jak czerwony ośmiokąt B-20.

Wspomniane już wcześniej rozporządzenie reguluje kwestię korzystania z możliwości skrętu. Zgodnie z przepisami, kierowca który chce wykonać manewr musi

ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu (w tym pieszym)

upewnić się, że przejazd będzie bezpieczny dla innych osób znajdujących się na drodze

przed wjazdem na skrzyżowanie zatrzymać pojazd całkowicie - do momentu unieruchomienia kół

Od pewnego czasu, kara za niezatrzymanie na zielonej strzałce jest surowsza. Choć kwota mandatu wynosi stosunkowo niewielkie 100 zł, od września 2022 roku (po zmianach w taryfikatorze mandatów) oprócz grzywny przewidziane są również punkty karne. Za przewinienie, o którym mowa, do konta kierowcy dopisywane jest 6 punktów.

W gorszej sytuacji są kierowcy, którzy wjadą na skrzyżowanie po tym, jak zielona strzałka na sygnalizatorze zgaśnie. W takim wypadku, przewinienie traktowane jest jako wjazd na czerwonym świetle. Grozi za to mandat w wysokości 500 zł, a na konto trafia 6 punktów karnych.