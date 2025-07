Mazda CX-5 to nowy hit dla rodziny

Mazda CX-5 to oczko w głowie japońskiej marki. Od premiery w 2012 roku, SUV zgrabnie łączy design Kodo z praktycznym wnętrzem i sprawdzonymi wolnossącymi silnikami. Do 2025 roku na całym świecie sprzedanych zostało ponad 4,5 miliona egzemplarzy. Dziś debiutuje trzecia odsłona światowego bestsellera. Zmiany są widoczne gołym okiem, a nadwozie urosło, by zapewnić pasażerom jeszcze więcej miejsca w kabinie. Nowości czekają również pod maską - zmiana jest zaskakująca.

Reklama

Nowa generacja SUV-a z Hiroszimy ma gwarantować znakomitą relację ceny do wyposażenia, przestrzeni i jakości. Ile kosztuje? Jaki silnik ją napędza? Jakie nowe technologie zawitały do wnętrza? Wszystkiego dowiedzieliśmy się na żywo, podczas przedpremierowego spotkania z najważniejszym modelem japońskiej marki. Styl CX-5 ewoluował - na tylnej klapie nie ma już logo marki - w jego miejscu widnieje teraz napis "MAZDA". Przedni grill jest nieco większy, a grafika tylnych LED-owych lamp została zaprojektowana na nowo. Koła giną w sporych nadkolach - felgi mają maksymalnie 19 cali, a bazowa wersja wyjedzie z salonu na "siedemnastkach". Mazda dodaje, że zespół stylistów pracuje nad nowymi wzorami obręczy.

Nowa Mazda urosła

Reklama

C-SUV dojrzał i swoimi wymiarami wkracza teraz o terytorium SUV-ów klasy premium, takich jak BMW X3 czy Audi Q5. Maździe przybyło aż 115 mm na długość, a cały ten "bonus" wynika z poszerzonego rozstawu osi. Zwiększyła się również szerokość (+15 mm) i wysokość (+30 mm), a powiększone nadwozie zaowocowało również większym o 27 litrów bagażnikiem. Teraz kufer ma 549 l pojemności. Dla porównania, większa CX-60 oferuje 570 l przestrzeni bagażowej.

Mazda chwali się, że nowy model oferuje więcej miejsca nad głową i dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń. Oparcia tylnej kanapy dzielone są w proporcjach 40:20:40, a po ich położeniu uzyskujemy płaską podłogę bagażnika. Pod podłogą czeka praktyczne rozwiązanie, znane już z poprzednika - mieści się tu roleta, dzięki czemu po jej zdemontowaniu nie "zagraca" ona przestrzeni załadunkowej.

Taka jest nowa Mazda CX-5 - wnętrze

Zmiany konstrukcyjne w nowej generacji są całkiem istotne. Wynika z nich również podniesienie pozycji za kierownicą. W połączeniu z lekkim obniżeniem linii szyb bocznych daje to istotną poprawę widoczności w każdym kierunku.

W kokpicie czeka sporo ważnych nowości. Wprawne oko szybko dostrzeże zredukowaną liczbę przycisków i brak fizycznego panelu do obsługi klimatyzacji. Teraz, znakomitą większość przełączników przeniesiono na duży, centralnie umieszczony ekran. Wyświetlacz dotykowy ma przekątną 12,9 lub 15,6 cala - w zależności od wariantu wyposażenia. Konsola środkowa oferuje miejsce do przechowywania i ładowarkę bezprzewodową do smartfonów.

Duży, dotykowy ekran oznacza w przypadku CX-5 również zupełnie nowy system multimedialny. Obsługa ma być intuicyjna, grafiki i interfejs zachwycą estetyką, a aplikacje i usługi Google (z nawigacją opartą o Mapy Google na czele) ułatwią obsługę. Asystent głosowy ma być odpowiedzią na wątpliwości kierowców, którzy martwią się o wygodę dotykowej obsługi w czasie jazdy. Oprócz ekranu systemu multimedialnego, przed kierowcą znalazły się wyświetlacze cyfrowych zegarów (10,25 cala) i head-up o wymiarach 10x3 cali. Za nagłośnienie wnętrza niezmiennie odpowiada Bose. System audio sygnowany logo amerykańskiej marki proponuje 12 głośników. Podstawowy układ składa się z 8 przetworników.

Mazda podkreśla również jakość materiałów wykończeniowych - w praktyce, w stosunku do poprzednika nie doświadczymy skoku jakościowego, ale trzeba też przyznać, że taki wcale nie był konieczny. Mamy więc mieszankę miękkich i twardych plastików i sporo skóry i skóropodobnego tworzywa. Nowością jest natomiast oświetlenie ambientowe kabiny, a także nowe wzory i kolory tapicerek - od czarnej tkaniny w bazowej wersji Prime-Line aż po prawdziwą skórę w kolorze czarnym bądź jasnobrązowym. W pośrednich wersjach znalazła się też imitacja skóry w czarno-białych barwach.

Mazda CX-5 - silnik, osiągi

Początkowo, nowa Mazda CX-5 będzie dostępna w jednej wersji silnikowej, z automatyczną, 6-biegową przekładnią i napędem na przednią lub na obie osie. Jaka jednostka pracuje pod maską?

To udoskonalony silnik benzynowy e-SKYACTIV G 141 o pojemności 2,5 litra, współpracującym z systemem miękkiej hybrydy Mazda M Hybrid o napięciu 24V. Taka miękka hybryda wyparła stosowaną wcześniej jednostkę 2.0. Wolnossący motor 2,5 e-SKYACTIV G 141 został zaprojektowany z myślą o obniżeniu spalania przy jednoczesnej poprawie elastyczności. Zmiana może być zaskakująca - silnik ma większą pojemność, ale jest przy tym słabszy od jednostki stosowanej w poprzedniku.

Silnik opracowano w Hiroszimie, a ostatnimi szlifami i dostosowaniem go do europejskich realiów zajął się ośrodek badawczo-rozwojowy Oberursel w Niemczech. Maksymalna moc i moment obrotowy jednostki wynoszą, odpowiednio, 141 KM i 238 Nm. W oficjalnych testach osiągów wersja Mazdy CX-5 z napędem na koła przednie osiąga przyspieszenie 0-100 km/h w 10,5 sekundy. Zużycie paliwa? W przednionapędowej wersji ma wynosić 7,3 l/100 km w cyklu mieszanym. W porównaniu do poprzedniego silnika e-Skyactiv G o pojemności 2 litrów, wartości na krzywej momentu obrotowego poniżej progu 4500 obr./min. zostały poprawione o 8-19%, zależnie od obciążenia dynamicznego i warunków jazdy. W jednostce napędowej zastosowano też nowy system dezaktywacji cylindrów, który w warunkach niskich obciążeń dynamicznych w niewyczuwalny sposób wyłącza z pracy dwa z czterech cylindrów.

Nowa Mazda CX-5 - układ jezdny

Inżynierowie odpowiedzialni za podwozie nowej Mazdy również nie próżnowali - Mazda CX-5 otrzymała bardziej elastyczne sprężyny, nowe drążki stabilizatora o zmienionych wymiarach oraz precyzyjnie dobrane amortyzatory, które lepiej tłumią nierówności. Zwiększono też siłę tłumienia odbicia zarówno z przodu, jak i z tyłu, co daje wyraźne korzyści w codziennej jeździe. Przy niższych prędkościach układ ma gwarantować lepsze trzymanie się drogi, zwłaszcza w ciasnych zakrętach, nie rezygnując przy tym z komfortu toczenia. Z kolei przy wyższych prędkościach, podwozie skuteczniej niweluje wibracje i nierówności, poprawiając ogólne poczucie stabilności i wygody. Dodatkowo zastosowano nowe opony, które zwiększają przyczepność, a jednocześnie obniżają opory toczenia — w efekcie Mazda prowadzi się pewniej i bardziej komfortowo, niezależnie od rodzaju nawierzchni. Zmiany objęły również układ kierowniczy.

Prowadzenie ma być wzorowe również za sprawą ulepszonego układu kierowniczego i systemowi i-ACTIV AWD, który działa łącznie z systemem GVC Plus. Układ rozdziela siłę napędową tak, by poprawiać reakcje na komendy kierowcy. Nie wyklucza to również zdolności holowniczych - masa przyczepy wynosi maksymalnie 2000 kg.

Mazda CX-5 2025 - wyposażenie

Gama nowej Mazdy obejmie cztery poziomy wyposażenia: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line i Homura. Jakie elementy wyposażenia dostępne są w standardzie, w każdej z nich?

Bazowa CX-5 Prime-Line (tylko z napędem na przednie koła) posiada m.in. 17-calowe felgi, reflektory LED, cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala oraz centralny ekran dotykowy o przekątnej 12,9 cala, obejmujący wbudowany system Google, przewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto¹, a także system audio z 8 głośnikami. Standardem jest także adaptacyjny tempomat Mazda Radar Cruise Control i asystent hamowania awaryjnego przed przeszkodą Smart Brake Support. Kabina wykończona jest tapicerką z tkaniny, a kierownica i dźwignia skrzyni biegów obszyte są skórą.

Centre-Line to pośredni poziom wyposażenia. Z zewnątrz wyróżniają go koła na felgach o średnicy 19 cali ze szlifem diamentowym, przyciemniane szyby i relingi dachowe z wykończeniem w kolorze czarnym z połyskiem. Wewnątrz model ten obejmuje tapicerkę z czarnej sztucznej skóry i obicia siedzeń imitujące zamsz, również dostępne w kolorze czarnym. Standardowe wyposażenie w zakresie komfortu i estetyki to m.in. wyświetlacz przezierny Head-up, bezramkowe lusterko wewnętrzne, bezprzewodowa łączność z Apple CarPlay i Android Auto oraz pokrywa bagażnika podnoszona i opuszczana elektrycznie.

W wersji Exclusive-Line tapicerka to obicie znane z modelu Centre-Line - czarna imitacja skóry i zamszu, w tej wersji dostępna również w wariancie kontrastowym czarno-białym. Dodatkiem jest też fotel przedniego pasażera z regulacją elektryczną w 6 zakresach, ogrzewanie tylnych siedzeń i złącza ładujące USB-C w tylnej części kabiny. Kolejną opcją dostępną w tej wersji jest otwierany szklany dach, który wpuszcza do wnętrza więcej naturalnego światła i nadaje poczucie jeszcze większej przestronności. System audio klasy premium obejmuje w tej wersji 12 głośników marki Bose, a widoczność poprawia system kamer 360°.

Homura to m.in. 19-calowe felgi ze stopów lekkich lakierowane na czarno, ozdobne elementy zderzaków wykończone w kolorze czarnym oraz przednie i tylne lampy z sygnaturą świetlną. Obicia siedzeń wykonane są z prawdziwej skóry w kolorze czarnym lub jasnobrązowym, w połączeniu z kontrastowymi szwami i dodatkowymi bocznymi wstawkami imitującymi skórę winylu. Komfort podnoszą również wentylowane przednie fotele, adaptacyjne reflektory LED, pokrywa bagażnika sterowana bezdotykowo, większy centralny ekran dotykowy (o przekątnej 15,64 cala) oraz, opcjonalnie, panoramiczny szklany dach.

Mazda CX-5 - cena. Kiedy w salonach?

Rozpoczęcie produkcji nowej Mazdy CX-5 planowane jest na październik 2025 r. Klienci otrzymają do wyboru dwie wersje napędu — FWD i AWD, czyli na przednie lub na cztery koła, obydwie napędzane przez silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra z systemem Mazda M-Hybrid o napięciu 24V, wraz z automatyczną skrzynią biegów. Dostępność auta w salonach zaplanowana jest na początek roku 2026. Ile będzie kosztować hit w nowej odsłonie?

Mazda przewiduje, że cena bazowej odmiany wyniesie 35 000 euro na niemieckim rynku. To równowartość 148 500 zł. Taka kwota w polskim cenniku oznaczałaby, że CX-5 nowej generacji nie podrożeje w stosunku do obecnego modelu. Pozostaje trzymać kciuki za taką wycenę - wtedy SUV Mazdy niemal na pewno pozostałby częstym gościem na polskich drogach.

Mazda CX-5 2026 - dane techniczne: