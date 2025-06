Nowa Mazda 6e trzęsie rynkiem. Sprzedaje się w ciemno

Nowa Mazda 6e już zaczyna doskonale wypełniać lukę, którą po 12 latach sprzedaży zostawiła po sobie poprzednia "szóstka". Japońska marka w ciemno sprzedała już 57 sztuk swojego najnowszego auta – jest co świętować! Szczególnie, że u dilerów nie ma jeszcze samochodów do jazd testowych.

Co ciekawe, połowa kupujących to dla firmy z Hiroszimy nowi klienci, czyli osoby które do tej pory nie miały Mazdy. Dzięki temu nowa "szóstka" nie wpływa negatywnie na sprzedaż innych modeli firmy, a za to znacząco poszerza jej grono odbiorców. I to w segmencie premium, gdzie kierowcy zdecydowanie rzadziej zmieniają preferencje dotyczące marek. Skąd takie wzięcie?

Tak wygląda nowa Mazda 6. Zaskakuje nie tylko stylem

Rozmach stylistyczny z pewnością działa jak magnes – to jeden z najładniejszych samochodów dostępnych obecnie w Polsce. Współczesna Mazda 6 nie jest już klasycznym sedanem – teraz to 5-drzwiowy hatchback o długości 4,9 m ze świecącą ramką grilla, w którym 19-calowe koła rozstawiono niemal na rogach nadwozia. Gładkich bocznych powierzchni nie zakłócają nawet klamki, które wysuwają się z drzwi. Także tylny spoiler wyjeżdża przy prędkości 90 km/h. Do tego nisko położony środek ciężkości i idealne rozłożenie masy w stosunku 50:50. Dwa ostatnie parametry mają sprawić, że nowa Mazda zapewni niesamowite wrażenia z jazdy. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Mazda 6e popisuje się wnętrzem - jakość wykonania i przestronność

Bezramkowe drzwi na dzień dobry mówią, że to samochód z wyższej półki. Mięsista, spłaszczona u dołu kierownica leży idealnie. Uczucie luksusu podbija tapicerka z eleganckiej, brązowej skóry Nappa i zamszu. Miękkie wyścielenie jest nawet w schowku przed pasażerem. Deska rozdzielcza jest przejrzysta. Na fanach nowych technologii wrażenie zrobi stacja multimedialna – duży, 14,6-calowy ekran środkowy zawiaduje audio, klimatyzacją i innymi funkcjami auta. Wirtualny 10,2-calowy kokpit zamiast tradycyjnych zegarów można niemal dowolnie konfigurować pod względem prezentowanych informacji. Oddzielny ekran dotykowy przewidziano dla pasażerów z tyłu. Służy on do regulowania klimatyzacji, sterowania roletą przeciwsłoneczną oraz przesuwania fotela przedniego pasażera (tylko podczas postoju). Przednie siedzenia dają się również zmienić w dwie leżanki.

Mazda 6e to także niezwykle przestronny samochód. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Wiele z wymiarów wnętrza należy do najlepszych w tej klasie aut. Szerokość kabiny na wysokości ramion wynosi 1478 mm z przodu i 1416 mm z tyłu, zaś wysokość, odpowiednio, 988 mm (przód) i 963 mm (tył). Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na kanapie poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 15 cm luzu.

Wyposażenie to m.in. pakiet wspierający kierowcę, który obejmuje zestaw kamer M-pikselowych, radar fal milimetrowych i radar ultradźwiękowy. Zaskakującym frykasem jest również wyświetlacz head-up z wbudowanymi funkcjami rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki temu rozwiązaniu najważniejsze informacje zdają się być prezentowane kilka metrów przed autem. System sterowania głosowego z funkcją rozpoznawania mowy w dziewięciu językach europejskich sprawia, że kierowca może zmieniać różne ustawienia, od nawigacji przez klimatyzację po system audio z 14 głośnikami, nie odrywając rąk od kierownicy. Wiele regulacji wykonać można także dzięki funkcji sterowania gestami rąk.

Mazda 6e - jaka pojemność bagażnika?

Mazda 6e zapewnia bagażnik o pojemności 330 l (678 l po złożeniu kanapy) –to o 20 l mniej niż w kompaktowej Mazdzie 3. Honor limuzyny segmentu D stara się ratować frunk, czyli 70-litrowy schowek pod przednią maską.

Mazda 6e daje dwa układy napędowe do wyboru

Nowa Mazda 6e to samochód tylnonapędowy. W podstawowej wersji skrywa akumulator 68,8 kWh połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM (320 Nm). To wystarczy by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 175 km/h. Producent deklaruje 479 km zasięgu na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa ok. 22 minut przy użyciu prądu stałego o mocy 200 kW. W 15 minut można zwiększyć zasięg o 235 km.

Mazda 6e sprzedaje się w ciemno. Silnik 258 KM hitem

Właśnie ze względu na szybkość ładowania ten model cieszy się w Polsce największą popularnością – Mazda 6e ze standardowym akumulatorem skusiła aż 84 proc. kupujących. Taki sam odsetek zdecydował się na bogatszą wersję Takumi Plus (84 proc. zamówień). W kwestii kolorów dominuje Soul Red Crystal (26 proc.) tuż przed Melting Copper (24 proc.), Machine Gray (16 proc.), Crystal White Pearl (12 proc.) oraz Aero Gray (10 proc.).

Resztę stanowi długodystansowa Mazda 6e Long Range z akumulatorem 80 kWh, która powinna zapewnić 552 km zasięgu. W tym modelu słabszy silnik elektryczny – zapewnia 245 KM mocy. Samochód traci także na wigorze – od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,8 s. Moc ładowania spada do 95 kW, uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmie 45 minut.

Ile kosztuje nowa Mazda 6e? Oto ceny w Polsce

Nowa Mazda 6e kosztuje od 198 200 zł – to model w wersji Takumi z silnikiem o mocy 258 KM. Z maksymalną dopłatą 40 000 zł w ramach programu NaszEauto cena spadnie do 158 200 zł. Pierwsi kupujący mogą także liczyć na pełne ubezpieczenie OC/AC/NW za 1 zł.

Obecnie za podobną cenę można kupić Mazdę CX-30 z 2-litrowym silnikiem Skyactiv X o mocy 186 KM, automatem i napędem na przednią oś. Z kolei Mazda 6e Long Range z silnikiem o mocy 245 KM to wydatek od 203 600 zł.

Już podstawowa Mazda 6e w wersji Takumi jest wyposażona po sufit. Standard oferuje m.in.:

Panoramiczny szklany dach

Reflektory w technice LED

Podświetlany grill

Przyciemniane tylne szyby

Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień

Wysuwany tylny spoiler

19-calowe alufelgi i opony Michelin 245/45

Cyfrowe zegary

Oświetlenie sufitowe

Tapicerka skórzana czarna lub bezowa

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach z podgrzewaniem i wentylacją

Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach z podgrzewaniem i wentylacją

Elektrycznie sterowane szyby przód/tył

9 poduszek powietrznych

Pompa ciepła

Mazda 6e w najbogatszej wersji Takumi Plus kosztuje od 206 600 zł

Mazda 6e w bogatszej wersji Takumi Plus kosztuje od 206 600 zł. To samochód z silnikiem o mocy 258 KM. Model z większym zasięgiem i silnikiem o 245 KM to wydatek od 212 000 zł. Taki samochód jest bogatszy o brązową tapicerkę skórzaną Nappa z zamszem, czarną podsufitkę, dwukolorową kierownicę, elektrycznie sterowaną roletę szklanego dachu czy elementy ozdobne przypominające drewno.

Nowa Mazda 6e - cennik, wersje wyposażenie

Cennik Takumi Takumi Plus Mazda 6e 198 200 zł 206 600 zł Mazda 6e Long Range 203 600 zł 212 000 zł

Nowa Mazda 6e - dane techniczne, wymiary, masa, osiągi

Wymiary Mazda 6e Mazda 6e Long range Typ nadwozia hatchback 5-drzwiowy Liczba drzwi 4 + pokrywa bagażnika Liczba miejsc 5 Wymiary zewnętrzne Długość całkowita (wraz z ramką tablicy rejestracyjnej) mm 4921 Szerokość całkowita mm 1890 Szerokość całkowita (z lusterkami) mm 2156 Wysokość całkowita (z 1 osobą, bez bagażu) mm 1491 Rozstaw osi mm 2895 Nawis przedni (bez ramki tablicy rejestracyjnej) mm 986 Nawis tylny mm 1040 Rozstaw kół przednich mm 1620 Rozstaw kół tylnych mm 1630 Prześwit w partii międzyosiowej – z 1 osobą, bez bagażu mm 114 Średnica zawracania (pomiędzy krawężnikami/ścianami) m 5,6/5,8 Wymiary wnętrza Wysokość kabiny do sufitu, z przodu mm 988 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu mm 1478 Ilość miejsca na nogi, z przodu mm 1074 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu mm 1394 Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu (bez szyberdachu) mm 963 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu mm 1416 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu mm 1392 Ilość miejsca na nogi, z tyłu mm 921

Bagażnik Pojemność bez składania oparć tylnych siedzeń l 330 Pojemność ze złożonymi oparciami tylnych siedzeń do linii rolety bagażnika l 678 Pojemność ze złożonymi oparciami tylnych siedzeń do dachu l 1074 Pojemność przedniego bagażnika l 70 Wysokość od podłogi do poziomu rolety mm 432 Długość na poziomie podłogi do oparć przednich/tylnych siedzeń mm 1937/1052 Szerokość pomiędzy wnękami nadkoli mm 943 Szerokość otworu załadunku mm 964 Wysokość otworu załadunku mm 619

Układ napędowy Mazda6e Mazda6e Long range Napęd na koła tylne tylne Przekładnia Automatyczna, 1-biegowa Automatyczna, 1-biegowa Typ silnika Elektryczny Elektryczny Moc maksymalna kW (KM) 190 (258) 180 (245) Maksymalny moment obrotowy Nm 320 320 Typ baterii Litowo-jonowa (LFP) Litowo-jonowa (NMC) Pojemność akumulatora kWh 68,8 80 Napięcie akumulatora V 240-438 211-417 Masa baterii kg 480 492 Rodzaje ładowania akumulatora DC poprzez złącze CCS, AC poprzez złącze Typ 2 DC poprzez złącze CCS, AC poprzez złącze Typ 2 Moc maksymalna ładowania prądem stałym kW 200 95 Czas ładowania akumulatora DC od 10% do 80% min. ok. 22 ok. 45 Czas ładowania akumulatora DC od 30% do 80% min. 15 35 Moc maksymalna ładowania prądem przemiennym (3-fazowym) kW 11 11 Czas ładowania akumulatora AC od 10% do 80% h 8 9,5 Czas ładowania akumulatora AC od 30% do 80% h 6 7,5

Masy Mazda 6e Mazda 6eLong range Minimalna masa własna bez kierowcy kg 1952 1953 Minimalna masa własna z kierowcą (75 kg) kg 2027 2028 Maksymalna dopuszczalna masa całkowita - ogółem kg 2387 2387 Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi przedniej kg 1027 1027 Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi tylnej kg 1390 1390 Maksymalne obciążenie dachu kg 75 75 Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulca kg 750 750 Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy hamowanej (nachylenie drogi 8% / 12%) kg 1500/1500

Osiągi i zużycie Mazda6e Mazda6e Long range Przyśpieszenie 0-100 km/h s 7,6 7,8 Prędkość maksymalna (ograniczona) km/h 175 175 Zużycie energii w cyklu WLTP Zasięg w cyklu mieszanym km 479 552 Zasięg w trybie miejskim Km 605 692 Zużycie energii elektrycznej – w cyklu mieszanym kWh/ 100 km 16,6 16,5 Emisje w cyklu WLTP Emisje CO2 – w cyklu mieszanym g/km 0 0 Klasa emisji CO2 A A Europejska norma emisji Euro 6e

Zawieszenie i koła Mazda 6e Mazda6eLong range Zawieszenie Zawieszenie kół przednich Kolumny Macpherson Zawieszenie kół tylnych Układ multi-link Felgi i opony Rozmiar opon 245/45 R19 Średnica felg (cale) 19