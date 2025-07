Po zakupie nowego auta łatwo się zapomnieć. Nowy właściciel czterech kółek ma bowiem cały szereg obowiązków, od rejestracji, przez wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC, aż po zapłatę podatku PCC i złożenie stosownej deklaracji. To ostatnie często umyka kierowcom, a skarbówka tylko na to czeka. Dodatkowa opłata należy się fiskusowi wtedy, gdy kupujemy samochód z drugiej ręki i podpisujemy ze sprzedającym umowę cywilnoprawną. Kto jest zwolniony z PCC i jakie konsekwencje może mieć nieuiszczenie podatku? Lepiej nie ryzykować - zakres kar, jakie mogą nałożyć urzędnicy, jest naprawdę imponujący...

Reklama

Co się stanie, jeśli po zakupie auta nowy właściciel zapomni o podatku PCC? Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie może przyciągnąć uwagę urzędników. Jeśli nie wpłacimy należnej kwoty i nie dopilnujemy formalności, fiskus ma prawo nałożyć dotkliwą karę. Co więcej, jej wysokość jest powiązana z aktualnym poziomem płacy minimalnej, więc z roku na rok staje się coraz większa. Oto terminy, wysokość opłat i zasady, które powinien znać każdy kierowca.

Reklama

O PCC powinni pamiętać nie tylko kierowcy. Skrót ten oznacza podatek od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek jego zapłaty powstaje przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży rzeczy ruchomych bądź nieruchomości, jeśli wartość transakcji przekracza 1000 zł. W praktyce, nawet sprzedając i kupując rzeczy na portalach aukcyjnych bądź platformach typu Vinted czy OLX możemy trafić pod lupę skarbówki.

Podatek PCC obciąża strony transakcji w chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży - każda transakcja zawarta na podstawie takiego dokumentu sprawia, że wskazana strona jest zobowiązana do uiszczenia opłaty w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca swojego zamieszkania. Tradycyjnie jest to kupujący. Oprócz przelewu lub wpłaty w urzędzie, obowiązkowe jest również złożenie wspomnianej już deklaracji. Kierowca musi więc pamiętać nie tylko o samym przelewie bądź wpłacie przy okienku, ale i o wypełnieniu stosownego druku.

Kierowcy płacą średnio 900 zł

Jak wyliczany jest podatek PCC? Wysokość opłaty zależy od rynkowej wartości samochodu w dniu podpisania umowy. Stawka podatku PCC określona jest na 2 procent, co oznacza, że kierowcy w Polsce średnio płacą około 900 zł. Skąd ta wartość? Jak czytamy w raporcie AAA Auto, przeciętna cena samochodu z drugiej ręki w pierwszej połowie 2025 wyniosła w Polsce 45 798 zł. Dwa procent tej kwoty to 915 zł, ale jeśli przyjmiemy, że droższe auta używane sprzedawane są najczęściej na fakturę VAT bądź VAT-marża, możemy śmiało stwierdzić, że średnia wysokość podatku PCC opłacanego przez kierowców to 900 zł.

Warto dodać, że przepisy nakazują wyliczać podatek na podstawie "rynkowej wartości" pojazdu. Dlaczego to takie istotne? Jeśli podczas kontroli urzędnik uzna, że widniejąca na umowie została zaniżona, to podatnik może zostać wezwany do uregulowania należności i to z odsetkami. Ponadto, będzie musiał pokryć ewentualne koszty pracy rzeczoznawcy, który wyceni przedmiot umowy, czyli w omawianym przypadku samochód, skuter, motocykl lub czterokołowiec… Zaniżanie kwoty na umowie to nadal częsta praktyka.

Jaki termin na opłacenie podatku PCC?

Ile dni kierowcy mają na opłacenie podatku? Nabywca samochodu musi dopełnić formalności w 14 dni od zakupu pojazdu. Taki termin wskazują przepisy, a jest on liczony od daty na umowie kupna-sprzedaży zawartej ze sprzedającym. Z opłaceniem podatku PCC nie powinniśmy zwlekać. Warto dokładnie pilnować terminu wskazanego w przepisach bowiem według obowiązującego prawa na złożenie deklaracji PCC-3 i uiszczenie opłaty kierowcy mają dokładnie dwa tygodnie. Za spóźnienie bądź brak wpłaty przewidziane są srogie kary.

Co zrobić, gdy minęło 14 dni, a podatek nadal nie został opłacony? Kierowcy, którzy przegapili termin powinni działać niezwłocznie - im krótsza zwłoka tym mniej dotkliwe konsekwencje. W razie sporego spóźnienia, wraz z deklaracją PCC powinniśmy złożyć tzw. deklarację czynnego żalu, czyli pismo, w którym podamy wiarygodny powód opóźnienia. "Winę" możemy uzasadnić np. stanem zdrowia. Gdy otrzymamy już karę, możemy z kolei zwrócić się do urzędu z prośbą o jej rozłożenie na raty lub częściowe umorzenie.

Kara za nieopłacenie PCC w 2025 roku

Wysokość kar jest bardzo zróżnicowana, ale zawsze zależy od aktualnego wynagrodzenia podstawowego. Kara za niezapłacenie podatku PCC może wynieść od 1/10 do 20-krotności pensji minimalnej. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem Rady Ministrów, płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto, co oznacza, że w 2025 roku kara może sięgać od 467 zł do 93 320 zł!

W 2026 roku wysokość kary się zmieni. Zgodnie z najnowszą propozycją rządu minimalne wynagrodzenie w 2026 roku miałoby wynosić 4806 zł brutto, co oznacza wzrost o 140 zł w porównaniu do roku 2025. W przypadku kary za nieopłacenie podatku PCC oznaczałoby to kolejne wzrosty - jej zakres wyniósłby od 481 aż do 96 120 zł!

Zwolnienie z podatku PCC. Kto nie musi płacić?

W opisach ogłoszeń sprzedaży używanych aut często można natknąć się na zapis "bez PCC" lub "brak konieczności zapłaty podatku PCC". Z czego to wynika? Część kupujących rzeczywiście nie musi płacić tego podatku – dotyczy to osób, które nabyły pojazd na fakturę VAT lub VAT marża. Tego rodzaju dokumenty – zamiast tradycyjnej umowy – wystawiają firmy zajmujące się handlem samochodami. Kupując auto od komisu albo zawodowego sprzedawcy, można więc uniknąć dodatkowego kosztu w postaci 2% wartości pojazdu, co przy autach o wyższej wartości nabiera znaczenia.

Są też inne przypadki, w których nie trzeba płacić PCC. Podatek ten nie obowiązuje przy zakupie rzeczy o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. Zwolnione są również osoby z niepełnosprawnością oraz organizacje pożytku publicznego.

Obowiązek zapłaty nie pojawia się również w sytuacji, gdy umowę kupna zawarto za granicą – np. w Niemczech czy Holandii. Jeśli pojazd został nabyty w ramach prywatnej transakcji poza Polską, to w kraju nie trzeba już odprowadzać podatku. Co ciekawe, PCC nie obowiązuje także w przypadku umów zawieranych w ramach wizyty u notariusza.

Jak złożyć deklarację PCC?

Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że złożenie deklaracji PCC nie wymaga wychodzenia z domu - wizyta w urzędzie nie jest obowiązkowa. Wszystkie formalności można szybko załatwić drogą elektroniczną, korzystając np. z profilu zaufanego.

Należną kwotę (można ją obliczyć wypełniając deklarację online) należy przelać na konto właściwego urzędu skarbowego, a stosowny dokument podpisać elektronicznie. Musimy podać w nim swoje dane i podać informacje z umowy kupna-sprzedaży. Gdzie szukać deklaracji PCC do wypełnienia? Wszystkie formalności załatwić można za pomocą strony podatki.gov.pl.