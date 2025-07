Seat Ibiza - cena, wyposażenie, silniki

Seat Ibiza to prawdziwy weteran segmentu B. Historia modelu sięga lat 80., a obecna, piąta generacja jest wytwarzana od 2017 roku. Jak najmniejszy Seat znosi próbę czasu? Producent dba o to, żeby Ibiza była stale aktualizowana. Rynkowe realia dynamicznie się zmieniają - czy hatchback nadal jest wart uwagi? Sprawdziliśmy, ile kosztuje w poszczególnych wersjach wyposażenia.

Importer opublikował nowy cennik Ibizy. To jeden z najtańszych nowych samochodów na rynku. Na metce bazowej wersji widnieje cena 74 000 zł. Czy to wystarczy, by powalczyć z chińskimi rywalami? Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia ze sprawdzoną konstrukcją, Ibizę śmiało można nazwać pewnym wyborem. Jej ponad 4-metrowe nadwozie kryje praktyczne wnętrze, opracowane z myślą o europejskim guście i anatomii, a bagażnik mieści 355 l. Ibiza jest też zwrotna i, mimo upływu lat, może się podobać.

Seat Ibiza - pod maską pancerny silnik

Najtańszy Seat Ibiza w bazowej silnikowej napędzany jest przez jednostkę 1.0 MPI o mocy 80 KM. To motor 3-cylindrowy, ale nie wyżyłowany. Wolnossący silnik dla wielu kierowców będzie zaletą - mało pali, dobrze "dogaduje się" z instalacją LPG, a gdy każda złotówka się liczy, osiągi i tak schodzą na drugi plan. Trzeba przy tym przyznać, że przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 15,3 s to wynik coraz rzadziej spotykany wśród nowych aut.

W palecie jednostek nie brakuje także bardziej dynamicznych silników - na drugim biegunie oferty znalazł się silnik 1.5 TSI, który zamienia Ibizę niemalże w hot-hatcha. 8,1 s do setki i znakomita elastyczność dzięki turbosprężarce i sporej pojemności skokowej to wybór dla najbardziej wymagających. Złotym środkiem jest wariant 1.0 TSI, który występuje w wersjach 95-konnej i 115-konnej. Ta mocniejsza łączona jest opcjonalnie z automatyczną 7-stopniową skrzynią DSG. W bazowym 1.0 MPI standardem jest z kolei ręczna przekładnia 5-biegowa.

Taki jest najtańszy Seat

W najtańszym dostępnym wariancie Reference, Seat proponuje m.in.:

8,25-calowy ekran multimedialny z radiem i łącznością Bluetooth,

elektrycznie sterowane szyby przednie,

przednie światła LED czy czujniki parkowania,

łączność Apple CarPlay i Android Auto,

wskaźniki Virtual Cockpit z wyświetlaczem o przekątnej 8 cali.

W standardzie, każda Ibiza wyposażona jest również w pakiet wspomagania jazdy S. W jego skład wchodzą system kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych oraz rowerzystów, asystent pasa ruchu Lane Assist, system wykrywania zmęczenia, ogranicznik prędkości, asystent podjazdu (Hill Hold Control), funkcja rekomendacji zmiany biegów, a także system rozpoznawania znaków drogowych.

Ile kosztuje taka Ibiza z opisanym wyżej silnikiem i standardowym wyposażeniem? Cena startuje od 74 000 zł brutto. Warto dopłacić za Pakiet Reference+, który obejmuje przednie światła przeciwmgielne, czujniki parkowania z tyłu, elektrycznie sterowane szyby z tyłu oraz składaną i dzieloną tylną kanapę.

Seat Ibiza Style to złoty środek. Cena?

Seat Ibiza Style to model z nowocześniejszym silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM. Samochód jest też lepiej wyposażony i oferuje dodatkowo m.in. 15-calowe felgo aluminiowe, tempomat czy światła przeciwmgielne. Taki hatchback kosztuje 85 500 zł.

Silnik 1.0 TSI o mocy 115 KM sparowany z ręczną, sześciobiegową skrzynią to zestaw zastrzeżony dla Ibizy FR. W tej wersji wyposażenie obejmuje 17-calowe alufelgi, automatyczną klimatyzację Climatronic i przyciemniane szyby z tyłu. Dodatkowej dopłaty nie wymagają też elektryczne szyby z przodu i z tyłu, wielofunkcyjna, sportowa kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem, obszyta skórą Nappa z przeszyciem w kolorze czerwonym z logo FR, elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne, podłokietnik z przodu, sportowe fotele Le Mans z czerwonym przeszyciem, czarna podsufitka, a także nastrojowe oświetlenie LED kabiny. Tak skonfigurowany Seat Ibiza FR kosztuje minimum 100 100 zł.

Seat Ibiza - konkurenci

Europejscy producenci poczuli na karku oddech chińskiej konkurencji, choć w praktyce, w segmencie B, rywalizują... sami ze sobą. Jedynym "chińczykiem" wśród najtańszych aut miejskich jest MG3, wycenione na 73 500 zł. Od Ibizy tańsze są również Skoda Fabia, Citroen C3 i Dacia Sandero. Ta ostatnia kosztuje obecnie zaledwie 61 300 zł i proponuje 90-konny, turbodoładowany silnik w standardzie. W czym tkwi haczyk? Takie auto nie jest wyposażone w klimatyzację. Wystarczy jednak dopłacić do konfiguracji za 66 600 zł, by z salonu wyjechać autem nie tylko klimatyzowanym, ale i napędzanym jednostką z fabryczną instalacją LPG.

Czy Seat Ibiza w 2025 roku ma sens? Tak, jeśli nie chcemy stawiać w garażu auta z Chin i zależy nam na modelu, który nie ma typowo budżetowego rodowodu. Linie nadwozia dobrze znoszą próbę czasu, a wnętrze Ibizy jest praktyczne, wygodne i zgrabnie narysowane. Cena nie jest rekordowo niska, ale niskie raty promocyjnego finansowania sprawiają, że najmniejszy Seat jest jeszcze bardziej dostępny.