Mazda 6e - pierwsza jazda

Połowa klientów, którzy zamówili już Mazdę 6e to kierowcy, którzy do tej pory jeździli samochodami innych marek. Do nowego, elektrycznego następcy produkowanej przez 12 lat "szóstki" przesiadają się dotychczasowi klienci Forda, Opla czy nawet Tesli. Ci, którzy zaczynają przygodę z Mazdą prawdopodobnie nie odczują, że nowość marki z Hiroszimy to samochód zupełnie inny niż modele takie jak CX-5 czy CX-60. W 6e zawartość "Mazdy w Maździe" jest nieco mniejsza niż można się było spodziewać, a wszystko za sprawą rodowodu konstrukcji, którą mieliśmy okazję jeździć podczas pierwszych jazd w Leverkusen.

Odwiedziliśmy europejską siedzibę firmy, by w praktyce sprawdzić, jak spisuje się owoc pracy inżynierów z Japonii ale i z Chin. Mazda 6e korzysta z podzespołów chińskiego elektryka Deepal L07. Porównanie bliźniaków dowodzi, że styliści wykonali kawał dobrej roboty. O ile chiński samochód wygląda generycznie, nie wyróżnia się na tle pozostałych nowości z Państwa Środka, tak Mazda prezentuje się wyśmienicie.

Designerzy zmienili praktycznie wszystko oprócz ogólnego kształtu bryły i proporcji. Front nawiązuje do poprzednika i pozostałych nowych modeli marki, boki nadwozia ładnie odbijają światło i stawiają na bardzo subtelne przetłoczenia, a w tylnej części da się dostrzec podobieństwo do kultowych Mazd RX-7 i 626. Chodzi m.in. o podwójne, okrągłe światła czy blendę przechodzącą przez całą szerokość nadwozia. Tył zwieńczony jest również spoilerem, który wysuwa się automatycznie po przekroczeniu 90 km/h. Nowa Mazda jest wyjątkowo zgrabna, a proporcje nadwozia nie zdradzają na pierwszy rzut oka, że mamy do czynienia z samochodem elektrycznym.

Mazda 6e - wymiary i przestrzeń

Trzeba przyznać, że na żywo samochód wydaje się mniejszy, niż wskazywałaby metryka. Długość 4921 mm to znacznie więcej niż w poprzedniku (4870 mm). Nadwozie ma 1890 mm szerokości i 1491 mm wysokości. Rozstaw osi 2895 mm to obietnica sporej przestrzeni w kabinie i faktycznie, miejsca na nogi jest tu pod dostatkiem, a wysoki pasażer bez trudu usiądzie za wysokim kierowcą. Z tyłu nie ma też tunelu środkowego, co ułatwi podróżowanie w komplecie.

Gdzie zabrakło przestrzeni? Przydałoby się odrobinę więcej miejsca nad głową, zwłaszcza na miejscu kierowcy. Fotel umieszczony jest dość wysoko i trudno usadowić się tu tak wygodnie jak w poprzedniej, spalinowej Maździe 6. Niezbyt imponująca jest też pojemność bagażnika - 336 litrów to wartość typowa raczej dla kompaktowych modeli. Z pomocą przychodzi tu 72-litrowy frunk, czyli przedni bagażnik, w którym bez trudu zmieścimy walizkę kabinową lub parę plecaków. Dostęp do kufra z tyłu jest ułatwiony dzięki temu, że mamy do czynienia z liftbackiem, czyli de facto hatchbackiem o trójbryłowej sylwetce.

Wnętrzy Mazdy 6e zaskakuje

Do wnętrza dostajemy się po otwarciu drzwi z bezramkowymi szybami. W kokpicie króluje duży, 14,6-calowy ekran systemu multimedialnego, a w testowanej wersji deska rozdzielcza pokryta jest zamszem. Mieszanka tworzyw, które posłużyły do wykończenia wypada korzystnie, choć na boczkach drzwi, w okolicach klamek, znalazło się sporo twardego plastiku. Poza tym - trudno mieć zastrzeżenia. Kabinę wykończono w znakomitej większości miękkimi materiałami. Dwuramienna kierownica nieźle leży w dłoniach, a na tunelu środkowym znalazło się miejsce dla chłodzonej ładowarki bezprzewodowej. Przed kierowcą umieszczono drugi, niewielki ekran cyfrowych zegarów.

Na pierwszy rzut oka wszystko prezentuje się naprawdę zgrabnie. Po uruchomieniu samochodu wprawne oko zauważy, że grafiki systemu multimedialnego i cyfrowych zegarów nie przypominają tych z innych propozycji w gamie Mazdy. Wszystko przez to, że ładne wnętrze zaprojektowane na potrzeby Mazdy kryje technologie znane z chińskich aut. Interfejs multimediów jest taki sam jak w autach marek XPENG czy Leapmotor. Zawartość cyfrowego zestawu wskaźników również wyświetla dobrze znane z nowych, chińskich marek obrazki - wizualizację danych płynących z systemów wsparcia kierowcy, czyli "widok drogi", w którym lubują się Chińczycy. Obsługa jest więc zupełnie inna niż w dotychczasowych modelach japońskiego producenta, nie wyłączając z tego grona nowej CX-5, która też proponuje nowy, w pełni dotykowy system multimedialny.

System operacyjny jest więc dość zawiły, a do sposobu obsługi trzeba przywyknąć. Sytuację ratuje dolny pasek interfejsu, do którego możemy "doczepić" skróty do ulubionych funkcji lub aplikacji. Sterowanie klimatyzacją, nagłośnieniem czy ustawieniami systemów bezpieczeństwa jest jednak czasochłonne i wymaga dotykania wyświetlacza przez dłuższą chwilę. Zagłębiając się w obszerne menu łatwo zapomnieć, że siedzimy w Maździe. Pod tym względem, 6e nie ma nic wspólnego ani z poprzednią 6, ani z innymi modelami z gamy japońskiego producenta.

Nowa Mazda 6e - silniki, bateria, zasięg

Mazda 6e ma napęd na tył, a podstawowa wersja skrywa pod podwoziem akumulator LFP o pojemności 68,8 kWh. Silnik ma 258 KM i 320 Nm, co wystarcza, by rozpędzić auto do setki w 7,5 s. Prędkość maksymalna to z kolei 175 km/h. Zasięg deklarowany przez producenta to 479 km, a niezwykle skromne zużycie energii osiągnięte podczas pierwsze jazdy sugeruje, że wartość WLTP bardzo łatwo osiągnąć w realnych, drogowych warunkach. Dlaczego ten bazowy wariant wybiera ponad 80% klientów?

Droższa Mazda 6e Long range ma większy zasięg (552 km) i baterię o pojemności 80 kWh. Sęk w tym, że większy akumulator NMC ładuje się znacznie wolniej, a osiągi samochodu są nieco słabsze (244 KM i 7,8 s do setki). Wariant Long range w trasie sprawdzi się więc... gorzej od bazowego. Większy zasięg przestaje być korzyścią wartą dopłaty, gdy porównamy czasy ładowania obu wersji nowej Mazdy. Ta pierwsza ładuje się z mocą 165 kW, a w wariancie Long range jest to maksymalnie... 90 kW. Czas ładowania bazowego modelu w zakresie 10-80% wynosi 24 minuty, a dla droższej odmiany będzie to 47 minut. Sytuacja jest niespotykana - jak tłumaczy to Mazda? Oficjalną wersją firmy jest dążenie do zrównania masy własnej obu wersji (faktycznie, ważą one tyle samo), a ograniczona prędkość ładowania większej baterii w droższej odmianie ma zapobiegać degradacji. Cóż... Pozostaje tylko polecić wariant bazowy, którego parametry są całkiem przyzwoite, a i zasięg jest w zupełności wystarczający. Obie wersje w standardzie mają pokładową, ładowarkę AC o mocy 11 kW. To rozwiązanie dostosowane do europejskich realiów, bowiem mowa o prądzie 3-fazowym.

Tak jeździ nowa Mazda 6e

Pierwsze spotkanie z nowością Mazdy przyniosło również pozytywne zaskoczenia. Nowa 6e jeździ znakomicie - nie ma w niej za grosz chińskiego pierwiastka. Bujające się nadwozie, miękkie zawieszenie? Nic z tych rzeczy. Nowa szóstka jest zwarta, momentami wręcz sztywno zestrojona. W zakrętach spisuje się świetnie, korzystając z dobrodziejstw tylnonapędowej architektury. Rozkład kilogramów premiuje oś tylną, bo to na niej spoczywa 53% masy. Nie czuć tu również nadwagi - 1962 kg to wartość pokaźna, ale nie przesadzona, biorąc pod uwagę spore wymiary samochodu.

Kolejną niespodzianką jest wyciszenie kabiny. Fenomenalne - to zdecydowanie najcichsza Mazda w ofercie, a może i w historii marki. Poziom hałasu podczas jazdy autostradowej jest bardzo niski, a szybka jazda nie stanowi uciążliwości. Przydałoby się jedynie nieco dopracować układ kierowniczy - opór jest niewielki, nie zapewnia zbyt wielu informacji zwrotnych.

Ile kosztuje Mazda 6e? Cena i wyposażenie

Nowa Mazda 6e kosztuje od 198 200 zł. To cena modelu w wersji Takumi z silnikiem o mocy 258 KM. Z kolei Mazda 6e Long Range z silnikiem o mocy 245 KM to wydatek od 203 600 zł. Jakie wyposażenie proponuje nowy elektryk?

Podstawowa Mazda 6e w wersji Takumi jest bardzo przyzwoicie wyposażona. Standardowa odmiana oferuje m.in.:

Panoramiczny szklany dach

19-calowe alufelgi i opony Michelin 245/45

Reflektory w technice LED

Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień

Przyciemniane tylne szyby

Podświetlany grill

Wysuwany tylny spoiler

Cyfrowe zegary

Oświetlenie sufitowe

Tapicerkę skórzaną czarną lub beżową

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach z podgrzewaniem i wentylacją

Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach z podgrzewaniem i wentylacją

Elektrycznie sterowane szyby przód/tył

9 poduszek powietrznych

Pompa ciepła

Mazda 6e w bogatszej wersji Takumi Plus kosztuje (od 206 600 zł i 212 000 zł w wersji Long range) jest wzbogacona o brązową tapicerkę skórzaną Nappa z zamszowym wykończeniem paneli wnętrza, czarną podsufitkę, dwukolorową kierownicę, elektrycznie sterowaną roletę szklanego dachu czy elementy ozdobne przypominające drewno.

Nowa Mazda 6e - dane techniczne, wymiary, masa, osiągi

Wymiary Mazda 6e Mazda 6e Long range Typ nadwozia hatchback 5-drzwiowy Liczba drzwi 4 + pokrywa bagażnika Liczba miejsc 5 Wymiary zewnętrzne Długość całkowita (wraz z ramką tablicy rejestracyjnej) mm 4921 Szerokość całkowita mm 1890 Szerokość całkowita (z lusterkami) mm 2156 Wysokość całkowita (z 1 osobą, bez bagażu) mm 1491 Rozstaw osi mm 2895 Nawis przedni (bez ramki tablicy rejestracyjnej) mm 986 Nawis tylny mm 1040 Rozstaw kół przednich mm 1620 Rozstaw kół tylnych mm 1630 Prześwit w partii międzyosiowej – z 1 osobą, bez bagażu mm 114 Średnica zawracania (pomiędzy krawężnikami/ścianami) m 5,6/5,8 Wymiary wnętrza Wysokość kabiny do sufitu, z przodu mm 988 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu mm 1478 Ilość miejsca na nogi, z przodu mm 1074 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu mm 1394 Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu (bez szyberdachu) mm 963 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu mm 1416 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu mm 1392 Ilość miejsca na nogi, z tyłu mm 921

Bagażnik Pojemność bez składania oparć tylnych siedzeń l 336 Pojemność ze złożonymi oparciami tylnych siedzeń do linii rolety bagażnika l 678 Pojemność ze złożonymi oparciami tylnych siedzeń do dachu l 1074 Pojemność przedniego bagażnika l 72 Wysokość od podłogi do poziomu rolety mm 432 Długość na poziomie podłogi do oparć przednich/tylnych siedzeń mm 1937/1052 Szerokość pomiędzy wnękami nadkoli mm 943 Szerokość otworu załadunku mm 964 Wysokość otworu załadunku mm 619

Układ napędowy Mazda6e Mazda6e Long range Napęd na koła tylne tylne Przekładnia Automatyczna, 1-biegowa Automatyczna, 1-biegowa Typ silnika Elektryczny Elektryczny Moc maksymalna kW (KM) 190 (258) 180 (244) Maksymalny moment obrotowy Nm 320 320 Typ baterii Litowo-jonowa (LFP) Litowo-jonowa (NMC) Pojemność akumulatora kWh 68,8 80 Napięcie akumulatora V 240-470 240-470 Masa baterii kg 480 492 Rodzaje ładowania akumulatora DC poprzez złącze CCS, AC poprzez złącze Typ 2 DC poprzez złącze CCS, AC poprzez złącze Typ 2 Moc maksymalna ładowania prądem stałym kW 165 90 Czas ładowania akumulatora DC od 10% do 80% min. ok. 24 ok. 47 Czas ładowania akumulatora DC od 30% do 80% min. 15 35 Moc maksymalna ładowania prądem przemiennym (3-fazowym) kW 11 11

Masy Mazda 6e Mazda 6eLong range Minimalna masa własna bez kierowcy kg 1962 1962 Minimalna masa własna z kierowcą (75 kg) kg 2037 2037 Maksymalna dopuszczalna masa całkowita - ogółem kg 2387 2387 Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi przedniej kg 1027 1027 Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi tylnej kg 1390 1390 Maksymalne obciążenie dachu kg 75 75 Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulca kg 750 750 Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy hamowanej (nachylenie drogi 8% / 12%) kg 1500/1500

Osiągi i zużycie Mazda6e Mazda6e Long range Przyśpieszenie 0-100 km/h s 7,6 7,8 Prędkość maksymalna (ograniczona) km/h 175 175 Zużycie energii w cyklu WLTP Zasięg w cyklu mieszanym km 479 552 Zasięg w trybie miejskim Km 605 692 Zużycie energii elektrycznej – w cyklu mieszanym kWh/ 100 km 16,6 16,5 Emisje w cyklu WLTP Emisje CO2 – w cyklu mieszanym g/km 0 0 Klasa emisji CO2 A A Europejska norma emisji Euro 6e

Zawieszenie i koła Mazda 6e Mazda6eLong range Zawieszenie Zawieszenie kół przednich Kolumny Macpherson Zawieszenie kół tylnych Układ multi-link Felgi i opony Rozmiar opon 245/45 R19 Średnica felg (cale) 19