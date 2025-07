Ceny OC w drugiej połowie 2025 roku. Ci kierowcy zapłacą najwięcej

Ubezpieczenie OC jest o 14% droższe niż przed rokiem. Choć wzrosty cen nieco wyhamowały, eksperci przewidują dalsze podwyżki w drugiej połowie 2025 roku. Dla niektórych grup kierowców oznacza to cenę polisy przekraczającą 2500 zł. Najwięcej zapłacą młodzi kierowcy, a Ci, którzy mają tablice rejestracyjne rozpoczynające się "ZK" i "GD" muszą sięgnąć głębiej do kieszeni.

Polisa OC to jedyna obowiązkowa opłata dla kierowców, która tak mocno różni się w zależności od wieku oraz miejsca zamieszkania. Kto zapłaci najwięcej, a kto najmniej? Jakich cen ubezpieczeń spodziewać się w nadchodzących miesiącach? Co grozi za nieopłacenie składki?

OC coraz droższe

Według danych rankomat.pl, średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie dla kierowców wyniosła w I półroczu 2025 r. niemal 700 zł. To o 14% więcej niż przed rokiem. Choć dynamika wzrostu cen nieco spadła, w kolejnych miesiącach nadal mogą nas czekać podwyżki.

Ceny OC od początku 2025 roku się ustabilizowały. Obserwujemy miesięczne wzrosty na poziomie od 5 do 11 zł, choć porównując składki z zeszłego roku, ten wzrost jest na poziomie kilkunastu procent. Wynik techniczny w segmencie OC, po zaliczeniu w ubiegłym roku straty na poziomie 600 mln zł, znów jest na plusie. Jednak wartość średniej szkody wciąż rośnie, a co za tym idzie – wypłaty z odszkodowań również. Dlatego spodziewałbym się dalszych drobnych wzrostów miesięcznych, które w skali roku mogą osiągnąć kilkanaście procent. Dla niektórych grup kierowców średnia cena OC jest znacznie wyższa, dlatego porównując oferty i wybierając najkorzystniejszą propozycję ubezpieczenia, mogą zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. – komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu rankomat.pl.

Obowiązkowa opłata dla kierowców wynosi nawet 2626 zł

Ceny OC różnią się w zależności od wielu czynników. Wiek kierowcy, miejsce zamieszkania i marka czy nawet model samochodu - wszystkie te parametry są brane pod uwagę i istotnie wpływają na wysokość składki. Kto płaci najwięcej? Najgłębiej do kieszeni muszą sięgnąć młodzi kierowcy – 19-latkowie płacili za polisę średnio 2626 zł! Największe zniżki otrzymują zaś 61-latkowie (586 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (671 zł), najdroższe BMW (812 zł). Posiadacze elektryków płacili średnio 573 zł, a właściciele samochodów hybrydowych 743 zł.

Rozbieżności da się zauważyć również porównując dane z poszczególnych województw. Wedug danych rankomat.pl, najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (816 zł), dolnośląskiego (767 zł) i mazowieckiego (763 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (573 zł), opolskiego (595 zł) i świętokrzyskiego (601 zł). Ceny ubezpieczenia OC były wyższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Podwyżki wyniosły od 12,1% (woj. lubelskie) do 15,5% (woj. łódzkie).

Masz auto z takimi tablicami? Zapłacisz więcej

W których miastach OC jest najdroższe i najtańsze? Interesujące dane z drugiego kwartału 2025 roku podaje CUK Ubezpieczenia. Najwięcej zapłacą kierowcy jeżdżący autami z tablicami ZK, DW, DX, GD i XD. W Koszalinie średnia cena OC wynosi 1004 zł, we Wrocławiu jest to 982 zł, a dla Gdańska wyliczono średnią 947 zł.

Na drugim biegunie znajdują się Przeworsk, Wałcz i Kłobuck. To 3 najtańsze miasta pod względem OC, a średnie kwoty wynoszą odpowiednio 353 zł, 504 zł i 557 zł.

Drogie OC? Kara za brak polisy jest jeszcze większa

Choć ceny ubezpieczeń poszły w górę, jazda bez ważnego OC jest fatalnym pomysłem. W razie wypadku, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny upomni się o zwrot kosztów wypłaconego odszkodowania, a to może sięgnąć milionów złotych. Astronomiczne kwoty muszą bowiem wystarczyć nie tylko na naprawdę bądź pokrycie wartości pojazdu, ale i ewentualne koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanych.

Nawet jeśli unikniemy takich nieprzyjemności, kara za brak OC nakładana jest automatycznie i jest praktycznie nie do uniknięcia. UFG z chirurgiczną precyzją potrafi wyłapać kierowców, którzy nie ubezpieczyli auta na czas. Kierowca, który wykupił OC nie musi martwić się o jego ciągłość. Dotychczasowa firma ubezpieczeniowa sama przedłuży umowę na następy rok i wyśle pismo z informacją o wysokości składki do zapłaty. Wystarczy jednak, że właściciel pojazdu popełni jeden z 5 najczęstszych błędów i polisa OC nie przedłuży się automatycznie.

Kiedy może dojść do kosztownych konsekwencji?

Zmiana właściciela pojazdu. Kupujący samochód używany często zapominają, że z ochrony OC poprzedniego właściciela można korzystać jedynie do końca okresu obowiązywania umowy; Gdy nie zapłacisz pełnej składki. Kierowca, który opłaca ubezpieczenie OC w ratach musi szczególnie pilnować terminów. Nieopłacenie raty zgodnie z harmonogramem lub nawet pomyłka w kwocie (np. 701 zł zamiast 710 zł) sprawi, że polisa OC nie odnowi się automatycznie; Gdy jesteś przekonany, że dla nieużytkowanego lub niesprawnego technicznie pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – obowiązek posiadania OC ciąży na każdym właścicielu auta Gdy korzystałeś z OC krótkoterminowego, zawartego na czas krótszy niż 12 miesięcy; Zakup samochodu z polisą OC wystawioną na inną osobę niż sprzedający. Dla własnego dobra należy skontaktować się ubezpieczycielem i sprawdzić, czy polisa nie została wypowiedziana.

Kara za brak OC wkrótce w górę

Wysokość kar za brak OC jest powiązana z płacą minimalną, stąd przy każdej waloryzacji najniższej krajowej rośnie opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Obecnie, za brak ważnej polisy kierowcy płacą:

1870 zł za brak OC od 1 do 3 dni

4670 zł za brak OC od 4 do 14 dni

9330 zł za brak OC powyżej 14 dni

Najnowsza propozycja rządu mówi, że od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna ma wynosić 4806 zł, czyli o 140 zł więcej w stosunku do kwoty obowiązującej obecnie. Jeśli stawka zostanie przyjęta, wówczas to oznacza wzrost opłaty karnej za brak OC pojazdu do poziomu 4810 zł.

Maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC powyżej 14 dni w przypadku samochodów ciężarowych może wzrosnąć z 14 000 zł do 14 420 zł w 2026 roku, a w przypadku innych pojazdów (np. motocykl i skuter) najwyższa opłata karna wynosiłaby 1600 zł.