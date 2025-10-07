Chery świętuje sukces w Polsce. Nowe auto co 25 sekund. 5 mln samochodów na eksport

Grupa Chery to państwowy koncern motoryzacyjny istniejący od 1997 roku. To także pierwszy chiński producent samochodów osobowych, który zaczął je masowo eksportować w 2001 roku. Po drodze dobił targu i w 2012 stał się również współwłaścicielem brytyjskich klejnotów rodowych – Jaguara i Land Rovera. Firma zgłosiła już ponad 29 000 patentów, z których ponad 18 000 zostało przyznanych. Spółka jest także na liście Global Fortune 500. W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku Grupa Chery sprzedała na całym świecie przeszło 2 mln samochodów, to 14,5 proc. więcej rok do roku. Z tego wyeksportowano 936 428 egz. – ktoś nawet policzył, że jedno auto "Made by Chery" trafiało za granicę co 25 sekund.

Reklama

Chińczycy nabrali tak wysokiego tempa, że do Polski trafił 5-milionowy samochód wyeksportowany przez Chery – to SUV Tiggo 8 z napędem hybrydowym plug-in. Jest co świętować. Jednocześnie na rynku debiutują dwa rodzinne SUV-y – Tiggo 4 i Tiggo 9.

Tak wygląda Chery Tiggo 4, czyli nowy i najtańszy SUV

Reklama

Chery Tiggo 4 to najmniejszy i najtańszy SUV w gamie marki. Ma 4,32 m długości, 1,83 m szerokości i 1,65 m wysokości. Rozstaw osi – 2,61 m. Nowy gracz wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak Toyota C-HR czy Renault Captur

Wyposażenie Chery Tiggo 4: ekran 24,6 cala i kamery 540 stopni

W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest dwuekranowy wyświetlacz o przekątnej 24,6 cala. Stacja multimedialna z ekranem 12,3 cala ma wbudowany systemem sterowania głosowego. W menu łatwo się połapać – duże i czytelne ikony ułatwiają obsługę. Poza tym klasyczne przyciski obsługują podgrzewanie przedniej szyby, foteli oraz klimatyzację. 12,3-calowy wirtualny kokpit prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających.

Parkowanie obsłuży system kamer 540 stopni, który umożliwia nie tylko obserwowanie otoczenia wokół auta, ale także pod nim – nadwozie na ekranie centralnym staje się przezroczyste. Wyposażenie obejmuje również 24 funkcje ADAS wspierające autonomiczną jazdę na poziomie L2.5. Lista obejmuje: adaptacyjny tempomat, asystenta pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, awaryjne hamowanie czy system monitorowania kierowcy.

Chery Tiggo 4 to przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Jaka pojemność?

Chery Tiggo 4 na tle rywali wyróżnia się obszernym wnętrzem. Szczególnie dopieszczeni mogą czuć się pasażerowie tylnej kanapy – na nogi mają 900 mm przestrzeni. Nowy SUV jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji pomoże jeden z większych w tej klasie aut bagażnik – zapewni od 430 do 1190 l pojemności (po złożeniu asymetrycznie dzielonej kanapy). Do tego mamy lampki LED i solidne haki na siatki z zakupami. 34 schowki pomogą zaprowadzić porządek w kabinie.

Chery Tiggo 4 z hybrydą 1.5 jest szybki i oszczędny. Jakie zużycie benzyny?

Chery Tiggo 4 to pierwszy model producenta dostępny z klasycznym napędem hybrydowym. Układ HEV wykorzystuje silnik benzynowy 1.5/95 KM i silnik elektryczny o mocy 204 KM. Prąd magazynuje bateria trakcyjna LFP o pojemności 1,83 kWh. Taki zestaw umożliwia pracę w 3 trybach – w pełni elektrycznym, hybrydowym szeregowym oraz hybrydowym równoległym.

Łącznie kierowca z takiej hybrydy dostaje 163 KM mocy systemowej oraz łączny moment obrotowy 260 Nm. Producent zapewnia o błyskawicznej reakcji na wciśnięcie gazu – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8,9 s. Do tego hybryda ma być bardzo wydajna – sprawność cieplna silnika 1.5 wynosi 44,5 proc. (Toyota w obecnie stosowanych jednostkach deklaruje 41 proc. sprawności). Stąd średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l, czyli zbiornik o pojemności 51 litrów pozwoli przejechać ok. 950 km.

Chery Tiggo 4 kosztuje od 95 900 zł - jakie wyposażenie? Dwie wersje do wyboru

Chery Tiggo 4 w bazowej wersji Essential kosztuje od 95 900 zł i szasta wyposażeniem. Standard to m.in.:

Pakiet 24 systemów ADAS

7 poduszek powietrznych

24,6-calowy zakrzywiony, podwójny ekran

Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 12,3 cala

Bezprzewodowy Android Auto i Apple Car Play

Reflektory LED

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

System bezkluczykowy

Kamera cofania

Tylne czujniki parkowania

17-calowe felgi aluminiowe

Bogatsza wersja Prestige kosztuje od 105 900 zł i oferuje wyposażenie ze świata droższych samochodów. Na liście jest jeszcze:

Tapicerka ze skóry ekologicznej

Fotel kierowcy sterowany elektrycznie

Podgrzewane przednie fotele

System kamer 540°

System audio z 6. głośnikami

Przednie czujniki parkowania

Kierownica wykończona skórą ekologiczną

Podświetlane progi

Przyciemniane tylne szyby

Ambientowe oświetlenie wnętrza

Chery Tiggo 4 HEV w Polsce jest objęty pakietem gwarancyjnym obejmującym:

7 lat lub 150 000 km ochrony całego pojazdu,

8 lat lub 160 000 km gwarancji na akumulator trakcyjny, silnik elektryczny i system sterowania elektroniką,

3 lata bezpłatnej pomocy drogowej.

Chery Tiggo 9 to duży SUV dla 7-osobowej rodziny

Chery Tiggo 9 to największy i 7-osobowy SUV nowej marki w Polsce. Z ponad 4,8-metrowym nadwoziem ustawionym na 20-calowych kołach zamierza walczyć w klasie Lexusa RX czy Mazdy CX-60. Dostępu do wnętrza strzegą automatycznie wysuwane klamki. Dzięki płaskiej podłodze i 2,8-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu.

Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 8-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 4-stopniową oraz podnóżek, w obu jest pamięć ustawień, 10-punktowy masaż, podgrzewanie i wentylacja. Tylna kanapa jest przesuwana elektrycznie w zakresie 26 cm, podgrzewana i chłodzona. Jedynie w trzecim rzędzie siedzenia trzeba obsługiwać ręcznie.

Bagażnik może być symboliczny lub ogromny. Przy podniesionym trzecim rzędzie zapewni 143 l, po złożeniu ostatnich foteli możliwości rosną do 819 l. Kiedy autem podróżują dwie osoby kufer oferuje aż 2065 l przestrzeni ładunkowej. Na pokładzie przewidziano aż 41 schowków.

Wnętrze Chery Tiggo 9 jest ekstremalnie wyciszone. Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Miejsce kierowcy z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym zdominowały dwa ekrany – 15,6-calowa stacja multimedialna w centrum oraz 10,25-calowy zestaw cyfrowych wskaźników. Asystent głosowy Hello CHERY obsługuje klimatyzację, szyby, nawigację i fotele. Komfort akustyczny zapewnią podwójne szyby czy system ENC, który w trakcie jazdy przesyła fale dźwiękowe w przeciwnych fazach przez głośniki, redukując gromadzenie się hałasu o niskiej częstotliwości. Z kolei tryb Pet Mode po zamknięciu auta automatycznie aktywuje klimatyzację i utrzyma temperaturę 24-26°C – dzięki temu latem pies lub kot podczas postoju będzie mógł czekać w bezpiecznych warunkach.

Chery Tiggo 9 z mocarną hybrydą to chińska rakieta

Moc? To najlepsze co chiński producent ma na półkach. Chery Tiggo 9 wykorzystuje układ hybrydowy plug-in. System łączy silnik 1.5 T-GDI, przednie i tylne silniki elektryczne oraz generator, tworząc elektryczny napęd na cztery koła. Dzięki mocy 428 KM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,4 sekundy. To osiągi na poziomie 3-litrowej jednostki z turbo.

Samochód jest wyposażony w 70-litrowy zbiornik paliwa oraz duży akumulator trakcyjny 34,46 kWh. Stąd inżynierowie chińskiej marki deklarują, że system gwarantuje 1050 km łącznego zasięgu (w tym 147 km wyłącznie w trybie EV).

Jakie zużycie paliwa i zasięg na 70-litrowym zbiorniku?

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,7 litra benzyny na 100 km (wg. cyklu WLTP). I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się z szybszym osuszaniem zbiornika paliwa. Przy czym osiągnięcie wyniku 6,9 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań, a to spalanie na poziomie auta miejskiego. Doładowanie baterii z 30 do 80 proc. prądem stałym potrwa 18 minut. Zasilanie V2L 6,6 kW pozwali korzystać z urządzeń elektrycznych np. na biwaku.

Samochód jest wyposażony w niezależne zawieszenie wielowahaczowe i hydropoduszki tłumiące drgania, które redukują wibracje o ponad 30 proc. Do tego Tiggo 9 oferuje sześć trybów jazdy – Economy, Standard, Sport, Snow, Mud i Off-Road. Maksymalna głębokość brodzenia to aż 50 cm.

Ile kosztuje Chery Tiggo 9? Cena, wyposażenie i gwarancja

Chery Tiggo 9 PHEV AWD kosztuje 209 900 zł. Największy SUV występuje w jednej wersji Prestige. Wyposażenie obejmuje m.in.:

Pakiet systemów ADAS

System multimedialny z 15,6-calowym ekranem dotykowym

System audio Sony z 14 głośnikami

Bezprzewodowy Android Auto i Apple Car Play

Wyświetlacz przezierny AR-HUD z elementami rozszerzonej rzeczywistości

Reflektory LED

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

System kamer 540°

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

Otwierany dach panoramiczny

Jasna tapicerka ze skóry naturalnej

Podgrzewane i wentylowane przednie fotele z elektryczną regulacją oraz funkcją masażu

Podgrzewana i wentylowana tylna kanapa z elektryczną regulacją

Przedni fotel pasażera z regulowanym elektrycznie podparciem łydek

Podgrzewana kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną

Podgrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy

Chery Tiggo 9 jest objęty pakietem gwarancyjnym obejmującym 7 lat lub 150 000 km ochrony na pojazd i 3 lata bezpłatnej pomocy drogowej. Z kolei 8 lat lub 160 000 km gwarancji przysługuje na akumulator trakcyjny, silnik elektryczny oraz system sterowania elektroniką.