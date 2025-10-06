Nowa Dacia Hipster jest lekka, prosta i tania

Samochody od początku XXI wieku stają się coraz większe, coraz cięższe, coraz bardziej skomplikowane, a więc i coraz droższe. Wszystko to za sprawą przepisów oraz elektryfikacji napędów. Licząc od 2010 roku ceny aut w Europie wzrosły aż o 77 proc. i nadal idą w górę.

Na szczęście nie wszyscy producenci są tak pazerni. Oto Dacia od zera opracowała prawdziwy samochód dla ludu – model Hipster jest lekki, prosty, praktyczny i tani. Ile kosztuje? Embargo minęło i już wiadomo, co dostaną kierowcy…

Tak wygląda nowa Dacia Hipster

Nowa Dacia Hipster serwuje nam niespotykane dotąd w autach rumuńskiej marki proporcje. Powstała według najprostszego przepisu świata – koła na zewnątrz, nadwozie wewnątrz. Na świat patrzy przez reflektory LED, które nadają jej sympatycznego wyrazu twarzy. – W historii motoryzacji popularne samochody cieszące się największym powodzeniem wyróżniały się nowatorskim designem – mówi Romain Gauvin, kierownik ds. designu i stylistyki nadwozia Dacii. – Przy tworzeniu Hipstera, zupełnie nowego popularnego samochodu, naszym celem było nadanie mu przejrzystej i zapadającej w pamięć stylistyki. Miał to być samochód, który da się narysować trzema pociągnięciami ołówka – wyjaśnia. I udało się w 100 proc.

Pionowy tył podporządkowano funkcjonalności: klapa bagażnika obejmuje całą szerokość nadwozia i otwiera się w dwóch częściach. Poczwórne światła to kolejny smaczek – umieszczone za tylną szybą nie potrzebują własnego przeszklenia. Tanie i efektowne rozwiązanie. Również dla obniżenia kosztów nadwozie Hipstera przewidziano w jednym kolorze i barwione w masie, z wyjątkiem przodu auta i wpadających w róż słupków B.

Dacia Hipster zwrotna jak japoński samochodzik. Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Kanciasta sylwetka o długości zaledwie 3 m (o 70 cm mniej niż Spring), wysokości 1,52 m i szerokości 1,55 m jest zwrotna i poręczna, wciśnie się nawet w ucho igły. Hipstera z powodzeniem można porównać do japońskich aut Kei car, które stanowią ponad jedną trzecią tamtejszego rynku. W Europie ze świeczką szukać podobnych samochodów. Nowa Dacia, mimo tak niewielkiego obrysu, w razie potrzeby wygodnie zmieści cztery osoby lub zapewni dużo powierzchni ładunkowej – przy standardowym ustawieniu siedzeń bagażnik ma 70 l, po złożeniu oparć pojemność rośnie do 500 l.

Dacia Hipster wygodna jak Sandero. Tak wygląda wnętrze

Wnętrze to zupełnie nowy projekt. Kabina ściśle trzyma się prostopadłościennych kształtów nadwozia, nawet przednia i tylna szyba są niemal pionowe dla maksymalnego wykorzystania zamkniętej przestrzeni. Siedzenia pokrywa lekki siateczkowy materiał utkany z tworzyw z odzysku. Ażurowe zagłówki i ręcznie przesuwane boczne szyby także zmniejszają masę auta oraz koszty.

Za kierownicą Hipstera siedzi się wygodnie jak w większym Sandero. Rolę stacji multimedialnej z nawigacją pełni telefon wpinany do specjalnej stacji dokującej na środku kokpitu. Cyfrowy kluczyk wgrany do smartfona umożliwia otwieranie auta i uruchamianie silnika. Do tego jest system YouClip, który pozwala na mocowanie głośnika Bluetooth, kieszeni na drobiazgi, podłokietnika, uchwytu na kubek, zaczepów na torbę i przenośnej lampki. Każdy z tych dodatków można zamocować w 11 punktach – na desce rozdzielczej, panelach drzwi, oparciach foteli, w bagażniku i na wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika.

Jak jeździ nowa Dacia Hipster? Waży tylko 800 kg

Wreszcie napęd. Dacia Hipster to lekki samochód elektryczny – waży jedynie 800 kg, czyli 200 kg mniej niż Spring. Niewielka masa przyczyni się do oszczędnego zużycia energii. Producent jeszcze milczy na temat osiągów. Wiadomo jednak, że akumulator zapewni zasięg wystarczający do załatwiania codziennych spraw przy dwóch ładowaniach w tygodniu. Mało? Przykładowo we Francji aż 94 proc. kierowców pokonuje mniej niż 40 km dziennie, stąd nie ma sensu pakować do auta dużego i drogiego akumulatora.

Dla porównania Dacia Spring zapewnia 225 km zasięgu. Jej użytkownicy pokonują około 34 km dziennie w ciągu czterech przejazdów ze średnią prędkością 34 km/h. Zatem z auta można korzystać przez cały tydzień na jednym ładowaniu.

Ile kosztuje nowa Dacia Hipster?

Cena? Dacia Hipster w wersji produkcyjnej ma kosztować od 18 000 euro, czyli ok. 77 400 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 37 400 zł (tyle kosztowały samochody w 2010 roku). Na rynku nowość rumuńskiej marki pojawi się w 2026 roku.