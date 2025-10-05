Co oznacza znak drogowy P-35?

Znaki drogowe w Europie ujednolicają przepisy Konwencji Wiedeńskiej - Konwencja o znakach i sygnałach drogowych z 8 listopada 1968 r. Jednak niektóre kraje korzystają z możliwości ustawienia dodatkowych oznaczeń. Z takiej opcji niedawno skorzystała Hiszpania przy okazji reformy oznakowania drogowego.

Znak P-35 to znak ostrzegawczy. Na trójkącie z czerwoną obwódką i białym tłem widzimy sylwetki dwóch samochodów i dwie przecinające się strzałki, które po chwili prowadzą prosto. Co oznaczają te symbole?

Jak zachować się za znakiem P-35?

Hiszpańskie władze wyjaśniają, że P-35 to znak wskazuje obszar (zazwyczaj między skrzyżowaniem dróg a rozwidleniem), w którym przeplatają się tory jazdy. W katalogu znak P-35 jest opisany jako "trenzado" co oznacza "spleciony" i rzeczywiście układ symboli może przypominać wzór warkocza.

Znak ma więc ostrzegać kierowcę przed utrudnieniami związanymi z przeplataniem się dróg szybkiego ruchu i autostrad. Mijając tę tablicę trzeba być gotowym na częstszą zmianę pasa ruchu i wyższe ryzyko kolizji czy wypadku. Drogowcy przypominają o sygnalizowaniu manewrów kierunkowskazami i zachowaniu bezpiecznej odległości.

W Polsce drogowcy mają łatwiej. Wystarczy, ze ustawią znak A-30, czyli trójkąt z czarnym wykrzyknikiem oznaczający "inne niebezpieczeństwa". Kierowca widząc taki znak powinien wiedzieć, że zbliża się do niebezpiecznych miejsc innych, niż te o których uprzedzają pozostałe znaki.

Montowane pod znakiem A-30 tabliczki za pomocą symboli i/lub napisów zapowiadają rodzaj niebezpieczeństwa np. tabliczka T-14 wskazuje miejsce częstych potrąceń pieszych. Z kolei tabliczka T-18 zapowiada nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu najpierw w lewo, a potem w prawo.