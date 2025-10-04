- Nowa OMODA 5 wjeżdża do Polski. Mocna hybryda już na rynku
Nowa OMODA 5 wjeżdża do Polski. Mocna hybryda już na rynku
OMODA 5 to najpopularniejszy model marki należącej do chińskiego koncernu Chery. Na świecie sprzedało się już ponad 280 000 sztuk tego SUV-a. Także w Polsce to najchętniej kupowane auto tego producenta – na drogi wyjechało już przeszło 5400 egzemplarzy. Skąd to wzięcie?
Atrakcyjna cena, bogate wyposażenie, stylistyka i silniki spalinowe. Chińczycy są świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie, stąd na rynek wjeżdża OMODA 5 Hybrid, czyli ich bestseler w nowym stylu i z napędem hybrydowym. Czego mogą spodziewać się kierowcy?
Tak wygląda nowa OMODA 5 Hybrid
Nowa OMODA 5 Hybrid z przodu przypomina większy model OMODA 9. Wąskie światła LED do jazdy dziennej łączy czarny pacek z nazwą marki – tak jak w "9-ce". Styliści zmienili także atrapę chłodnicy i formę zderzaka. SUV ma 4,4 m długości, 1,82 m szerokości i 1,59 m wysokości. Rozstaw osi ok. 2,61 m. Wymiarami wpisuje się w segment C-SUV i kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30. Z kompletem pasażerów bagażnik zapewni 378 l pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1075 litrów.
Nowe wycieszenie i wyposażenie na poziomie samochodów premium
Wewnątrz nowa OMODA 5 wita szerokim wyświetlaczem, który łączy w sobie funkcje wirtualnego kokpitu 12,3-cala oraz ekranu stacji multimedialnej (także 12,3 cala). Stacja multimedialna obsługuje bezprzewodowo interfejsy Android Auto oraz Apple CarPlay, a o naładowanie telefonu dba wysokiej mocy ładowarka bezprzewodowa. System sterowania głosowego Hello Omoda początkowo będzie dostępny w języku angielskim, polską wersję zapowiedziano od grudnia. Na pokładzie przewidziano także system bezkluczykowego dostępu, indukcyjną ładowarkę oraz podgrzewane fotele. Samochód jest też lepiej wyciszony w porównaniu do poprzednika - dzięki dodatkowemu wygłuszeniu poziom głośności na tylnej kanapie to tylko 63,4 dB, przy prędkości 120 km/h. Podobnym wskaźnikiem mogą pochwalić się marki premium.
Nowa OMODA 5 Hybrid jest wyposażona w 20 systemów ADAS. Lista obejmuje m.in.: system unikania kolizji, zapobieganie przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu, system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach, monitorowanie uwagi kierowcy, asystent jazdy w korku, tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu.
Nowa OMODA 5 Hybrid z napędem o mocy 224 KM
Wreszcie napęd. OMODA 5 Hybrid wykorzystuje silnik benzynowy 1.5 TGDI, trakcyjny silnik elektryczny o mocy 204 KM zamknięty razem z drugim silnikiem o mocy 136 KM w skrzyni biegów. Prąd magazynuje duża bateria trakcyjna LFP o pojemności 18,3 kWh. Taki zestaw umożliwia pracę w 3 trybach – w pełni elektrycznym, hybrydowym szeregowym oraz hybrydowym równoległym.
1000 km zasięgu w hybrydzie. Jakie zużycie paliwa?
Łącznie kierowca z takiej hybrydy dostanie 224 KM mocy systemowej oraz łączny moment obrotowy 295 Nm – to najmocniejsza OMODA 5. Producent zapewnia o błyskawicznej reakcji na wciśnięcie gazu – na papierze sprawność przekładni to aż 98,5 proc. Do tego hybryda ma być bardzo wydajna – sprawność cieplna silnika 1.5 wynosi 44,5 proc. (Toyota w obecnie stosowanych jednostkach deklaruje 41 proc. sprawności). Stąd średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l, czyli na jednym baku można przejechać nawet 1000 km.
Ile kosztuje nowa Omoda 5 Hybrid? Cena rozbiła bank
Omoda 5 Hybrid w bazowej wersji Comfort kosztuje od 119 500 zł. Wyposażenie to:
- 17-calowe felgi aluminiowe,
- reflektory i tylne światła LED,
- 20 systemów bezpieczeństwa,
- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
- materiałowo-skórzana tapicerka,
- cyfrowe zegary 12,3 cala,
- stacja multimedialna 12,3 cala,
- kamera cofania,
- bezkluczykowy dostęp i uruchamianie auta,
- automatyczne światła i wycieraczki.
Omoda 5 Hybrid w wersji Premium kosztuje 136 500 zł. Taki SUV dodatkowo oferuje:
- 18-calowe felgi aluminiowe,
- okno dachowe,
- elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,
- system kamer 360,
- przyciemniane szyby tylne,
- elektrycznie sterowane fotele z podgrzewaniem, wentylacją i skórzaną tapicerką,
- podgrzewana kierownica,
- audio Sony,
- ładowarka indukcyjna telefonów 50 W,
- dwubarwne nadwozie.
Samochód można wybrać w jednym z 6 kolorów: Phantom Gray, Carbon Black, Midnight Blue, Blood Red, Khaki White oraz Aviation Silver – dodatkowo ostatnie dwa kolory są możliwe w kombinacji z dachem lakierowanym w kolorze Carbon Black.
Omoda 5 Hybrid - jaka gwarancja?
Omoda 5 Hybrid jest chroniona gwarancją mechaniczną na 3 lata bez limitu kilometrów, 7 lat lub 150 000 km. Na baterię wysokonapięciową i silnik trakcyjny producent daje ochronę na 8 lat lub 160 000 km.
