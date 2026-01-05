Od 1 lutego 2026 nowe i wyższe opłaty drogowe. Rząd wprowadza zmiany

5225 km dróg w Polsce jest obecnie płatnych. Jednak już 1 lutego 2026 roku w życie wejdzie nowe rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, które rozszerza sieć dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobierana jest opłata elektroniczna. Nowelizacja właśnie trafiła na stół Rady Ministrów.

Myto obejmie kolejne 645 km nowych autostrad i ekspresówek zarządzanych przez GDDKiA. Płatna sieć e-TOLL urośnie do 5900 km dróg. Zmianie ulegnie również bazowa stawka opłaty elektronicznej, czyli nadciąga podwyżka. Dlaczego rząd wyciąga rękę po pieniądze?

Nadciąga podwyżka. Jakie kwoty?

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że obecne stawki, które są waloryzowane od 2022 roku zgodnie z inflacją, nie wystarczają na finansowanie inwestycji drogowych. –W wyniku wejścia w życie rozporządzenia wzrosną przychody Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu opłaty elektronicznej, dzięki czemu nie będzie konieczności zaciągania nowego długu na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji na drogach krajowych – uzasadnia resort. Czyli nowe i wyższe opłaty drogowe mają przynieść zastrzyk gotówki. Ministerstwo szacuje, że w 2026 roku wpływy z myta wzrosną o 2,7 mld zł, osiągając łącznie poziom 6,7 mld zł.

– Proponowana zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej ma zatem na celu pozyskanie dodatkowych środków na rozwój infrastruktury, dalsze ograniczanie zanieczyszczania środowiska (pojazdy najbardziej zanieczyszczające ponoszą najwyższy koszt z korzystania z infrastruktury), dopasowanie stawek obowiązujących dla tranzytu do stawek w krajach UE – tłumaczy Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury.

Które samochody obejmą nowe opłaty drogowe? Kto zapłaci więcej?

Nowe opłaty drogowe obejmą pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. To oznacza, że kierowcy aut osobowych i motocykli za użytkowanie dotychczas bezpłatnych autostrad i ekspresówek zarządzanych przez GDDKiA dalej nie będą musieli płacić.

Opłat nie unikną samochody ciężarowe. Także użytkownik autobusu, niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, będzie musiał płacić. Konieczność uiszczenia daniny dotknie również kierowców podróżujących kamperami –mowa o większych pojazdach wymagających prawa jazdy kat. C. Auta o DMC większej niż 3,5 t (np. Volkswagen Grand California 680) obejmą zmiany w przepisach dotyczących opłat. Wśród pojazdów obłożonych obowiązkiem opłaty mogą się także znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony.

W toku konsultacji publicznych kierowcy zawracali MI uwagę na nierówne traktowania np. samochodów z przyczepą kempingową. – Nie jest prawdą, że stawki w Polsce są niższe niż w Europie. Może dotyczy to ciężarówek, ale dlaczego jako właściciel przyczepy kempingowej (zestaw 3520 kg) mam płacić za przejazd jak 40-tonowy TIR? W krajach takich jak Czechy czy Austria wykupuję winietę wartą z 10 euro i jeżdżę ile chcę. Dlaczego w moim kraju mam być traktowany jak bogacz, który za przejechanie trasy 100 km ma płacić ponad 50 zł + paliwo na tej trasie? – czytamy w raporcie.

Resort stwierdził, że dostrzega problematykę objęcia opłatą elektroniczną zespołów pojazdów, składających się z samochodu oraz przyczepy lub naczepy, które łącznie posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony. – Trwają prace nad zaadresowaniem tego problemu w ramach nadchodzącej nowelizacji ustawy – wskazało MI.

Podali nowe stawki e-Toll. Ile zapłacą kierowcy od 1 lutego 2026?

Rządowe analizy przewidują, że opłaty wzrosną do 40 proc. Nowe stawki obowiązujące od 1 lutego 2026 będą wyglądać następująco:

Kategoria pojazdu Stawka obecnie Stawka od 01.02.2026 Zmiana Ciężarówka (Euro 6) 0,40 zł/km 0,56 zł/km +40% Autobus 0,38 zł/km 0,41 zł/km +8% Kamper (bus > 3,5 t DMC) 0,37 zł/km 0,41 zł/km +11%

Pełny taryfikator opłat ważny od 1 lutego 2026 (wszystkie klasy EURO)

W przypadku pojazdów starszych stawki będą odpowiednio wyższe. Oto jak będą wyglądać opłaty za 1 km w zależności od normy spalin:

Kategoria pojazdu max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 i 6 Pojazdy 3,5 t – 12 t (w tym kampery) 0,80 zł/km 0,70 zł/km 0,58 zł/km 0,41 zł/km Pojazdy powyżej 12 t (ciężarówki) 1,07 zł/km 0,93 zł/km 0,75 zł/km 0,56 zł/km Autobusy (niezależnie od masy) 0,80 zł/km 0,70 zł/km 0,58 zł/km 0,41 zł/km

W ocenie ministerstwa nowa stawka i tak będzie niższa niż w innych państwach europejskich. Przykładowo: Czechy – 1 zł, Słowacja – 1,14 zł, Niemcy – 1,48 zł, Austria – 2,25 zł, Węgry – 2,28 zł do 2,42 zł.

Kontrola z automatu. Nawet mysz się nie prześlizgnie

Co stanie się jeśli ktoś nie zapłaci? Fiskus ma skuteczne narzędzia do automatycznej kontroli uiszczenia opłaty za przejazd. Wśród nich jest flota radiowozów GITD (część nieoznakowana) wyposażonych w nowoczesne kamery i czujniki wbudowane w "koguta" na dachu. Dzięki systemowi rozpoznawania tablic rejestracyjnych współpracującemu z urządzeniami zainstalowanymi w autach inspektorzy w czasie rzeczywistym kontrolują czy uiszczono opłatę elektroniczną za korzystanie z dróg.

Radiowozy do automatycznej kontroli opłaty drogowej

Skuteczność sprzętu producent określa na poziomie powyżej 98 proc. Wśród jego możliwości jest m.in. identyfikacja kategorii pojazdu po gabarycie i kształtach. Do tego rozwiązanie umożliwi kontrolę nocą, w dodatku zarówno statyczną (auto zaparkowane przy trasie) jak i dynamiczną – odczyt tablic rejestracyjnych nawet do prędkości względnej 250 km/h. Zestaw kamer w trakcie jazdy potrafi kontrolować pasy ruchu po obu stronach przemieszczającego się radiowozu.

Mandat od ręki. Nawet 1500 zł kary

Naruszenie przepisów związanych z e-TOLL oznacza kary. Przykładowo za brak opłaty czy wprowadzenie błędnych danych grozi mandat od 250 do 1500 zł. Przy czym w ciągu doby może zostać nałożona jedna kara za konkretne naruszenie. ITD może ukarać również za:

Zakryte lub ozdobione tablice rejestracyjne lub tablice z ograniczoną czytelnością oraz tablice umieszczone w innych miejscach niż do tego przeznaczonych.

lub tablice z ograniczoną czytelnością oraz tablice umieszczone w innych miejscach niż do tego przeznaczonych. Nieprawidłowo funkcjonujący ZSL lub OBU lub urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem.

Brak numeru referencyjnego urządzenia do przekazywania danych służących do naliczania opłaty za przejazd.

W przypadku stwierdzenia przerwy trwającej dłużej niż 15 minut w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych.

Jak sprawdzić, czy samochód podlega opłacie drogowej? Instrukcja krok po kroku

Wiele osób nie ma pewności, czy ich pojazd lub zestaw mieści się w "bezpiecznym" limicie do 3,5 tony. Wszystkie potrzebne dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym.

1. Sprawdź pole F.2 w dowodzie rejestracyjnym

Kluczowym parametrem jest Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC). Znajdziesz ją pod kodem F.2:

Samodzielny pojazd (kamper, bus): Jeśli w polu F.2 widnieje wartość większa niż 3500 kg, musisz zarejestrować się w e-TOLL i płacić za przejazdy.

Przykład: Popularne duże kampery (np. na podwoziu powyżej 3,5 t) wymagają już kategorii prawa jazdy C i automatycznie podlegają pod myto.

2. Samochód osobowy z przyczepą, czyli zestaw

Tu kierowcy najczęściej popełniają błąd, myśląc, że skoro jadą samochodem osobowym, to są zwolnieni z opłat. W przypadku zestawu liczy się suma DMC obu pojazdów:

DMC samochodu (F.2) + DMC przyczepy (F.2) = masa zestawu.

Jeśli wynik przekracza 3500 kg, wówczas zestaw staje się "pojazdem ciężkim" w świetle przepisów o e-TOLL.

Ważne: Nie liczy się to, ile pojazd faktycznie waży w danej chwili (np. czy przyczepa jest pusta). Decydują wyłącznie wartości wpisane w dowody rejestracyjne.

3. Pułapka B96 i prawo jazdy kategorii B

Nawet jeśli kierowca posiada uprawnienia B96 (pozwalające prowadzić zestaw do 4,25 t) lub kategorię B+E, to nie zwalnia z opłaty drogowej. Uprawnienia do kierowania to przepisy o ruchu drogowym, natomiast e-TOLL to przepisy o finansowaniu infrastruktury – każda kombinacja powyżej 3,5 t DMC musi płacić.

Nowa lista płatnych dróg w Polsce od 1 lutego 2026

Przewidziane w nowym rozporządzeniu rozszerzenie sieci dróg płatnych obejmie ok. 645 km autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych. Opłaty obejmą następujące odcinki:

Autostrada A2 na odcinku węzeł Kałuszyn –­ węzeł Siedlce Południe;

na odcinku węzeł Kałuszyn –­ węzeł Siedlce Południe; Droga ekspresowa S1 na odcinkach: węzeł Podwarpie – węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria, węzeł Żywiec Browar – Węgierska Górka (połączenie z drogą powiatową nr 1483S);

na odcinkach: węzeł Podwarpie – węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria, węzeł Żywiec Browar – Węgierska Górka (połączenie z drogą powiatową nr 1483S); Droga ekspresowa S3 na odcinkach: węzeł Świnoujście – węzeł Dargobądz, węzeł Bolków – węzeł Lubawka;

na odcinkach: węzeł Świnoujście – węzeł Dargobądz, węzeł Bolków – węzeł Lubawka; Droga ekspresowa S5 na odcinkach: węzeł Ostróda Południe– węzeł Ostróda Zachód, węzeł Nowe Marzy– węzeł Bydgoszcz Północ;

na odcinkach: węzeł Ostróda Południe– węzeł Ostróda Zachód, węzeł Nowe Marzy– węzeł Bydgoszcz Północ; Droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł Koszalin Wschód – węzeł Sianów Wschód;

Droga ekspresowa S7 na odcinkach: węzeł Chwaszczyno – węzeł Miszewo, węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Tarczyn Południe, węzeł Wodzisław – węzeł Raciborowice;

na odcinkach: węzeł Chwaszczyno – węzeł Miszewo, węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Tarczyn Południe, węzeł Wodzisław – węzeł Raciborowice; Droga ekspresowa S11 na odcinku węzeł Bielice – węzeł Bobolice;

na odcinku węzeł Bielice – węzeł Bobolice; Droga ekspresowa S12 na odcinku Leokadiów (połączenie z drogą krajową nr 12) – węzeł Puławy Zachód;

na odcinku Leokadiów (połączenie z drogą krajową nr 12) – węzeł Puławy Zachód; Droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Emilia – węzeł Pabianice Północ;

Droga ekspresowa S16 na odcinkach: węzeł Sorkwity – węzeł Bagienice, węzeł Ełk Północ – węzeł Ełk Wschód;

na odcinkach: węzeł Sorkwity – węzeł Bagienice, węzeł Ełk Północ – węzeł Ełk Wschód; Droga ekspresowa S17 na odcinkach: węzeł Warszawa Wschód – węzeł Lubelska, węzeł Tomaszów Lubelski Północ – węzeł Tomasz Lubelski Południe;

na odcinkach: węzeł Warszawa Wschód – węzeł Lubelska, węzeł Tomaszów Lubelski Północ – węzeł Tomasz Lubelski Południe; Droga ekspresowa S52 na odcinku węzeł Modlnica – węzeł Batowice;

na odcinku węzeł Modlnica – węzeł Batowice; Droga ekspresowa S61 na odcinkach: Budzisko (granica państwowa) – węzeł Suwałki Północ, węzeł Kalinowo– węzeł Ełk Południe, węzeł Łomża Zachód – węzeł Łomża Południe, węzeł Śniadowo – węzeł Ostrów Mazowiecka Północ;

na odcinkach: Budzisko (granica państwowa) – węzeł Suwałki Północ, węzeł Kalinowo– węzeł Ełk Południe, węzeł Łomża Zachód – węzeł Łomża Południe, węzeł Śniadowo – węzeł Ostrów Mazowiecka Północ; Droga krajową DK8 na odcinku węzeł Raczki – Augustów (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 665);