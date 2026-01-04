Oto nowy Volkswagen ID. Polo - pierwszy z sześciu. Niemcy odrobili lekcje

Volkswagen wyciągnął wnioski z ostatnich lat i wraca do sprawdzonych nazw swoich modeli. Jako pierwszy na rynek wjedzie nowy VW ID. Polo. Producent właśnie odsłonił sekrety swojej najnowszej propozycji.

Reklama

– ID. Polo wyznacza początek nowej ery marki Volkswagen: z odświeżonym designem, intuicyjną obsługą, najwyższą jakością i pierwszorzędnymi właściwościami jezdnymi oraz, wreszcie, ponownie z właściwą nazwą– powiedział Thomas Schafer, szef marki Volkswagen. – Przy cenie rozpoczynającej się od 25 000 euro sprawiamy, że elektromobilność staje się dostępna dla coraz większej liczby osób w Europie. A to dopiero początek: w 2026 roku wprowadzimy sześć nowych modeli elektrycznych – wszystkie będą w 100 proc. zgodne z wartościami Volkswagena – zapowiedział. Co kryje się za tymi słowami?

Tak wygląda nowy Volkswagen ID. Polo. Takie auta zdarzają się raz na 50 lat

Reklama

Dziś Volkswagen – 50 lat po wprowadzeniu pierwszego Polo – serwuje kierowcom sprawdzony przepis na samochód. Nowy model korzysta ze zmodyfikowanej platformy MEB+, opracowanej z myślą o miejskich autach elektrycznych. Dzięki tej architekturze, po raz pierwszy samochód na niej oparty został wyposażony w napęd na przednią oś.

ID. Polo to także pierwszy model zaprojektowany w nowym języku stylistycznym VW, który skupia się na trzech filarach: stabilności, sympatycznym wyglądzie i ekscytacji. Za całość odpowiada Andreas Mindt, który do niedawna odpowiadał za wygląd aut Bentleya. Debiutant spod jego ręki łączy zinterpretowane na nowo, charakterystyczne elementy kultowych modeli z Wolfsburga. Fachowe oko dostrzeże, że np. kształt słupka C przypomina rozwiązanie z pierwszego Golfa.

Wnętrze to nowa ergonomia miejsca kierowcy. Klasyczne przyciski i ukłon w stronę tradycji

Wnętrze to zupełnie nowy rozdział w stylistyce niemieckiej marki. ID. Polo od progu wita minimalistyczną formą oraz przyjemnymi w dotyku materiałami. Deska rozdzielcza z szerokim 13-calowym (33 cm) centralnym ekranem na jednej wysokości z konfigurowalnym 10,25-calowym (26 cm) wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy.

Co ważne, Volkswagen ciepło pomyślał o swoich fanach i tradycjonalistach. Jednym przełącznikiem cyfrowe wskaźniki zmieniają się w analogowe zegary nawiązujące wyglądem do pierwszego Golfa. I to jest świetny detal!

Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji wystarczy niewielki ruch dłonią. Za klimatyzację i ogrzewanie odpowiadają oddzielne, podświetlane klasyczne przełączniki. Podobne przyciski są na spłaszczonej kierownicy w zasięgu palców. Między wnęką na smartfon i uchwytami na napoje umieszczono pokrętło do obsługi audio. Z kolei najlepszym detalem dla nas są znane powszechnie ikonki "pause" i "play" na pedałach – dodają luzu i podpuszczają, żeby sprawdzić co się stanie.

Nowe Polo to samochód, który widzi znaki STOP

Platforma MEB+ uwolniła drogę do zastosowania systemów wsparcia nowej generacji. Lista obejmuje m.in. udoskonalony Travel Assist. Rozwiązanie to nie tylko pomaga utrzymać auto na środku pasa i zachować bezpieczny dystans, ale też wspiera manewr wyprzedzania na autostradach. Hitem w tym segmencie jest jednak inteligentne rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej oraz znaków STOP.

Nowy Volkswagen Polo jest przestronny jak Golf. Jakie wymiary?

Nowy Volkswagen ID. Polo ma 4053 mm długości, 1816 mm szerokości i 1530 mm wysokości. Gabarytami przypomina klasyczne Polo, jednak rozstaw osi wynosi aż 2,6 m, czyli niemal identycznie jak w Golfie. Dzięki temu nowość z Wolfsburga oferuje przestronność spotykaną zwykle w autach z wyższych segmentów. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie idealną pozycję. Pasażerowie zyskują dodatkowe 19 mm długości wnętrza. Przybyło też szerokości. Na tylnej kanapie naprawdę ciężko uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Volkswagen ID. Polo pakowny jak nigdy wcześniej. Jaka pojemność bagażnika?

Volkswagen ID. Polo jest też rodzinnie pakowny. Pojemność bagażnika wzrosła o 24 proc. w porównaniu z klasycznym Polo – z 351 do 435 litrów regularnie uformowanej komory (Golf 5d oferuje 381 l). Po złożeniu oparć przestrzeń rośnie do 1243 litrów (w porównaniu z 1125 l w zwykłym Polo). Jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą – wielki schowek pomieści np. dwie skrzynki z napojami. Pakowanie ułatwia elektrycznie sterowna klapa. Pomysłowości dopełniają haczyki, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem czy lampki LED. Skrytki i kieszenie znajdziemy także w kabinie.

Nowy Volkswagen ID. Polo to aż cztery silniki do wyboru

Volkswagen ID. Polo będzie dostępny w trzech wariantach mocy: 116 KM, 135 KM oraz 211 KM. Jeszcze większych emocji dostarczy sportowa wersja ID. Polo GTI z silnikiem o mocy 226 KM.

Odmiany o mocy 116 KM i 135 KM będą standardowo wyposażone w wysokonapięciowy akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 37 kWh netto. Umożliwi on ładowanie prądem stałym DC z mocą do 90 kW. Wersje o mocy 211 KM i 226 KM dostaną akumulator NMC (niklowo-manganowo-kobaltowym) o pojemności 52 kWh netto.

Akumulator LFP (37 kWh) w odmianach 116 i 135 KM, ładowanie DC do 90 kW,

Akumulator NMC (52 kWh) w wersjach 211 i 226 KM, ładowanie DC do 130 kW.

Napęd z Europy dla europejskich kierowców

Większy akumulator jest w technologii Cell-to-Pack. Eliminuje ona obudowy modułów i łączy ogniwa bezpośrednio w pakiety, zmniejszając koszt, przestrzeń montażową oraz masę, jednocześnie zwiększając gęstość energii o około 10 proc. Produkcję akumulatorów powierzono gigafabryce w Salzgitter, a później ruszy również zakład w Walencji (Hiszpania). Także komponenty, takie jak materiały katodowe, pochodzą z produkcji europejskiej. Nowe ustandaryzowane ogniwo to duży krok naprzód. Dzięki gęstości energii wynoszącej ok. 660 Wh/l ogniwo PowerCo należy do najmocniejszych w segmencie masowym. Volkswagen zapowiada zasięg do 450 km oraz czas ładowania poniżej 25 minut (ładowanie DC z mocą do 130 kW). Nowy VW ID. Polo zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń.

Ile kosztuje nowy Volkswagen ID. Polo? Cena zmiata z planszy

Nowy Volkswagen ID. Polo na rynku zadebiutuje w połowie 2026 roku i ma kosztować na poziomie 25 000 euro, czyli 105 250 zł. Dziś po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto cena może spaść do 65 250 zł.